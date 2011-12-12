Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime!

7 yıl
163,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'un dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemcisine güç verdiği yeni nesil tablet bilgisayarı Transformer Prime'a, Türkiye'de ilk defa yakından bakıyoruz. 4+1 çekirdekli işlemcisi, yüksek parlaklık moduna sahip IPS panelli ekranı, aynı zamanda pil takviyesi yapan özel klavyesi, ultrabook'ları andıran yüksek kaliteli alüminyum gövdesi ile Asus Tranformer Prime yeni nesil tablet rekabetini başlatan cihaz olurken, biz de ona yakından bakıyoruz. İşte ilk izlenimlerimiz...
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Menow 7 yıl en beğenilen
ERDİ BEY;

Öncelikle bize bu haberi ilk defa siz sunduğunuz için ve bizi bilgilendirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim.

Ancak izniniz olur ise 1-2 noktada sizi eleştirmek istiyorum.

"Asus Transformer Prime" kelimesini 100.000 lerce kere tekrarlamak yerine "Tablet" veya "Bu Tablet" deseydiniz bile video 5 dk. kısalırdı sanıyorum. Zira tüm izleyicileriniz zaten "Asus Transformer Prime"'a bakmak için linke tıklamış ve haberi izlemiştir. Haberde 2-3 kere "Asus Transformer Prime" demek sanırım fazlasıyla yeterli olurdu

Ayrıca aşırı düzeyde gereksiz tekrarlar ve gereksiz kelimelerle konuşuyorsunuz.

Şu video en fazla 8 dk. sürebilirdi ve bizlerin 12dk.'sını boşuna almayabilirdiniz!

Çok teşekkür ederiz bize bu incelemeyi sunduğunuz için gerçekten sizler bizim için ayrı yerlerdesiniz.

Ancak sanki sizin videonuz hiç plan program yapılmadan, konuşma akışı hiç belirlenmeden, daha önce çekimden sizin haberiniz yokmuş da birden bire sizi kamera önüne atmışlar gibi duruyor.

Konuşmanızı süper düzeyde düzeltmişsiniz, yavaşlatmışsınız, ve çok daha anlaşılır konuşuyorsunuz. Bu konuda sizi tebrik ederim ama gerçekten çok ciddi anlamda cümleleri gereksizce uzatıyor ve gereksiz tekrarlar yapıyorsunuz.

Sizlerden daha da iyi haberler görmek dileğiyle...
ERDİ BEY;Öncelikle bize bu haberi ilk defa siz sunduğunuz için ve bizi bilgilendirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim.Ancak izniniz...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ASUS TEGRA 300 E YAZICI BAGLANIRMI ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr.fear 7 yıl
İPad 3 geçer bende tf201 alacaktım İPad 3 aldım rahtıma bakıyom ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gordon Freedos 7 yıl
İnceleyecegim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanir70 7 yıl
Telekomla papaz olduğumdam adsl kullanmıyorum. laptopumda 3g modem kullanıyorum. Söz konusu tablette usb portundan 3g modemimi kullanabilirmiyim?
Teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
switel 7 yıl
arkadaslar bu telefonun wifi cekis gucu ya da internetten video oynatma hizi gercekten yavas mi? kullanicilarin yorumunu merak ediyorum.

son olarak ben iphone kullanicisiyim. acaba bu telefonun internetini kullanip bu tablet ile internete girebilmem mumkun mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salihcaliskan 7 yıl
Çok beğendim. Harika bir ön inceleme olmuş.
Tablette bomba gibi... Diğer üreticilerde Tegra3 platformlu ürünler çıkardığında fiyatlar biraz daha düşer ve hemen alırım gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freefalcon 7 yıl
Açık ara piyasadaki en iyi tablet bilgisayar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Toprak__ 7 yıl
haymatloshan
Göz dolduran bir tabletti zaten,hoş 3g sorununa değinmiştim daha önce.Tasarımı hoş olmuş,ultrabook gibi duruyor zaten dock ile.Öğrenmek istediğim bir kaç husus var onlara açıklık getirebilir misiniz site sakinleri.-IPS ekran tam olarak ne anlama geliyor?-Telefonlardaki ppi ile IPS aynı değerlendirmeye mi tabi oluyor?

Hocam ips apayrı bir olay, in plane switching dediğimiz bir lcd ekran teknolojisi, ipad, ipad2, iphone 4 ve 4s, LG'nin son dönem akıllı telefonları ve birçok markanın üst seviye cihazları bu tarz ekran kullanıyor. IPS renk üretimi, gösterimi ve görüş açıları anlamında çok üstün bir teknoloji, özellikle grafik, fotoğraf vb işlerle uğraşanlar çok tercih ederler ips ekranları. Tabi fiyatları da buna oranla epeyce yüksek. ppi ise pixel per inch teriminin kısaltmasıdır, yani inç başına düşen piksel miktarı, ekranın piksel yoğunluğunu ifade eder. Örneğin 320X240 piksel çözünürlüklü 3 inç boyutlu bir ekranda ppi çok düşükken, aynı boyuta sahip 480X800 piksel çözünürlüklü bir ekranda piksel yoğunluğu fazladır. Mesela iphone 4 ve 4s ekranları 960X640 piksel çözünürlükte ve 3.5 inç boyutundalar, dolayısıyla piksel yoğunlukları çok yüksek..Aynı şekilde yeni çıkacak olan birkaç akıllı telefonda da 1280X720 piksel ekranlar kullanılıyor, 4-5 inç boyut aralıklarında, dolayısıyla bunlar da ppi açısından yüksek olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cglr08 7 yıl __Toprak__
__Toprak__

haymatloshan

Göz dolduran bir tabletti zaten,hoş 3g sorununa değinmiştim daha önce.Tasarımı hoş olmuş,ultrabook gibi duruyor zaten dock ile.Öğrenmek istediğim bir kaç husus var onlara açıklık getirebilir misiniz site sakinleri.-IPS ekran tam olarak ne anlama geliyor?-Telefonlardaki ppi ile IPS aynı değerlendirmeye mi tabi oluyor?


Hocam ips apayrı bir olay, in plane switching dediğimiz bir lcd ekran teknolojisi, ipad, ipad2, iphone 4 ve 4s, LG'nin son dönem akıllı telefonları ve birçok markanın üst seviye cihazları bu tarz ekran kullanıyor. IPS renk üretimi, gösterimi ve görüş açıları anlamında çok üstün bir teknoloji, özellikle grafik, fotoğraf vb işlerle uğraşanlar çok tercih ederler ips ekranları. Tabi fiyatları da buna oranla epeyce yüksek. ppi ise pixel per inch teriminin kısaltmasıdır, yani inç başına düşen piksel miktarı, ekranın piksel yoğunluğunu ifade eder. Örneğin 320X240 piksel çözünürlüklü 3 inç boyutlu bir ekranda ppi çok düşükken, aynı boyuta sahip 480X800 piksel çözünürlüklü bir ekranda piksel yoğunluğu fazladır. Mesela iphone 4 ve 4s ekranları 960X640 piksel çözünürlükte ve 3.5 inç boyutundalar, dolayısıyla piksel yoğunlukları çok yüksek..Aynı şekilde yeni çıkacak olan birkaç akıllı telefonda da 1280X720 piksel ekranlar kullanılıyor, 4-5 inç boyut aralıklarında, dolayısıyla bunlar da ppi açısından yüksek olacak.



ipad lerde ips varmı duymamıştım hiç, ben ilk asusta duymuştum bilgileriniz için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cglr08 7 yıl
Ben vatan bilgisayar %25 indirimde yakaladim stokta 2-3 saat kaldi ben dockla 1270 tl ye aldim cok uygun fiyata dock unitesini daha hic kullnmadim ekran klavyesi cok kaliteli ve yazimi rahat fakat dock unitesinin extralari var 8 saat sarjsuresive usb girisi var ev disi tatilde ve calisirken uzun yazi yazma icin gerekli olablilr zaten 2sinin toplam agirligi 1kgkadar ve 1-1.2cm kalinlik oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar Bende tab 10.1var kullaniyorum yeniyim yani a Rama motorunu aciyorum ikinci bi sekme acamiyorum evelen vardi kayboldu bu konuda yardimci olurmusunuz tessekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csurgeon 7 yıl
ben de bu tabletten almayı düşünüyorum.bir arkadaşım uzakdoğudan getirtirim dedi. soracak bakalım. ok derse siparişi vereceğim. fiyatı 150-200 dolar düşük olacak buradan herhalde. yoksa yanılıyor muyum. ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Videoyu izleyip dokunmatiği hakkında yorum yapanlar bile olmuş, tebrik etmek lazım, videodan dokunmatik hassasiyetini anlamaya çalıştıkları için. TF101 modeli bütün retail mağazalarda var, gidin inceleyin arkadaşlar. dokunmatik on numara, hiçbir takılma yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:31
Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor
17,1b izlenme · 9 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,6b izlenme · 13 sa. yeni video
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,8b izlenme · 16 sa. yeni video
11:40
En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor
9,5b izlenme · 2 ay
05:59
Android Go'lu telefon alınır mı?
7,4b izlenme · 2 ay
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 22 sa. yeni video
04:28
Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk
10,9b izlenme · 3 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,6b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
7,1b izlenme · 2 ay
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
14b izlenme · 2 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15,3b izlenme · 3 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim