Microsoft Edge kullanıcıları ücretsiz VPN'e kavuşuyor

Microsoft Edge VPN özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?
Edge Secure Network adı verilen hizmet, gizliliği artırmak veya çeşitli web sitelerindeki bölgesel kısıtlamaları aşmak için 1GB ücretsiz veri sağlıyor. Daha fazla trafiğe ihtiyaç duyanlar bunu ücretli olarak satın alabilecekler. Fiyat ne yazık ki hala açıklanmış değil. Görünüşe bakılrısa yeni özellik, bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.