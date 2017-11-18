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En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi günü de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Oyun ve Teknoloji dünyasında da yorumlarımızı esirgemiyoruz tabi :)
Yayın Akışı:
00:50 Firefox Quantum yayınlandı
04:40 Samsung, tazminat ödemeye mahkum oldu
08:27 EA, Star Wars Battlefront II'de geri adım attı
12:22 Take Two, oyuniçi satın alma olayınını bir sonraki seviyeye taşıyacak
14:32 Amerika'da ilk defa akıllı bir ilaç onay aldı
17:28 Sivil uçaklarda görev alacak Türk Hava Polisleri tasarısı onaylandı
19:50 Syphon Filter geri mi dönüyor?
21:20 CD Project Red, Cyberpunk 2077'de online özellikler olacağını onayladı
23:15 Otomatik ani fren sistemi bir çocuğun hayatını kurtardı
25:30 Boston Dynamics Spot Mini isimli mini robotunu tanıttı
28:31 Warface'e Battle Royale modu geliyor
30:00 EA, süper bir aksiyon oyunu hazırlıyor
32:24 Aselsan, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu
35:40 Alttan soğutmalı oyuncu koltuğu isteyene ThermalTake'den özel bir tasarım geldi
40:03 Gears of War 4 Xbox Gamepass sistemine geliyor
41:15 Nintendo Switch kırıldı
45:08 EA, Titanfall'un yapımcısını satın aldı
47:46 Bel fıtığı ve oyun ilişkisi, çocuk yetiştirme sırları, youtuber nasıl olunur ve benzeri konu dışı sohbetler 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Eeltorm 1 yıl en beğenilen
Abi niye kısa kesiyorsunuz programı istediğiniz kadar konuşun muhabbet edin yahu biz haberleri siteden okuyoruz zaten sizi izlemek istiyoruz. Çekin 2 saat programı.
Abi niye kısa kesiyorsunuz programı istediğiniz kadar konuşun muhabbet edin yahu biz haberleri siteden okuyoruz zaten sizi izlemek istiyoruz. Çekin 2 saat progr...
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mert1907 1 yıl
Firefox bence zaten iyiydi, Quantum ile daha da iyi oldu.
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turkmavzeri 1 yıl
Merhabalar, program esnasında kimi zaman "şu konuyla ilgili arkadaşlar yorumlara fikrini yazsın" diyorsunuz ama bir sonraki hafta hiç demiyorsunuzki geçen hafta arkadaşlar şu şekilde fikir beya etti diye. Daha önceleri 2si1'de anket üzerinden izleyici fikirleri ölçülebiliyordu.
Merhabalar, program esnasında kimi zaman "şu konuyla ilgili arkadaşlar yorumlara fikrini yazsın" diyorsunuz ama bir sonraki hafta hiç demiyorsunuzki geçen hafta...
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cceviz 1 yıl
Firebox ile chrome a gerek yok bence Edge daha iyi ayrıca chrome çok ram tüketiyor.
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King Stannis 1 yıl
Samurai Shodown.

Enis geldiğinden beri 2si1 güzelleşti Mesut Reyizle iyi ikili oldular eskiden zaman bulunca izliyordum şimdi yayınlansa da izlesem diyorum.
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hakanyurtseven 1 yıl
enis Krallsın...
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axaxa 1 yıl
firefox son halini denemek lazım sık çökmese güzel tarayıcıydı aslında.
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Dr. Jonathan Hemlock 1 yıl
Enis abiyle akıyor program maşallah :) yeni bölümleri iple çekiyoruz
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KortX 1 yıl
Yıllardır Firefox kullanıyorum. Bende çökme sorunları çok nadir oluyor. O da bir sürü sekme açarsam. Bunun dışında çökme falan yaşamadım. Evet, sistemi zayıf bilgisayarlarda biraz daha kasıyor. Sistemi zayıf olan bilgisayarlara da Opera tavsiye ederim. Opera ciddi anlamda az sistem tüketiyor.
Bu arada BSC'den yorum atamıyorum. Bug falan mıdır bilmem ama haberiniz olsun. Sadece 2'si 1 programının altına oluyor bu.
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Karanlık Ülke 1 yıl KortX
1 gün önce Opera, Vivaldi, IE11, Edge, Chrome (Chrome/Comodo/Torch/SRWare), Firefox Quantum'u denedim.
En az bellek ve işlemci tüketimi IE11'deydi. Firefox 450MB RAM tüketirken. Edge, Chrome, Opera 300MB ile durumu sabitledi. Vivaldi'yi hatırlayamıyorum. Opera Chrome tabana geçerek kendi kendini bitirdi. Opera 12'yi asla unutmayacağım.
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altanbilisim 1 yıl
Mesut bey uzun zaman önce 2si1 proğramında ''ilerde çocuğum olursa 3-4 yaşına gelirse eline tableti verip çağa ayak uydurmasını teknolojiyi kullanmasını sağlayacağım'' demiştiniz şimdi de tabletten uzak tutuyorum kitap okuyorum diyosunuz.
Yıllar evvel bitcoin ilk çıktığında baya dalgaya almıştınız söyledikleriniz uzun vadede tutarsız oluyor.
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Karanlık Ülke 1 yıl altanbilisim
Böyle insanların sözlerini aklınızda tutarak zihninizi kirletmeyin.
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altanbilisim 1 yıl
Enis bey'in programa katkısı büyük uzun zaman sonra zevkle izlemeye başladık teşekkürler
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maxemilian 1 yıl
Bizi bitirdiniz yine
bu ne abi
Firefox Forever
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smurfylol 1 yıl
her hafta sabırsızlıkla bekliyorum yeni bölümü. bu ikilinin uyumu çok iyi oldu. nazar değmesin.
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