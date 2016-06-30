En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

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Hükmettiği web trafiği ile küresel ölçekte internet hızları, güvenlik ve web deneyimi noktasında paylaştığı rakamlar, çok ciddi bir yüzde ile gerçekçi verileri yansıtan Akamai, 2016 yılın ilk çeyreğine ilişkin önemli bilgileri açık etti.

Küresel ölçekte internet bağlantı hızı ortalamasını 6.3Mbps olarak açıklayan Akamai, 2016 ilk çeyreğinde elde edilen bu ortalama hızın önceki yıl ile kıyaslandığında %23’lük bir yükselme anlamı taşıdığını ortaya koymuş. Bir önceki çeyreğe göre ise artış %12 seviyesinde.

Dünya genelinde internetin en hızlı olduğu ülkeler (2016)

Dünya genelinde stabil hızlarda ortalama en yüksek değerin sunulduğu ülke 29Mbps ile Güney Kore. İkinci sıradaki Norveç’te ortalama hız 21.3Mbps, İsveç ise 20.6Mbps olarak ölçülmüş. Diğer detaylar şöyle:

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Anlık bağlantı esnasında sunulan en yüksek hızlarda ise sıralama biraz daha değişiyor. Ortalamanın 34.7Mbps olarak ölçüldüğü bu rakamlarda da yıllık bazda artış %14 olmuş. Sıralama ise şöyle:

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Aşağıdaki tabloda ise dünya genelinde ülkelerde sunulan geniş bant internet hizmetlerinin 10Mbps hızdan yüksek olma oranı listeleniyor. Örneğin Güney Kore’deki geniş bant abonelerinin %84’ü 10Mbps’ten daha yüksek hızlarda internet hizmeti alıyormuş. Çeyrek bazda değişim %4, yıllık ise %9.5 seviyesinde.

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Aşağıdaki tabloda ise 25Mbps’ten yüksek hız alım oranı görülüyor:

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Avrupa’da ise en hızlı internet Norveç’te. Global ölçekte de ikinci sırada yer alan Norveç’te 2016’nın ilk çeyreği itibariyle ortalama hız 21.3Mbps. Listedeki diğer bazı isimler şöyle:

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Ülkemiz ise dünya genelinde ortalama internet hızlarında 7.2Mbps ile 64. sırada yer almış. Yıllık ortalama hız artışı ise %12 seviyesinde. Bu rakam ile Kenya’nın gerisinde kalmış olmamız da hayli ilginç Anlık erişim hızında ise ortalamamız 40.7Mbps olarak hesaplanmış. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelerde ise rakamlar şöyle:

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Bölgemizde 10Mbps’in üzerinde geniş bant internet erişimine sahiplik oranı ise şöyle:

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Mobil İnternette En Hızlı Ülkeler

Mobil internette ise dünya genelindeki ortalamalar şöyle:

Afrika: 5.9Mbps

Asya Pasifik: 13Mbps

Avrupa: 27.9Mbps

Kuzey Amerika: 8.8Mbps

Güney Amerika: 6.1Mbps

Dünyada mobil internet hızlarının 10Mbps üzerinde olan ülkelerin sıralaması ve Türkiye’deki durum şöyle:

İngiltere: 27.9Mbps Belçika: 19.4Mbps Norveç: 18.1Mbps İspanya: 16.0Mbps Almanya: 15.7Mbps Finlandiya: 15.5Mbps Slovakya: 13.3Mbps Güney Kore: 13.0Mbps Danimarka: 12.5Mbps İsveç: 12.4Mbps İrlanda: 12.1Mbps Fransa: 11.5Mbps Avusturya: 11.4Mbps İtalya: 10.8Mbps Avustralya: 10.5Mbps Hollanda: 10.3Mbps Rusya: 10.0Mbps Japonya: 10.0Mbps

Türkiye: 6.5Mbps

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the-internet-report-q1-2016.pdf