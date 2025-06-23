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    BYD Dolphin'in rakibi Wuling Bingo S yollara çıkıyor

    Wuling'in yeni tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Bingo S, retro tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 2025’te yollara çıkacak araç, Geely ve BYD gibi rakiplerine meydan okuyor.

    BYD Dolphin'in rakibi Wuling Bingo S yollara çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç markası Wuling, şehir içi ulaşım odaklı Bingo serisinin üçüncü modeli Wuling Bingo S'i resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Bingo serisinin yeni üyesi, Bingo Plus’ın üzerinde konumlandırılacak ve 2025 yılı içinde piyasaya çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 11.100 ile 13.900 dolar arasında olacak.

    Wuling Bingo S, serinin karakteristik tasarım çizgisini sürdürüyor. Yuvarlak hatları, retro tarzda üçgen farları, alçak burun kısmı, dikey hava girişleri ve boydan boya uzanan LED stoplarıyla dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında çift renkli gövde tasarımının göze çarptığı araçta A, B ve C sütunları siyah renkte tasarlanmış. Klasik kapı kolları tercih edilmiş ve aracın şarj girişi sol ön çamurluğa yerleştirilmiş. İki renkli beş kollu 16 inç jantlar da aracın tasarımında öne çıkan detaylar arasında.

    BYD Dolphin'in rakibi Wuling Bingo S yollara çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Wuling Bingo S; 4265 mm uzunluğa, 1785 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 2610 mm aks mesafesine sahip. Gücünü TZ180XS275 model kodlu 75 kW'lık (101 hp) elektrik motorundan alan araçta, lityum demir fosfat batarya paketi kullanılıyor. Maksimum hızı 150 km/s olarak açıklanmış olsa da, batarya kapasitesi ve menzil bilgileri henüz paylaşılmadı.

    2024 yılında Wuling Bingo serisi toplamda 236.574 adet satışa ulaştı ve yıllık bazda %41’lik bir artış kaydetti. Sadece geçen ay 17.891 adet satış gerçekleştirildi. Wuling Bingo S piyasaya sürüldüğünde, Geely Geome Xingyuan ve BYD Dolphin gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Özellikle Geely Geome Xingyuan’ın 2025’in ilk beş ayında Çin’in en çok satan modeli olduğunu belirtmekte fayda var.

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