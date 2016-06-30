En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel ölçekte internet bağlantı hızı ortalamasını 6.3Mbps olarak açıklayan Akamai, 2016 ilk çeyreğinde elde edilen bu ortalama hızın önceki yıl ile kıyaslandığında %23’lük bir yükselme anlamı taşıdığını ortaya koymuş. Bir önceki çeyreğe göre ise artış %12 seviyesinde.
Dünya genelinde internetin en hızlı olduğu ülkeler (2016)
Dünya genelinde stabil hızlarda ortalama en yüksek değerin sunulduğu ülke 29Mbps ile Güney Kore. İkinci sıradaki Norveç’te ortalama hız 21.3Mbps, İsveç ise 20.6Mbps olarak ölçülmüş. Diğer detaylar şöyle:
Anlık bağlantı esnasında sunulan en yüksek hızlarda ise sıralama biraz daha değişiyor. Ortalamanın 34.7Mbps olarak ölçüldüğü bu rakamlarda da yıllık bazda artış %14 olmuş. Sıralama ise şöyle:
Aşağıdaki tabloda ise dünya genelinde ülkelerde sunulan geniş bant internet hizmetlerinin 10Mbps hızdan yüksek olma oranı listeleniyor. Örneğin Güney Kore’deki geniş bant abonelerinin %84’ü 10Mbps’ten daha yüksek hızlarda internet hizmeti alıyormuş. Çeyrek bazda değişim %4, yıllık ise %9.5 seviyesinde.
Aşağıdaki tabloda ise 25Mbps’ten yüksek hız alım oranı görülüyor:
Avrupa’da ise en hızlı internet Norveç’te. Global ölçekte de ikinci sırada yer alan Norveç’te 2016’nın ilk çeyreği itibariyle ortalama hız 21.3Mbps. Listedeki diğer bazı isimler şöyle:
Ülkemiz ise dünya genelinde ortalama internet hızlarında 7.2Mbps ile 64. sırada yer almış. Yıllık ortalama hız artışı ise %12 seviyesinde. Bu rakam ile Kenya’nın gerisinde kalmış olmamız da hayli ilginç Anlık erişim hızında ise ortalamamız 40.7Mbps olarak hesaplanmış. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelerde ise rakamlar şöyle:
Bölgemizde 10Mbps’in üzerinde geniş bant internet erişimine sahiplik oranı ise şöyle:
Mobil İnternette En Hızlı Ülkeler
- Afrika: 5.9Mbps
- Asya Pasifik: 13Mbps
- Avrupa: 27.9Mbps
- Kuzey Amerika: 8.8Mbps
- Güney Amerika: 6.1Mbps
Dünyada mobil internet hızlarının 10Mbps üzerinde olan ülkelerin sıralaması ve Türkiye’deki durum şöyle:
- İngiltere: 27.9Mbps
- Belçika: 19.4Mbps
- Norveç: 18.1Mbps
- İspanya: 16.0Mbps
- Almanya: 15.7Mbps
- Finlandiya: 15.5Mbps
- Slovakya: 13.3Mbps
- Güney Kore: 13.0Mbps
- Danimarka: 12.5Mbps
- İsveç: 12.4Mbps
- İrlanda: 12.1Mbps
- Fransa: 11.5Mbps
- Avusturya: 11.4Mbps
- İtalya: 10.8Mbps
- Avustralya: 10.5Mbps
- Hollanda: 10.3Mbps
- Rusya: 10.0Mbps
- Japonya: 10.0Mbps
- Türkiye: 6.5Mbps
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the-internet-report-q1-2016.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de rusya'nın reisi PUTİN ne yapmış ona bakalım.
Krizi bahane gösterip fabrikasını kapatanlara,
Fabrikanızı elinden alırım diyor.
İşçilerin maaş ödemelerini yapmayan patronlara,
Sizin bencilliğiniz ve cimriliğiniz beni buralara kadar getirdi.
Ya paralarını ödersiniz ya da fabrikalarınızı millileştiririm.diyor.
Öyle kendi aranızda anlaşıp trollük yapamazsınız diyor.
Benim ülkemdeki çalışanlar,
1000 TL maaşa çalışıyorlar.
Sigorta yapmıyorlar.
10-12 saat mesai yaptırıyorlar.
Nerdesin saraydaki mahluk ! Nerelerdesin !
Nankör mü? Araban var mı? Eğer varsa ne zaman aldın? İlk araba ne zaman türkiyeye geldi. Ve sen arabayı ne zaman kullanmaya başladın. Kaç model değiştin? Aldığın bir model varsa neden eskisine bakmadın? Neden yenisinin iyisine bakmaya çalıştın? Murat 131 neyine yetmiyordu? Söyle hadi. Kötüsünü kullanmazsın değil mi? Neden kullanasınki. buraya gelipte 2002 ağzı yapma. Bu ülke 2002de kurulmadı!
hani la fiber nerde? Evimin önünden geçen hattı eve bağlamıyorlar ÇÜNKÜ SEBEP PARA! Hizmetten felan asla bahsedemezsiniz ttnet varken. O günden bu güne değişen tek şey parası. Hizmet aynı kalite aynı. Hiçbir haltın değiştiği yok. Sömürülmeye o kadar alışmışınız ki buraya akp ağzı ile yazıyorsunuz. Sanki devlet 2002de kuruldu. Öncesinde bi bok olmadı gibi.
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