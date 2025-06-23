Elektrikli otomobil reklamlarında yanıltıcı menzil beyanına 15,8 milyon TL ceza!

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobil reklamlarında tüketiciyi yanıltan beyanlara karşı önemli bir adım attı. Reklam Kurulu, 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen son toplantısında ağırlıklı olarak elektrikli araçların tanıtımlarına odaklandı. 103 dosyanın değerlendirildiği toplantıda, mevzuata aykırı bulunan 92 reklam için durdurma kararı verilirken, toplamda 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası kesildi.

Elektrikli otomobillerde gerçek dışı menzil sorunu

Kurula gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı markaların araç menzilini laboratuvar ortamında elde edilenWLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) verileriyle sunduğu ve bu bilgileri, gerçek sürüş koşullarını yansıtmadan tanıttığı ortaya çıktı. Bu durum, tüketicilerin beklentilerinin gerçeğe uymayan biçimde şekillenmesine yol açıyor.

Ticaret Bakanlığı, sektörde şeffaflığı sağlamak ve tüketici güvenini korumak amacıyla menzil bilgisi konusunda reklamlarda dikkat edilmesi gereken unsurları da açıkladı. Buna göre, araçların menzil değerlerinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmeli. Ayrıca bu değerin gerçek kullanım koşullarında değişiklik gösterebileceği net biçimde ifade edilmeli. Bununla birlikte, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzil üzerinde doğrudan etkili olduğu bilgisi de tüketiciyle paylaşılmalı.

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2025 yılının ilk altı ayına ilişkin genel değerlendirmeye göre 838 dosya incelendi, bunlardan 753’ü mevzuata aykırı bulundu. Toplamda ise 141,1 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını koruma ve piyasada adil rekabeti sağlama amacıyla denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

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Elektrikli otomobil reklamlarına yanıltıcı menzil cezası kesildi

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