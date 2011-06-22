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Elecom'dan gezginlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik şarj cihazları

7 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Elecom'dan gezginlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik şarj cihazları
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Elecom firması, gündelik yaşamının önemli bir bölümünü yollarda geçirenlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik iki farklı şarj cihazını kullanıma sunuyor. Peki zevkinize göre beyaz ve siyah renkte tasarlanan şarj cihazlarının çalışma mantığı nasıl?
Şarj cihazlarının içinde 500 defaya kadar şarj edilebilen lityum iyon bataryalar bulunuyor ve bu batarya bilgisayarla yapılacak bir USB bağlantısıyla şarj edilebiliyor. Yol ortasında telefonunuzla konuşurken düşük batarya uyarısı aldığınız takdirde bu sefer cihazı USB ile telefonunuza bağlıyorsunuz ve cihazın üzerindeki tuşa basıyorsunuz. (örn: iPhone, Samsung Galaxy S) Böylece telefonunuz şarj olmaya başlıyor.
Şarj cihazları mAh değerlerine göre 87$ ve 104$ fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunulacak.
Elecom'dan gezginlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik şarj cihazları
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http://www.elecom.co.jp/news/201106/de-a01l-4710/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodstain 7 yıl
ufukman
Zihni sinirlik yapıcam da 2900mAh lık 3 tane pili (1,5x3=4,5v usb gerilimi) böyle bir batarya yuvasına bağlayıp ucunu usb -/+ sına bağlasak aynı işi görür aynı devreyi paralel yaparak 5800mAh da elde edilebilir. maliyeti 20tl veya 35tl civarı pil parası kadar olur. bu PS3 forumdaki yarısı bakır yarısı plastik bir cihaza 800tl verilirmi muhabbeti gibi oldu ama..

Hazır bilgisayar alacağıma kendim toplarım daha kârlı olur mantığına benzedi seninki. Ancak zaten bu ürün senin benim gibi insanlara değil teknolojiyle alakası olmayan iş hayatının içinde olan insanları hedef alıyor.
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Kuray 7 yıl
HyperMac urunleri birkac yildir var ve gayet iyi urunleri
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ufukman 7 yıl
Zihni sinirlik yapıcam da 2900mAh lık 3 tane pili (1,5x3=4,5v usb gerilimi) böyle bir batarya yuvasına bağlayıp ucunu usb -/+ sına bağlasak aynı işi görür aynı devreyi paralel yaparak 5800mAh da elde edilebilir. maliyeti 20tl veya 35tl civarı pil parası kadar olur.
bu PS3 forumdaki "yarısı bakır yarısı plastik bir cihaza 800tl verilirmi" muhabbeti gibi oldu ama..
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tgezer 7 yıl
Her gün ihtiyacı olan biri için alet 1.5 yıl olmadan pert oluyor. Az bir süre.
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labirent300a 7 yıl
hb den 15 liraya aldım bi çin işi alet iki AA bataryayla usb telefon mp3 ü canavar gibi şarj ediyo bunlara gerek yok 2 de şarjlı pil aldım. bu kadar masrafa hiç gerek yok
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Volkanbaba 7 yıl
Bataryası çıkan ürünler için değilde iphone gibi bataryası değişmeyen aygıtlar için güzel.Yoksa 100$ buna vereceğine yedek batarya taşı daha iyi
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4w3e 7 yıl
500 çok az
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kımyasal 7 yıl
*Şarj cihazlarının içinde 500 defaya kadar şarj edilebilen lityum iyon bataryalar bulunuyor* SSD olayı gıbı bunlarda 500 defadan sonra ne olacak
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fatihcanery 7 yıl
aşırı pahalı,mantık güzel aslında .Büyük firmalar bunun üzerine düşürlerse çok ucuzlar,çok da işimizi görür
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