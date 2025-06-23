BYD'den "katı hal bataryalı Seal" haberlerine yalanlama

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, son günlerde internette yayılan ve merakla beklenen katı hal batarya teknolojisinin ilk olarak elektrikli sedan modeli Seal'da kullanılacağı yönündeki haberleri resmi olarak yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu bilgiler doğru değil. Henüz hiçbir şey netleşmedi. İlk model ve teknik özellikler resmi olarak duyurulmadı” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddialar, Seal modelinin 400 Wh/kg gibi yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryayla donatılacağı ve bu sayede sadece 12 dakikalık bir şarjla CLTC ölçümlerine göre 1.500 kilometre menzil sunacağı yönündeydi. Bazı kaynaklar bu menzilin 1.875 kilometreye kadar çıkabileceğini dahi öne sürmüştü. Ancak BYD'nin son açıklaması, bu bilgilerin spekülasyondan ibaret olduğunu ve resmi bir doğrulama bulunmadığını net şekilde ortaya koydu.

Henüz katı hal batarya teknolojisinin ne zaman ticarileşeceğine dair net bir açıklama yok ancak BYD CTO’su Sun Huajun, teknolojinin önce 2027 civarında sınırlı tanıtım amacıyla kullanılacağını, geniş çaplı seri üretime geçişin ise 2030 sonrasında gerçekleşeceğini açıklamıştı.

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BYD, katı hal batarya teknolojisi üzerinde 10 yılı aşkın süredir Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Geçtiğimiz yıl 20Ah ve 60Ah kapasiteli hücrelerle başlayan testler sonucunda, hem enerji yoğunluğu hem de hızlı şarj performansı açısından önemli eşikler aşılmış durumda. Şirket, 2030'da mevcut lityum iyon bataryalarla maliyet açısından eşitliğe ulaşılabileceğini öngörse de, seri üretimin hala birkaç yıl uzakta olduğunun altını çiziyor.

Kısa vadede katı hal bataryalı Seal gibi spesifik modellerle ilgili beklentilerin düşürülmesi gerekse de, BYD’nin süregelen test süreci ve uzun vadeli yol haritası, şirketin batarya inovasyonunda liderlik hedefinden vazgeçmediğini gösteriyor. Şirketten resmi bir açıklama yapılmadıkça, BYD modellerine ilişkin katı hal batarya iddialarına temkinli yaklaşmakta fayda var.

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