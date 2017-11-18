En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi günü de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Oyun ve Teknoloji dünyasında da yorumlarımızı esirgemiyoruz tabi :)
Yayın Akışı:
00:50 Firefox Quantum yayınlandı
04:40 Samsung, tazminat ödemeye mahkum oldu
08:27 EA, Star Wars Battlefront II'de geri adım attı
12:22 Take Two, oyuniçi satın alma olayınını bir sonraki seviyeye taşıyacak
14:32 Amerika'da ilk defa akıllı bir ilaç onay aldı
17:28 Sivil uçaklarda görev alacak Türk Hava Polisleri tasarısı onaylandı
19:50 Syphon Filter geri mi dönüyor?
21:20 CD Project Red, Cyberpunk 2077'de online özellikler olacağını onayladı
23:15 Otomatik ani fren sistemi bir çocuğun hayatını kurtardı
25:30 Boston Dynamics Spot Mini isimli mini robotunu tanıttı
28:31 Warface'e Battle Royale modu geliyor
30:00 EA, süper bir aksiyon oyunu hazırlıyor
32:24 Aselsan, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu
35:40 Alttan soğutmalı oyuncu koltuğu isteyene ThermalTake'den özel bir tasarım geldi
40:03 Gears of War 4 Xbox Gamepass sistemine geliyor
41:15 Nintendo Switch kırıldı
45:08 EA, Titanfall'un yapımcısını satın aldı
04:40 Samsung, tazminat ödemeye mahkum oldu
08:27 EA, Star Wars Battlefront II'de geri adım attı
12:22 Take Two, oyuniçi satın alma olayınını bir sonraki seviyeye taşıyacak
14:32 Amerika'da ilk defa akıllı bir ilaç onay aldı
17:28 Sivil uçaklarda görev alacak Türk Hava Polisleri tasarısı onaylandı
19:50 Syphon Filter geri mi dönüyor?
21:20 CD Project Red, Cyberpunk 2077'de online özellikler olacağını onayladı
23:15 Otomatik ani fren sistemi bir çocuğun hayatını kurtardı
25:30 Boston Dynamics Spot Mini isimli mini robotunu tanıttı
28:31 Warface'e Battle Royale modu geliyor
30:00 EA, süper bir aksiyon oyunu hazırlıyor
32:24 Aselsan, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu
35:40 Alttan soğutmalı oyuncu koltuğu isteyene ThermalTake'den özel bir tasarım geldi
40:03 Gears of War 4 Xbox Gamepass sistemine geliyor
41:15 Nintendo Switch kırıldı
45:08 EA, Titanfall'un yapımcısını satın aldı
47:46 Bel fıtığı ve oyun ilişkisi, çocuk yetiştirme sırları, youtuber nasıl olunur ve benzeri konu dışı sohbetler
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Enis geldiğinden beri 2si1 güzelleşti Mesut Reyizle iyi ikili oldular eskiden zaman bulunca izliyordum şimdi yayınlansa da izlesem diyorum.
Bu arada BSC'den yorum atamıyorum. Bug falan mıdır bilmem ama haberiniz olsun. Sadece 2'si 1 programının altına oluyor bu.
En az bellek ve işlemci tüketimi IE11'deydi. Firefox 450MB RAM tüketirken. Edge, Chrome, Opera 300MB ile durumu sabitledi. Vivaldi'yi hatırlayamıyorum. Opera Chrome tabana geçerek kendi kendini bitirdi. Opera 12'yi asla unutmayacağım.
Yıllar evvel bitcoin ilk çıktığında baya dalgaya almıştınız söyledikleriniz uzun vadede tutarsız oluyor.
bu ne abi
Firefox Forever