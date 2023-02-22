Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir yıl önce Microsoft, Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan Edge tarayıcısı için kendi VPN hizmetini test etmeye başlamıştı. Henüz resmi bir duyuru yapılmadı, ancak kullanıcılar VPN özelliğini, tarayıcının kararlı bir sürümünde görmeye başladıklarını bildirdiler.

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Microsoft Edge VPN özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?

Edge Secure Network adı verilen hizmet, gizliliği artırmak veya çeşitli web sitelerindeki bölgesel kısıtlamaları aşmak için 1GB ücretsiz veri sağlıyor. Daha fazla trafiğe ihtiyaç duyanlar bunu ücretli olarak satın alabilecekler. Fiyat ne yazık ki hala açıklanmış değil. Görünüşe bakılrısa yeni özellik, bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör Geleneksel VPN hizmetlerinin aksine Edge Secured Network, belirli bir ülke veya konumdaki bir sunucuyu seçmenize izin vermiyor. Kullanıcıların yapılandırabilecekleri üç mod var: Yalnızca seçilen sitelerde, tüm siteler için ve kullanıcı herkese açık ve korumasız bir ağa veya geçerli bir sertifikası olmayan bir web sitesine bağlandığında tüm trafiğin VPN üzerinden yönlendirildiği "optimize edilmiş" modu. Öte yandan Microsoft'un önümüzdeki günlerde fiyatlandırma konusunda bir açıklama yapması da bekleniyor.

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Microsoft Edge kullanıcıları ücretsiz VPN'e kavuşuyor