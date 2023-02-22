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    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge kullanıcıları ücretsiz VPN'e kavuşuyor

    Yazılım devi Microsoft, bir yıl önce Edge tarayıcısında testlerine başladığı yerleşik VPN hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.                              
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    Microsoft Edge kullanıcıları ücretsiz VPN'e kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık bir yıl önce Microsoft, Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan Edge tarayıcısı için kendi VPN hizmetini test etmeye başlamıştı. Henüz resmi bir duyuru yapılmadı, ancak kullanıcılar VPN özelliğini, tarayıcının kararlı bir sürümünde görmeye başladıklarını bildirdiler.

    Microsoft Edge VPN özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?

    Edge Secure Network adı verilen hizmet, gizliliği artırmak veya çeşitli web sitelerindeki bölgesel kısıtlamaları aşmak için 1GB ücretsiz veri sağlıyor. Daha fazla trafiğe ihtiyaç duyanlar bunu ücretli olarak satın alabilecekler. Fiyat ne yazık ki hala açıklanmış değil. Görünüşe bakılrısa yeni özellik, bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.

    Microsoft Edge kullanıcıları ücretsiz VPN'e kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel VPN hizmetlerinin aksine Edge Secured Network, belirli bir ülke veya konumdaki bir sunucuyu seçmenize izin vermiyor. Kullanıcıların yapılandırabilecekleri üç mod var: Yalnızca seçilen sitelerde, tüm siteler için ve kullanıcı herkese açık ve korumasız bir ağa veya geçerli bir sertifikası olmayan bir web sitesine bağlandığında tüm trafiğin VPN üzerinden yönlendirildiği "optimize edilmiş" modu. Öte yandan Microsoft'un önümüzdeki günlerde fiyatlandırma konusunda bir açıklama yapması da bekleniyor.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 52 dakika önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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