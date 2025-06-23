BYD Dolphin'in rakibi Wuling Bingo S yollara çıkıyor

Wuling Bingo S, serinin karakteristik tasarım çizgisini sürdürüyor. Yuvarlak hatları, retro tarzda üçgen farları, alçak burun kısmı, dikey hava girişleri ve boydan boya uzanan LED stoplarıyla dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında çift renkli gövde tasarımının göze çarptığı araçta A, B ve C sütunları siyah renkte tasarlanmış. Klasik kapı kolları tercih edilmiş ve aracın şarj girişi sol ön çamurluğa yerleştirilmiş. İki renkli beş kollu 16 inç jantlar da aracın tasarımında öne çıkan detaylar arasında.
2024 yılında Wuling Bingo serisi toplamda 236.574 adet satışa ulaştı ve yıllık bazda %41’lik bir artış kaydetti. Sadece geçen ay 17.891 adet satış gerçekleştirildi. Wuling Bingo S piyasaya sürüldüğünde, Geely Geome Xingyuan ve BYD Dolphin gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Özellikle Geely Geome Xingyuan’ın 2025’in ilk beş ayında Çin’in en çok satan modeli olduğunu belirtmekte fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: