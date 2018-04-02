Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: "Tesla öyle bir iflas etti ki inanamazsınız"

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Tesla’nın bir kaç ay içerisinde iflas edeceğine dair ortalıkta dolaşan söylentilere Elon Musk’tan espirili bir yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde fon yöneticisi John Thompson, Musk’ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla’nın 4 aya kalmadan iflas edeceğini belirtmişti. Elon Musk da bu söylemlere 1 Nisan şakası yaparak yanıt verdi.

Twitter hesabından bir kaç saat içerisinde önemli haberler duyuracağını yazarak merak yaratan Musk, daha sonrasında kurucusu olduğu Tesla’nın iflas edeceğini söyleyenlerle açıkça dalga geçti. Gönderdiği mesajda “Tesla 1 Nisan itibariyle iflas etti.” yorumunda bulunan Musk şöyle devam etti:

“Paskalya yumurtası satışları da dahil olmak üzere, yoğun para toplama çalışmalarına rağmen üzülerek açıklıyorum kı Tesla tamamen iflas etti. Hem de öyle bir iflas etti ki inanamazsınız.”

"Öyle bir iflas ki, inanamazsınız"

Bunun yanında bir de elinde ‘Bankwupt’ yazılı bir kartonla Tesla aracının yanında fotoğrafını paylaşan Elon Musk şunları yazdı:

“Elon, Teslaquilla şişeleri ile çevrelenmiş bir vaziyette Tesla Model 3 aracının yanında yanaklarındaki kurumuş gözyaşlarıyla kendinden geçmiş bir halde bulundu. Mutlu yeni aylar!”

Bir süredir Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Model 3’ün üretim bandında yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı yaşanan geç teslimatlar zaten biliniyordu. Bunun üzerine bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan kaza ve iflas söylentileri de eklenince gözler Elon Musk’a çevrilmişti. Musk’ın tüm bunlara yanıtı ise bu 1 Nisan şakası oldu.

https://twitter.com/elonmusk