Tarihin en büyük 3D baskı yapısı tüm rekorları kırarak çölün ortasında yükseliyor

Rekorları altüstü edecek
Projede, Danimarkalı teknoloji firması COBOD tarafından geliştirilen ve her biri 50 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olan iki özel BOD2 XL tipi yazıcı kullanılıyor. Yazıcılar, beton benzeri özel bir karışımı robotik bir nozülle katman katman dökerek yapının ana gövdesini oluşturuyor. Yapının iskeleti tamamlandıktan sonra çatılar, kapılar ve pencereler gibi öğeler insan iş gücüyle tamamlanacak.
Bu arada iki okul, her biri 100 metrekarelik arsalar üzerine iki katlı binalar olarak inşa edilecek. Henüz okul binalarının dijital çizimleri paylaşılmasa da, yapının mimarisinde Katar’ın doğal çöl oluşumlarından esinlenildiği belirtildi. Binalarda, çöl kumullarını andıran kavisli ve akışkan duvar formları dikkat çekecek. Projenin tamamının, yani 14 okulun inşasının 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre