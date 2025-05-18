Trump yönetimi şimdi de "start-stop" sistemine savaş açtı

EPA başkanı sistemi hedef aldı
Trump'ın atadığı EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) başkanı Lee Zeldin X'de ilginç bir paylaşımda bulunarak start-stop teknolojisini hedef aldı. Zeldin şunları söyledi: “Start/stop teknolojisi: Her kırmızı ışıkta arabanızın durmasını sağlıyor ki şirketler iklim katılım madalyası alabilsin. EPA bunu onayladı ve herkes nefret ediyor, biz de düzeltiyoruz.”
İsmi Çevre Koruma Ajansı olan bir kurumun başındaki kişinin böyle bir açıklamada bulunması oldukça ironik görünüyor, özellikle ABD'nin devasa motorlu ve çok yüksek yakıt tüketimine sahip araçlarla dolu bir ülke olduğu göz önünde alındığında.
Start-stop teknolojisinin yakıt tasaruffu yaptığı kanıtlandı
Start-stop teknoloji uzunca süredir otomobillerde yer alıyor. Her ne kadar teknolojinin araçlara zarar verip vermediği tartışılsa da, yakıt tasarrufu yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
Kısaca hatırlatmak gerekirse, start-stop sistemi araç kırmızı ışıkta ya da trafikte durduğunda motoru kapatıyor. Sistemler marka ve modele göre farklı çalışsa da, çoğu sürücü fren pedalını bıraktığında motoru otomatik olarak tekrar çalıştırır. Otomobil üreticileri, bu sistemi 20 yılı aşkın süredir yakıt ekonomisi hedeflerine ulaşmak amacıyla araçlarına entegre ediyor.
Bu sistemlerin verimliliği artırdığı ve karbon emisyonlarını azalttığını net olarak biliniyor. Örnek olarak, YouTube'da yer alan Engineering Explained kanalının yaptığı testler, sistemin gerçek hayatta %4 ile %8,7 arasında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Üstelik sadece 8 saniyelik bir duraklamanın bile yakıt tüketimini azalmak için yeterli bir süre olduğu belirtiliyor.
Teknoloji uzun süredir var olduğu için araçların motorlarının sürekli durdurulup çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan problemler, yeni dayanıklı marş motorlarıyla zaman içerisinde giderildi veya minimuma indirildi. Bu nedenle start-stop teknolojisinin zararından çok faydası olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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