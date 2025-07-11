Tarihin en büyük 3D baskı yapısı tüm rekorları kırarak çölün ortasında yükseliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Katar'da yürütülen dev bir eğitim projesi dünyanın en büyük 3D baskı yapısını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Ülkenin kamu işleri kurumu (Ashghal) ile UCC Holding’in öncülüğünde yürütülen projede, toplam 14 kamu okulu inşa ediliyor. Bu okullardan ikisi, tamamen 3D yazıcı teknolojisiyle üretiliyor ve boyutlarıyla şimdiye dek inşa edilmiş tüm 3D baskı yapılara fark atıyor.

Rekorları altüstü edecek

Projede, Danimarkalı teknoloji firması COBOD tarafından geliştirilen ve her biri 50 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olan iki özel BOD2 XL tipi yazıcı kullanılıyor. Yazıcılar, beton benzeri özel bir karışımı robotik bir nozülle katman katman dökerek yapının ana gövdesini oluşturuyor. Yapının iskeleti tamamlandıktan sonra çatılar, kapılar ve pencereler gibi öğeler insan iş gücüyle tamamlanacak.

Tam Boyutta Gör Proje, 3D baskı teknolojisi kullanılarak inşa edilen iki okul da dahil olmak üzere, her biri 20.000 metrekare alana sahip 14 devlet okulunun inşasını kapsıyor. Toplam alan ise 40.000 metrekare. Yapılan açıklamaya göre proje, bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilen en büyük 3D baskılı binadan 40 kat daha büyük.

Yüzlerce robot, bir kent bloğunu farklı bir konuma taşıdı 19 sa. önce eklendi

Bu arada iki okul, her biri 100 metrekarelik arsalar üzerine iki katlı binalar olarak inşa edilecek. Henüz okul binalarının dijital çizimleri paylaşılmasa da, yapının mimarisinde Katar’ın doğal çöl oluşumlarından esinlenildiği belirtildi. Binalarda, çöl kumullarını andıran kavisli ve akışkan duvar formları dikkat çekecek. Projenin tamamının, yani 14 okulun inşasının 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Tarihin en büyük 3D baskı yapısı tüm rekorları kırarak yükseliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: