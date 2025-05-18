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    Trump yönetimi şimdi de "start-stop" sistemine savaş açtı

    Trump'ın atadığı EPA başkanı Lee Zeldin, X'de ilginç bir paylaşımda bulunarak start-stop teknolojisini hedef aldı. İşte detaylar...                             

    Trump yönetimi şimdi de 'start-stop' sistemine savaş açtı Tam Boyutta Gör
    Fosil enerji yatırımlarını arttıran, deniz üstü rüzgar santrali projelerini iptal eden ve elektrikli araçlara yönelik teşvikleri kaldırmaya hazırlanan Trump yönetimi, şimdi de otomobillerde yer alan start-stop teknolojisine savaş açtı.

    EPA başkanı sistemi hedef aldı

    Trump'ın atadığı EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) başkanı Lee Zeldin X'de ilginç bir paylaşımda bulunarak start-stop teknolojisini hedef aldı. Zeldin şunları söyledi: “Start/stop teknolojisi: Her kırmızı ışıkta arabanızın durmasını sağlıyor ki şirketler iklim katılım madalyası alabilsin. EPA bunu onayladı ve herkes nefret ediyor, biz de düzeltiyoruz.

    İsmi Çevre Koruma Ajansı olan bir kurumun başındaki kişinin böyle bir açıklamada bulunması oldukça ironik görünüyor, özellikle ABD'nin devasa motorlu ve çok yüksek yakıt tüketimine sahip araçlarla dolu bir ülke olduğu göz önünde alındığında.

    Start-stop teknolojisinin yakıt tasaruffu yaptığı kanıtlandı

    Start-stop teknoloji uzunca süredir otomobillerde yer alıyor. Her ne kadar teknolojinin araçlara zarar verip vermediği tartışılsa da, yakıt tasarrufu yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

    Kısaca hatırlatmak gerekirse, start-stop sistemi araç kırmızı ışıkta ya da trafikte durduğunda motoru kapatıyor. Sistemler marka ve modele göre farklı çalışsa da, çoğu sürücü fren pedalını bıraktığında motoru otomatik olarak tekrar çalıştırır. Otomobil üreticileri, bu sistemi 20 yılı aşkın süredir yakıt ekonomisi hedeflerine ulaşmak amacıyla araçlarına entegre ediyor.

    Bu sistemlerin verimliliği artırdığı ve karbon emisyonlarını azalttığını net olarak biliniyor. Örnek olarak, YouTube'da yer alan Engineering Explained kanalının yaptığı testler, sistemin gerçek hayatta %4 ile %8,7 arasında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Üstelik sadece 8 saniyelik bir duraklamanın bile yakıt tüketimini azalmak için yeterli bir süre olduğu belirtiliyor.

    Teknoloji uzun süredir var olduğu için araçların motorlarının sürekli durdurulup çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan problemler, yeni dayanıklı marş motorlarıyla zaman içerisinde giderildi veya minimuma indirildi. Bu nedenle start-stop teknolojisinin zararından çok faydası olduğunu söyleyebiliriz.

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    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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