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Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: "Tesla öyle bir iflas etti ki inanamazsınız"

Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla'nın iflas edeceğine dair yapılan açıklamalarla Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar aracılığıyla dalga geçti. Musk, "öyle bir iflas etti ki inanamazsınız" dedi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk'tan 1 Nisan şakası:
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Tesla’nın bir kaç ay içerisinde iflas edeceğine dair ortalıkta dolaşan söylentilere Elon Musk’tan espirili bir yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde fon yöneticisi John Thompson, Musk’ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla’nın 4 aya kalmadan iflas edeceğini belirtmişti. Elon Musk da bu söylemlere 1 Nisan şakası yaparak yanıt verdi.

Twitter hesabından bir kaç saat içerisinde önemli haberler duyuracağını yazarak merak yaratan Musk, daha sonrasında kurucusu olduğu Tesla’nın iflas edeceğini söyleyenlerle açıkça dalga geçti. Gönderdiği mesajda “Tesla 1 Nisan itibariyle iflas etti.” yorumunda bulunan Musk şöyle devam etti:

Paskalya yumurtası satışları da dahil olmak üzere, yoğun para toplama çalışmalarına rağmen üzülerek açıklıyorum kı Tesla tamamen iflas etti. Hem de öyle bir iflas etti ki inanamazsınız.

"Öyle bir iflas ki, inanamazsınız" 

Bunun yanında bir de elinde ‘Bankwupt’ yazılı bir kartonla Tesla aracının yanında fotoğrafını paylaşan Elon Musk şunları yazdı:

Elon, Teslaquilla şişeleri ile çevrelenmiş bir vaziyette Tesla Model 3 aracının yanında yanaklarındaki kurumuş gözyaşlarıyla kendinden geçmiş bir halde bulundu. Mutlu yeni aylar!

Bir süredir Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Model 3’ün üretim bandında yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı yaşanan geç teslimatlar zaten biliniyordu. Bunun üzerine bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan kaza ve iflas söylentileri de eklenince gözler Elon Musk’a çevrilmişti. Musk’ın tüm bunlara yanıtı ise bu 1 Nisan şakası oldu.


https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz
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Father Torque 1 yıl en beğenilen
Adam resmen dalgasını geçmiş
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JQKER 1 yıl
onlarda bizde
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Osret 1 yıl 34sem
İlk zamanları bırak 2016ya kadar YouTube kar etmiyordu.
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cilginKoder 1 yıl
Elon reis :D
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Kaiser75 1 yıl
Tesla batsa da batmasa da elektrikli oto fitilini yakti
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dohanmirza 1 yıl
Her şaka içinde bir miktar gerçek barındırır.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu gidişatla 4 aya değil ama böyle devam ederse önümüzdeki sene küçülmeye gider sonrasında satışını yaparlar
Burda kalsın
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Elon bile trolluyor :D
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haberelectro 1 yıl
Gercege donusecek bu şaka az zamani var.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl haberelectro
haberelectro
Gercege donusecek bu şaka az zamani var.

Gorecegiz dieselgste den sonra vw icin yok markalarindan 3 tanesini satacak yok batacak yok satislari dibi gorecek dediler bir sey olmadi medya yine ilgi cekmek icin abartiyor.
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dvrm155 1 yıl
Yalnız lastikte yine Continental var. Elon musk niye boykota katılmadı ayıp yaw 😁
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koyunsavar 1 yıl
Boyle devam ederse iflas edecek .
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ardicli2000 1 yıl
Tesla hiç kar etmedi ki iflas etsin :D :D
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SigSauer6 1 yıl
Her şakada biraz gerçek vardır.
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JQKER 1 yıl
onlarda bizde
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TSY 1 yıl JQKER
Yumurta mavi değil
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