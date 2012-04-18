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Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor

7 yıl
11,7b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor
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Japonya merkezli firmalardan Elecom, iOS ve Android mobil platformunu kullanan akıllı cihazlar için Bluetooth'lu klavye geliştirdi.
Firmanın TK-MBD041 kodlu klavyesi, 141 mm uzunluğunda, 53 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 66 gram ağırlığında tasarlanmış. 600 mAh'lik lityum iyon bataryası microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilen klavyeyi piyasadaki rakiplerinden ayıran özelliği telefon görüşmesine imkan sağlaması. Çağrı geldiğinde klavye titremeye başlıyor ve klavyenin OLED ekranında telefon numarası beliriyor. Cihazın kapsama alanı çevrede manyetik bir cisim olmadığı takdirde 10 metre. Çevrede manyetik bir cisim varsa kapsama alanı 3 metreye kadar düşüyor.
Elecom, TK-MBD041'i siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 230$'dan Japonya pazarına sunmayı planlıyor. Diğer ülkelere ilişkin açıklama ise yapılmadı.

Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor
Tam Boyutta Gör
Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor
Tam Boyutta Gör
Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor
Tam Boyutta Gör
Elecom'un Bluetooth'lu klavyesi TK-MBD041 ile telefon görüşmeleri yapılabiliyor
Tam Boyutta Gör

http://www.elecom.co.jp/news/201204/tk-mbd041/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ened0608 7 yıl
keşke fiyat 100 tl altında olsa..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Mükemmel bir çalışma olmuş fiyatı ne kadar olur acaba
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür çözümlerin olması gerçekden güzel ve etkileyici, mantıklı aynı zamanda mantıksız bir çözüm olumş özellikle telefon olması, ama o özellik yüzünden o fiyata bürünmüşse almam açıkcası..
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Elefue 7 yıl
Mükemmel bişey bencede ama biraz hantal kalın bu kadar ince telefonla varken 13 mm çook fazla
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crashday 7 yıl
güzel ürün..
keşke fiyat 100 tl altında olsa..
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tuncay altuntoprak 7 yıl
galaxy tap p1000 için çok güzel bir ürün olurdu ama fiyat fazla
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Evomania 7 yıl
cok yuksek olur sanirim fiyati.

60-70 lira bandinda olsa fiyatlari harika olacak ama.
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merhabaadunyali 7 yıl
harika!
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Tek suçu kopya çekmek 7 yıl
bide oyunlar icin gamepad yapsalar
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Stanislas Xavier 7 yıl
Güzelmiş..
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