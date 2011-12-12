En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime!

Asus'un dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemcisine güç verdiği yeni nesil tablet bilgisayarı Transformer Prime'a, Türkiye'de ilk defa yakından bakıyoruz. 4+1 çekirdekli işlemcisi, yüksek parlaklık moduna sahip IPS panelli ekranı, aynı zamanda pil takviyesi yapan özel klavyesi, ultrabook'ları andıran yüksek kaliteli alüminyum gövdesi ile Asus Tranformer Prime yeni nesil tablet rekabetini başlatan cihaz olurken, biz de ona yakından bakıyoruz. İşte ilk izlenimlerimiz...

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