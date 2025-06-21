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    Tarihin en güçlü ve en hızlı Golf GTI'ı tanıtıldı

    Volkswagen, ikonik Golf GTI modelinin 50. yılını özel bir sürümle kutluyor. Yeni Golf GTI Edition 50, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü ve en hızlı GTI olarak tanıtıldı.

    Tarihin en güçlü ve en hızlı Golf GTI'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ilk yüksek performanslı Golf GTI modelinin 50. yıl dönümünü kutlamak adına, Golf GTI Edition 50 isimli özel bir versiyon tanıttı. Alman markanın bugüne kadar ürettiği en hızlı ve en güçlü GTI olarak lanse edilen araç, Nürburgring pistindeki 24 saatlik maraton öncesinde görücüye çıktı. Üretimine bu yılın sonunda Wolfsburg'da başlanması planlanan otomobilin ilk teslimatları 2026'nın başlarında yapılacak.
    Tarihin en güçlü ve en hızlı Golf GTI'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Golf GTI Edition 50, geçtiğimiz yıl tanıtılan Golf GTI Clubsport'un geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez kaputun altında daha fazla güç var: 2.0 litrelik dört silindirli turbo motor, 325 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Clubsport'un 300 beygir ve 400 Nm'lik performansına kıyasla belirgin bir ilerleme kaydedildiği söylenebilir. Bu ünite sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniye gibi bir sürede ulaşıyor (Clubsport'tan 0.1 saniye daha hızlı). Maksimum hızı ise elektronik olarak 270 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Tarihin en güçlü ve en hızlı Golf GTI'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Performans paketiyle daha da agresif

    Golf GTI Edition 50'nin şasisi, artan güçle başa çıkmak için özel olarak elden geçirildi. Standart Golf GTI modeline göre 15 mm daha alçak olan araç, opsiyonel GTI-Performance paketiyle birlikte ek bir 5 mm daha alçalıyor. Bu paketle birlikte daha dayanıklı süspansiyon yayları, özel 19 inçlik Warmenau dövme jantlar, yarış tipi Bridgestone Potenza Race lastikler ve Akrapovič titanyum egzoz sistemi sunuluyor. Özellikle alternatif jantlar ve egzoz sistemi gibi dokunuşlar sayesinde performans paketinde aracın ağırlığı yaklaşık 30 kg azaltılmış.

    Tarihin en güçlü ve en hızlı Golf GTI'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Edition 50, yalnızca teknik açıdan değil, görsel anlamda da özel olduğunu hissettiriyor. Aracın dış ve iç tasarımında 50. yıl dönümüne özel detaylar mevcut. Bunlar spoyler, ayna kapakları, kapı eşikleri, direksiyon simidi ve ekose desenli sportif koltuklarda kendini gösteriyor. Volkswagen bu model için beş farklı renk seçeneği sunacak: bunlardan ikisi yalnızca bu versiyona özel Koyu Yosun yeşili ve Tornado kırmızısı olarak öne çıkıyor. Golf GTI Edition 50'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak benzer donanımdaki Golf GTI Clubsport modelinin Almanya'daki fiyatı 54.330 euro seviyesinde.

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