E-Clutch teknolojili Honda CL250, Türkiye'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör 2023 yılında CL logosuyla yeni tasarımı tanıtılan model ailesi, 2025 yılı için yeni vites teknolojisi dışında mekanik özelliklerini aynı şekilde koruyarak görsel ve ergonomik güncellemelerle yollara çıkıyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen E-Clutch teknolojisiyle satışa sunulan Honda CL250, 313 bin TL satış fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

CL250 tasarımıyla öne çıkarken; yakıt deposunun net ve yuvarlak şekli ile paslanmaz çelik ısı kalkanına sahip yüksek konumlu susturucunun birleşimi nostaljik hisler uyandırıyor. 790 mm alçak sele ve selenin ince orta bölümü bir araya gelerek zemin erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda geniş bir bacak mesafesi sunuyor. Daha fazla konfor için yeni üretan köpük malzemeden üretilen selenin yanı sıra modelin ayaklığı da iskelet raylarını kaplayacak şekilde ve yolcunun erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlandı.

CL'nin donanımları arasında ön ve arka LED aydınlatmalar, negatif ekranlı kompakt LCD gösterge paneli ve ani fren anında arka sinyalleri flaşör ışığı olarak etkinleştiren Acil Durum Fren Uyarısı Teknolojisi (ESS) gibi en güncel güvenlik sistemleri yer alıyor. Basit ve anlaşılır bilgi ekranı; vites göstergesi, yakıt tüketimi ve ayrı sinyal oklarını içerirken; yeni model yılı için yapılan güncelleme, LCD ekranın parlak ışıkta okunabilirliği artırıyor.

Tam Boyutta Gör Honda CL250, hem orta devirlerde yüksek tork, hem de maksimum güç seviyesini rahatlıkla sağlıyor. Honda’nın 249 cc hacimli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli motoru, 2025 yılında yapılan revizyonlar ve sensörlerin eklenmesiyle Euro 5+ uyumlu hale geldi. 8.500 d/d'de 17,8 kW güç ve 5.250 d/d'de 23,1 Nm tork sağlayan motor, şehir içinde kullanımda ve vites geçişlerinde canlı ve seri bir hızlanma sağlıyor.

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Güncellenen CL250 modeli, sürüş konforu sunan E-Clutch teknolojisi ile donatılıyor. Kavrama ve şanzıman olarak sadece 2 kg ağırlığa sahip ultra kompakt sistem, basit kullanımı ile vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, trafiğin yoğun olduğu dur-kalk ortamlarda yapılan şehir içi sürüşlerde ekstra konfor sunarken; sürücüler istediklerinde manuel kullanım için sol gidondaki şalteri kullanarak her an geçiş yapabiliyor.

İkonik CL tarzında çift çıkışlı susturucuya sahip egzoz yukarıda konumlanırken; 2-1 tasarımlı bir manifold, Honda Rebel modeli ile karşılaştırıldığında benzer bir titreşim hissi veriyor. CL250’nin 11,7 litrelik yakıt deposu bulunurken; yakıt tüketimi değeri olan 3,4 km/lt ile ekonomik bir sürüş imkanı sağlıyor.

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