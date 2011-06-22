Elecom'dan gezginlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik şarj cihazları

Elecom firması, gündelik yaşamının önemli bir bölümünü yollarda geçirenlere özel 3000 mAh ve 4300 mAh'lik iki farklı şarj cihazını kullanıma sunuyor. Peki zevkinize göre beyaz ve siyah renkte tasarlanan şarj cihazlarının çalışma mantığı nasıl?

Şarj cihazlarının içinde 500 defaya kadar şarj edilebilen lityum iyon bataryalar bulunuyor ve bu batarya bilgisayarla yapılacak bir USB bağlantısıyla şarj edilebiliyor. Yol ortasında telefonunuzla konuşurken düşük batarya uyarısı aldığınız takdirde bu sefer cihazı USB ile telefonunuza bağlıyorsunuz ve cihazın üzerindeki tuşa basıyorsunuz. (örn: iPhone, Samsung Galaxy S) Böylece telefonunuz şarj olmaya başlıyor.



Şarj cihazları mAh değerlerine göre 87$ ve 104$ fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunulacak.



http://www.elecom.co.jp/news/201106/de-a01l-4710/index.html