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En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü

1 yıl
3,1b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çin, kripto paraların arkasında yer alan blok zinciri teknolojilerini derecelendirmeye başladı. Yayınlanan ilk rapora göre Bitcoin ilk 10'da yer almıyor. 1 numarada ise Ethereum var
Kripto Para Günlüğü www.btcturk.com'un katkıları ile yınlanmaktadır. Programda son 1 haftanın kripto para ve blok zinciri teknolojileri değerlendirilmektedir. Söylenen yatırım tavsiyesi değildir.

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dostum kertenkele 1 yıl en beğenilen
Şu kripto para saçmalığına bir son verin artık
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dostum kertenkele 1 yıl Kurshoo
Ben onu donanım haber editörlerine dedim çok önemli bir şeymiş gibi yayınlayıp durmayın kripto para saçmalığını. Siz kripto para yöneticileri nin donanım haber i takip ettiğini mi sanıyorsunuz yoksa
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DH Misafiri 1 yıl
Çin de kripto para yasağı yok. Yanlış bilgi veriyorsunuz lütfen araştırın. Çin icolara yasak getirdi sadece...
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MasterofMsasters 1 yıl
İçinde 500 XT (şu an 500*0,06=30 dolar) olan WCX.ico hesaplarından isteyen varsa bana özelden mesaj atabilir. Sadece aktivasyon yapacaksınız ve 500 XT sizin olacak.
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Maestro26 1 yıl
Arkadaşlar biraz da olumlu tarafından bakın olaya.
BTC ve kripto paraları bı kenara bırakın!
Blockchain teknolojisi ne yönümüzü çevirin. Artık teknoloji ye bu kadar uzak olmayalım. Vakit erken iken ucundan yakalayalim...
Lütfen araştıralım özellikle yabancı kaynaklardan..
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serafon 1 yıl
Sanırım bu para olayı da internet gibi sınırları kaldırmak için kullanılan bir olay olacak. Sözde herkese açık (bu sayede sınırlar kalkıyor zaten), faydaları ve kolaylıkları var (bu da truva atı), hatta ileride en çok aleyhine olacak bazı ülkeler için faydası varmış gibi görünüyor(bu sayede onlar da kabul edecek) ama tabi belli gücü/sermayeyi/imkanı elinde tutan olayı istediği gibi yönlendirecek (aynı bugün internete hakim oldukları gibi). Böylece MARABA lara ulaşım çok daha kolay olacak, maliyetler düşecek, operasyonlar kolaylaşacak. Ana fikir bu olabilir. Bazı ülkeler daha hazırlıklı bu olaya ama yine de geriye kalan %90 lık sömürülecek bir potansiyel var!
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vozy 1 yıl
Mesut Çevik her halde oturduğu yerde para kazanma yollarını millete aşılıyor, böyle yapacağınıza programlama olur robotik olur vs vs bunlara yöneltici videolar çekseniz? Anladık siz kolay para istiyorsunuz oturup ekrana bakıp paralar gelsin istiyorsunuz ama yönlendirmeniz yanlış, her konu buna yönlendirici.
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dostum kertenkele 1 yıl en beğenilen
Şu kripto para saçmalığına bir son verin artık
1 Yanıt Yanıtla +6
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Kurshoo 1 yıl dostum kertenkele
Kripto Dünyası; "Tamam."
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