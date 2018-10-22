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En pahalı akıllı telefon... Porsche Design Mate 20 RS ön inceleme

7 ay
10,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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8GB bellekli 512GB depolama alanına sahip modeli 2000 avro üzerinde fiyata sahip olacak olan Porsche Design Huawei Mate 20 RS elimizde!

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OverClocK1ng 6 ay
Mesut her PORŞ dediğinde bir tiksinme geldi.
translate.google.com.tr/...
Sol veya sağdaki hoparlör düğmesine bas.
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ozansirinn 6 ay
Kamerasını çok merak ettim ama bu model hep güncelleme alabilecekmi şimdi harika daha sonra peki
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ozansirinn 6 ay
Güzel telefon güzel anlatım teşekkürler
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Wise17 6 ay
Gayet güzel ama daha iyi olabilirdi. Batarya kapasitesi biraz daha arttırılabilirdi...
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St1123 7 ay
Pahalı telefonlar marka değerinin artması için yapılıyor bence tamamen işede yarıyor tasarımı güzel
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deniz_sea 7 ay
O 6.39" değil gerçek 6.44" telefondan yazıyorum o saçma sapan bir ekran oranının saçma sapan bir varoluşu,
Geçen sene 21/9 yapmadan olmaz demiştim şimdi oralara geldik, az kaldı sinema formatı telefonlara geldi diye reklamını yaparlar yakında....
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ouzqan 7 ay
Porsche dizayn cihazlar genelde iyi görünürdü ama bu sefer ki fos çıktı.
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smart1978 7 ay
Hakiki deri kiliflar var alirsin olur biter her populer marka icin. Bos bir cihaz olmus.
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Drfalcon 7 ay
Mate 20 prodan tek farkı kamera çıkıntısı yok. Peki bu nasıl oluyor bunun video boyunca cevabını bekledim. Mate 20 prodaki özellikleri saydınız anca. Çıkıntının olmamasının nedeni diğer tarafların kalınlığının artması mı yoksa kameralar gerçekten alçak yerleşimli mi?
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KYMELRIA 7 ay Drfalcon
Mate 20 pro 8.6mm
Porsche 9.7mm kalınlık farkından dolayı çıkıntı olmuyor
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