Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor

Japonya merkezli firmalardan Elecom, iOS ve Android mobil platformunu kullanan akıllı cihazlar için Bluetooth'lu klavye geliştirdi.



Firmanın TK-MBD041 kodlu klavyesi, 141 mm uzunluğunda, 53 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 66 gram ağırlığında tasarlanmış. 600 mAh'lik lityum iyon bataryası microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilen klavyeyi piyasadaki rakiplerinden ayıran özelliği telefon görüşmesine imkan sağlaması. Çağrı geldiğinde klavye titremeye başlıyor ve klavyenin OLED ekranında telefon numarası beliriyor. Cihazın kapsama alanı çevrede manyetik bir cisim olmadığı takdirde 10 metre. Çevrede manyetik bir cisim varsa kapsama alanı 3 metreye kadar düşüyor.

Elecom, TK-MBD041'i siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 230$'dan Japonya pazarına sunmayı planlıyor. Diğer ülkelere ilişkin açıklama ise yapılmadı.







http://www.elecom.co.jp/news/201204/tk-mbd041/index.html