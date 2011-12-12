En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemcisine güç verdiği yeni nesil tablet bilgisayarı Transformer Prime'a, Türkiye'de ilk defa yakından bakıyoruz. 4+1 çekirdekli işlemcisi, yüksek parlaklık moduna sahip IPS panelli ekranı, aynı zamanda pil takviyesi yapan özel klavyesi, ultrabook'ları andıran yüksek kaliteli alüminyum gövdesi ile Asus Tranformer Prime yeni nesil tablet rekabetini başlatan cihaz olurken, biz de ona yakından bakıyoruz. İşte ilk izlenimlerimiz...
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Öncelikle bize bu haberi ilk defa siz sunduğunuz için ve bizi bilgilendirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim.
Ancak izniniz olur ise 1-2 noktada sizi eleştirmek istiyorum.
"Asus Transformer Prime" kelimesini 100.000 lerce kere tekrarlamak yerine "Tablet" veya "Bu Tablet" deseydiniz bile video 5 dk. kısalırdı sanıyorum. Zira tüm izleyicileriniz zaten "Asus Transformer Prime"'a bakmak için linke tıklamış ve haberi izlemiştir. Haberde 2-3 kere "Asus Transformer Prime" demek sanırım fazlasıyla yeterli olurdu
Ayrıca aşırı düzeyde gereksiz tekrarlar ve gereksiz kelimelerle konuşuyorsunuz.
Şu video en fazla 8 dk. sürebilirdi ve bizlerin 12dk.'sını boşuna almayabilirdiniz!
Çok teşekkür ederiz bize bu incelemeyi sunduğunuz için gerçekten sizler bizim için ayrı yerlerdesiniz.
Ancak sanki sizin videonuz hiç plan program yapılmadan, konuşma akışı hiç belirlenmeden, daha önce çekimden sizin haberiniz yokmuş da birden bire sizi kamera önüne atmışlar gibi duruyor.
Konuşmanızı süper düzeyde düzeltmişsiniz, yavaşlatmışsınız, ve çok daha anlaşılır konuşuyorsunuz. Bu konuda sizi tebrik ederim ama gerçekten çok ciddi anlamda cümleleri gereksizce uzatıyor ve gereksiz tekrarlar yapıyorsunuz.
Sizlerden daha da iyi haberler görmek dileğiyle...