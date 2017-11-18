En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi günü de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Oyun ve Teknoloji dünyasında da yorumlarımızı esirgemiyoruz tabi :)

Yayın Akışı:



Samsung, tazminat ödemeye mahkum oldu

EA, Star Wars Battlefront II'de geri adım attı

Take Two, oyuniçi satın alma olayınını bir sonraki seviyeye taşıyacak

Amerika'da ilk defa akıllı bir ilaç onay aldı

Sivil uçaklarda görev alacak Türk Hava Polisleri tasarısı onaylandı

Syphon Filter geri mi dönüyor?

CD Project Red, Cyberpunk 2077'de online özellikler olacağını onayladı

Otomatik ani fren sistemi bir çocuğun hayatını kurtardı

Boston Dynamics Spot Mini isimli mini robotunu tanıttı

Warface'e Battle Royale modu geliyor

EA, süper bir aksiyon oyunu hazırlıyor

Aselsan, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

Alttan soğutmalı oyuncu koltuğu isteyene ThermalTake'den özel bir tasarım geldi

Gears of War 4 Xbox Gamepass sistemine geliyor

Nintendo Switch kırıldı

EA, Titanfall'un yapımcısını satın aldı 00:50 Firefox Quantum yayınlandı 04:40 Samsung, tazminat ödemeye mahkum oldu 08:27 EA, Star Wars Battlefront II'de geri adım attı 12:22 Take Two, oyuniçi satın alma olayınını bir sonraki seviyeye taşıyacak 14:32 Amerika'da ilk defa akıllı bir ilaç onay aldı 17:28 Sivil uçaklarda görev alacak Türk Hava Polisleri tasarısı onaylandı 19:50 Syphon Filter geri mi dönüyor? 21:20 CD Project Red, Cyberpunk 2077'de online özellikler olacağını onayladı 23:15 Otomatik ani fren sistemi bir çocuğun hayatını kurtardı 25:30 Boston Dynamics Spot Mini isimli mini robotunu tanıttı 28:31 Warface'e Battle Royale modu geliyor 30:00 EA, süper bir aksiyon oyunu hazırlıyor 32:24 Aselsan, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu 35:40 Alttan soğutmalı oyuncu koltuğu isteyene ThermalTake'den özel bir tasarım geldi 40:03 Gears of War 4 Xbox Gamepass sistemine geliyor 41:15 Nintendo Switch kırıldı 45:08 EA, Titanfall'un yapımcısını satın aldı

47:46 Bel fıtığı ve oyun ilişkisi, çocuk yetiştirme sırları, youtuber nasıl olunur ve benzeri konu dışı sohbetler