NASA, “Sonsuzluk Galaksisi”ni keşfetti: İşte benzersiz görüntüler ve detaylar

İlk bakışta çizgi roman evreninden fırlamış gibi görünen “Sonsuzluk Galaksisi” ismi esasında galaksinin şeklinden geliyor. İki kompakt, kırmızı çekirdek ve bunların çevresini saran halka yapıları, galaksinin bir sonsuzluk sembolünü andırmasına neden olmuş.
Kara deliğin yeri ezber bozuyor
Araştırmacılar, bu yapının iki spiral galaksinin çarpışması sonucu oluştuğunu düşünüyor. Görüntüdeki iki çekirdek bu galaksilere karşılık geliyor. Bu çarpışmanın ortasında ise, Güneş’in yaklaşık bir milyon katı kütleye sahip genç bir kara delik bulunuyor. Devasa bir gaz bulutunun içinde yer alan bu kara delik, doğrudan çöküş teorisinin canlı bir örneği olabilir. Zira iki galaksinin çarpışması sırasında gaz yoğunlaşarak yoğun bir düğüm oluşturmuş ve bu yapı doğrudan çökerek bir kara delik oluşturmuş olabilir.
Üç aktif kara delik bir arada
Webb Teleskobu’nun Sonsuzluk Galaksisi’ndeki bu keşfi, evrende ilk süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Eğer doğrudan çöküş senaryosu bu galakside gerçekten gerçekleştiyse, bilim dünyası kara deliklerin doğumu hakkında yepyeni bir döneme adım atmış olabilir.