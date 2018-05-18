En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü

Genel Yayın Yönetmeni
Çin, kripto paraların arkasında yer alan blok zinciri teknolojilerini derecelendirmeye başladı. Yayınlanan ilk rapora göre Bitcoin ilk 10'da yer almıyor. 1 numarada ise Ethereum var
Kripto Para Günlüğü www.btcturk.com'un katkıları ile yınlanmaktadır. Programda son 1 haftanın kripto para ve blok zinciri teknolojileri değerlendirilmektedir. Söylenen yatırım tavsiyesi değildir.
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