Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde web trafiğinin %30’una hükmeden Akamai, 2016 yılının ilk çeyreğine ilişkin paylaştığı bağlantı rakamlarında internet hızının en iyi olduğu ülkeleri listeledi.
2 yıl
10b
1
96
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Hükmettiği web trafiği ile küresel ölçekte internet hızları, güvenlik ve web deneyimi noktasında paylaştığı rakamlar, çok ciddi bir yüzde ile gerçekçi verileri yansıtan Akamai, 2016 yılın ilk çeyreğine ilişkin önemli bilgileri açık etti.

Küresel ölçekte internet bağlantı hızı ortalamasını 6.3Mbps olarak açıklayan Akamai, 2016 ilk çeyreğinde elde edilen bu ortalama hızın önceki yıl ile kıyaslandığında %23’lük bir yükselme anlamı taşıdığını ortaya koymuş. Bir önceki çeyreğe göre ise artış %12 seviyesinde.

Dünya genelinde internetin en hızlı olduğu ülkeler (2016)

Dünya genelinde stabil hızlarda ortalama en yüksek değerin sunulduğu ülke 29Mbps ile Güney Kore. İkinci sıradaki Norveç’te ortalama hız 21.3Mbps, İsveç ise 20.6Mbps olarak ölçülmüş. Diğer detaylar şöyle:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Anlık bağlantı esnasında sunulan en yüksek hızlarda ise sıralama biraz daha değişiyor. Ortalamanın 34.7Mbps olarak ölçüldüğü bu rakamlarda da yıllık bazda artış %14 olmuş. Sıralama ise şöyle:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Aşağıdaki tabloda ise dünya genelinde ülkelerde sunulan geniş bant internet hizmetlerinin 10Mbps hızdan yüksek olma oranı listeleniyor. Örneğin Güney Kore’deki geniş bant abonelerinin %84’ü 10Mbps’ten daha yüksek hızlarda internet hizmeti alıyormuş. Çeyrek bazda değişim %4, yıllık ise %9.5 seviyesinde.

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Aşağıdaki tabloda ise 25Mbps’ten yüksek hız alım oranı görülüyor:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Avrupa’da ise en hızlı internet Norveç’te. Global ölçekte de ikinci sırada yer alan Norveç’te 2016’nın ilk çeyreği itibariyle ortalama hız 21.3Mbps. Listedeki diğer bazı isimler şöyle:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör
 

Ülkemiz ise dünya genelinde ortalama internet hızlarında 7.2Mbps ile 64. sırada yer almış.  Yıllık ortalama hız artışı ise %12 seviyesinde. Bu rakam ile Kenya’nın gerisinde kalmış olmamız da hayli ilginç Anlık erişim hızında ise ortalamamız 40.7Mbps olarak hesaplanmış. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelerde ise rakamlar şöyle:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör

Bölgemizde 10Mbps’in üzerinde geniş bant internet erişimine sahiplik oranı ise şöyle:

En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Tam Boyutta Gör
 

Mobil İnternette En Hızlı Ülkeler 

Mobil internette ise dünya genelindeki ortalamalar şöyle:
  • Afrika: 5.9Mbps
  • Asya Pasifik: 13Mbps
  • Avrupa: 27.9Mbps
  • Kuzey Amerika: 8.8Mbps
  • Güney Amerika: 6.1Mbps

Dünyada mobil internet hızlarının 10Mbps üzerinde olan ülkelerin sıralaması ve Türkiye’deki durum şöyle:

  1. İngiltere: 27.9Mbps
  2. Belçika: 19.4Mbps
  3. Norveç: 18.1Mbps
  4. İspanya: 16.0Mbps
  5. Almanya: 15.7Mbps
  6. Finlandiya: 15.5Mbps
  7. Slovakya: 13.3Mbps
  8. Güney Kore: 13.0Mbps
  9. Danimarka: 12.5Mbps
  10. İsveç: 12.4Mbps
  11. İrlanda: 12.1Mbps
  12. Fransa: 11.5Mbps
  13. Avusturya: 11.4Mbps
  14. İtalya: 10.8Mbps
  15. Avustralya: 10.5Mbps
  16. Hollanda: 10.3Mbps
  17. Rusya: 10.0Mbps
  18. Japonya: 10.0Mbps 
  • Türkiye: 6.5Mbps

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the-internet-report-q1-2016.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SixSixSix 2 yıl en beğenilen
Fiyat listesini koyun da birinci olalım.
1 Yanıt Yanıtla +250
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiator-TR 2 yıl
Kenya'dan gerideyiz bu gururu bizlere yaşatan tüm kurumlara teşekkürler..Hadi şimdi 3mbps ile hep birlikte fiberliyoruz.bugün ayın son günü modemi resetlemeyi unutmayın.
Kenya'dan gerideyiz bu gururu bizlere yaşatan tüm kurumlara teşekkürler..Hadi şimdi 3mbps ile hep birlikte fiberliyoruz.bugün ayın son günü modemi resetlemeyi ...
Devamını Gör
Yanıtla +140
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scoopi 2 yıl
Bi an, ulkemizi listede hic goremeyecem diye korktum
1 Yanıt Yanıtla +79
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
man utd 2 yıl
Herşeyin en kötüsünü en pahalıya kullanıyoruz,olsun padişahım çok yaşasın!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyinadukeeee 2 yıl
Baksanıza Kuveyt'te Nijerya'da Nambiya'da internet bile yok.Halinize şükrediyorum
















Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin_ErKeK 2 yıl
Turkiyede insanların kullandığı ortalama hız 2 ila 3 arasında değişir rezilliktir ama halk herturlu haksızlığı kanıksaamis bir halk var ...vur eline al ekmeğini öyle egtimizsiz oyle cahil ve geri bırakılmıştır.. adi Turk Telekom olan kurumda aslında turk değil bir Arap şirketi olan oger Telekom dur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
Ayıptır ben de 16mbps parasıyla Max 6-7mbps kullanıyorum.global ortalama benim max'a denk yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
adsl olayından artık kurtulmamız lazım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 2 yıl
Şimdi arkadaşlar bu haberdeki veriler bize gösteriyor ki rezil bir durumdayız.peki şaşırdık mı? Hayır.bizim açımızdan durum belli bu işin bir de iktidar boyutu var.bu haberdeki veriler veya buna benzer verilerden cumhuriyet tarihinin en milli iktidarının haberi yok mu ? Var tabiiki. Neden birşey yapmaz ?.sabah akşam her önüne gelene posta koyan saray soytarısı neyi bekler? ADSL hizmet kalitesizliği, Akk saçmalığı,yüksek tarife ücretleri, mobil internetteki çok yüksek fiyatlar ve olmayan fiber internet . Nerdesin Reis?

Bir de rusya'nın reisi PUTİN ne yapmış ona bakalım.




Krizi bahane gösterip fabrikasını kapatanlara,
Fabrikanızı elinden alırım diyor.
İşçilerin maaş ödemelerini yapmayan patronlara,
Sizin bencilliğiniz ve cimriliğiniz beni buralara kadar getirdi.
Ya paralarını ödersiniz ya da fabrikalarınızı millileştiririm.diyor.
Öyle kendi aranızda anlaşıp trollük yapamazsınız diyor.

Benim ülkemdeki çalışanlar,
1000 TL maaşa çalışıyorlar.
Sigorta yapmıyorlar.
10-12 saat mesai yaptırıyorlar.

Nerdesin saraydaki mahluk ! Nerelerdesin !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl
mobilene :D Türktelekom binasına uzaklığım 1 km yoktur aldığım hız 6 mb fiber vsde yok analarının evine döşediler zaar bize yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmandrill 2 yıl
Mobil veriler 4g oncesi yapilmis olmali cunku artık çoğu yerde yani evin içine 20mbt bağlantı geliyor fakat 2gb gibi komik bir kota ile bir ise yaramiyor 20mbt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAditore 2 yıl
ITürkologI
Tek kelimeyle nankörsünüz, hanginizin evinde 14 sene önce internet vardı?

Nankör mü? Araban var mı? Eğer varsa ne zaman aldın? İlk araba ne zaman türkiyeye geldi. Ve sen arabayı ne zaman kullanmaya başladın. Kaç model değiştin? Aldığın bir model varsa neden eskisine bakmadın? Neden yenisinin iyisine bakmaya çalıştın? Murat 131 neyine yetmiyordu? Söyle hadi. Kötüsünü kullanmazsın değil mi? Neden kullanasınki. buraya gelipte 2002 ağzı yapma. Bu ülke 2002de kurulmadı!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAditore 2 yıl
Hippokrates
Şükür etmeyi bilmiyor bizim halk. 2002den önce çevirmeli ağ ile bağlanıyorduk internete. Bakın şimdi fiberliyoruz!

hani la fiber nerde? Evimin önünden geçen hattı eve bağlamıyorlar ÇÜNKÜ SEBEP PARA! Hizmetten felan asla bahsedemezsiniz ttnet varken. O günden bu güne değişen tek şey parası. Hizmet aynı kalite aynı. Hiçbir haltın değiştiği yok. Sömürülmeye o kadar alışmışınız ki buraya akp ağzı ile yazıyorsunuz. Sanki devlet 2002de kuruldu. Öncesinde bi bok olmadı gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankenshta 2 yıl EzioAditore
fiber tarihine göre 1970'lerde başladı Türkiyede 1980'lerde vardı... ama uygulayaca var mı? gelecek fiberde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10021 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mobil internet, en hızlı internet ve
6 etiket daha dünyada en hızlı internet dünyada en hızlı mobil internet Diğer Internet Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek 2 yıl Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı 2 yıl Dört fanlı GeForce GTX 1080'e yakından bakıyoruz 2 yıl Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı 2 yıl Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını 2 yıl Kingston MobileLite Wireless G3 kablosuz veri istasyonu 2 yıl Huawei’den 2.6 milyon P9 satışı 2 yıl Vivo’dan üst seviyeye X7 akıllı telefon serisi 2 yıl Battlefield 1′in arayüzü böyle olacak 2 yıl WiFi AC standardının ikinci dalgası geliyor 2 yıl Spotify ve Apple arasında soğuk rüzgarlar 2 yıl Hangi web tarayıcı güvenliğinizi daha fazla önemsiyor? 2 yıl Uncharted 4'ün ilk DLC paketi yayınlandı 2 yıl BMW sürücüsüz araçlar için Intel ve Mobileye ile çalışabilir 2 yıl Bugatti, 1500 beygirlik Chiron ile Dünya hız rekoru denemesi yapacağını onayladı 2 yıl İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat 2 yıl Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu 2 yıl Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası 2 yıl Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi 2 yıl TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? Sonraki Google, reklamları kişiselleştirmenize olanak tanıyor 2 yıl iPhone’u ile evlenen adam 2 yıl ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor 2 yıl Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak 2 yıl Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor 2 yıl Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı 2 yıl SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu 2 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu 2 yıl Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu 2 yıl Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1060, 7 Temmuz’da geliyor 2 yıl Şok iddia: AMD Radeon RX 480 ekran kartı, PCI güç standartlarını karşılamıyor 2 yıl MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu 2 yıl İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO) 2 yıl Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar 2 yıl AMD Radeon RX 480 inceleme videosu 2 yıl ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo 2 yıl 2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bataryasında yeni iddia Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim