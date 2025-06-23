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    Xiaomi etkinliğinin tarihi kesinleşti: Neler tanıtılacak?

    Xiaomi, merakla beklenen "İnsan x Araç x Ev" etkinliğine hazırlanıyor. Yeni katlanır telefon modelleriyle birlikte SUV modelinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi kesinleşti.

    Xiaomi etkinliğinin tarihi kesinleşti: Neler tanıtılacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun süredir sızdırılan büyük yaz etkinliğini nihayet duyurdu. 26 Haziran'da Çin'de düzenlenecek olan "Human x Car x Home" temalı etkinlik, birçok alanda yeni ürünlerle sahne alacak. Tanıtılacak cihazlar arasında ilk elektrikli SUV modelinden katlanabilir telefonlara kadar geniş bir model yelpazesi yer alıyor. 

    Xiaomi etkinliğinde neler bekleniyor?

    Etkinliğin yıldızı olarak gösterilen Xiaomi YU7, markanın SUV segmentine attığı ilk adımı temsil ediyor. 4999 mm uzunluğa ve 3000 mm dingil mesafesine sahip model, tek motorlu baz modelde 96.3 kWh LFP batarya ile 835 km menzil sunuyor. Daha üst seviye Pro ve Max modeller ise çift motorlu dört tekerlekten çekişli yapıda sunulacak.

    Xiaomi etkinliğinin tarihi kesinleşti: Neler tanıtılacak? Tam Boyutta Gör
    Özellikle 508 kW çıkış gücüne sahip Max versiyonu, 101.7 kWh kapasiteli NMC batarya ile yalnızca 3.23 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Mobil cihazlara gelirsek, etkinlikteki bir diğer büyük duyuru ise Xiaomi Mix Flip 2 olacak. Qualcomm’un henüz detayları açıklanmayan Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılan cihaz, Galaxy Z Flip 7'ye rakip olarak geliyor.

    Etkinlikte tanıtılacak ürünlerden biri de, Xiaomi Pad 7S Pro. Amiral gemisi tablet, şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 çipini kullanacak. 12.5 inç büyüklüğünde 3.2K çözünürlüklü 144Hz LCD ekran, 10.160 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteği ile geliyor. Öte yandan Redmi K80 Ultra'nın da etkinlikte sahne alması bekleniyor. MediaTek Dimensity 9400 Plus işlemciden güç alacak cihaza, benzer işlemcili Redmi K Pad modeli de eşlik edecek.

    Son olarak Xiaomi,  Xiaomi AI Glasses, Open Earphones Pro, Band 10 akıllı bileklik, 41mm Watch S4 ve etkinliğin sonu için sürpriz bir duyuruya daha işaret etti. Dolayısıyla tüm detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek. 

    Xiaomi'nin yeni etkinliği ne zaman?

    Xiaomi'nin Human x Car x Home etkinliği 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.Etkinlikte yukarıdaki cihazların yanında başka ürün veya servislerin de tanıtılması muhtemel.

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