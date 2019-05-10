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Erkeklerin Polo Tişört Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler

Polo tişört genç – yaşlı tüm erkeklerin dolabında bulunan bir giyim ürünüdür. Polo erkek tişörtlerinin seçiminde özellikle dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır.
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Erkeklerin Polo Tişört Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler

Polo tişört genç – yaşlı tüm erkeklerin dolabında bulunan bir giyim ürünüdür. Polo erkek tişörtlerinin seçiminde özellikle dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır.  Günümüzde tişörtler polo yaka tişört ya da bisiklet yaka tişörtler gibi pek çok farklı tarz ve farklı kumaş yapısında üretilebilmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde erkeklerin polo tişört alırken dikkat etmesi gerekenleri  izmir tişört baskı  yapan önde gelen firmalar arasında yer alan Tshirt Atölyesi ekibi olarak sizler için araştırdık… Keyifli okumalar dileriz…

Büyük kurtarıcı: Polo yaka tişörtler

Erkeklerin günlük giyimlerinde hem şıklığı hem de sadeliği yakalayabilmeleri için en büyük kurtarıcı giyim ürünleri polo yaka tişörtlerdir. Sizler de farklı renklerde polo yaka tişörtler farklı giyim ürünleri ve aksesuarlar ile kolayca kombin ederek stilinizi oluşturabilirsiniz. Polo yaka tişört seçilirken nelere dikkat edilmelidir sorusuna cevap olarak;
•Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus polo yaka tişörtün sahip olduğu kumaş türüdür. Spor yaparken bile giyilen nefes alabilen yapıda olan kumaş türünde olan polo yaka tişörtlerden tutun da ipek - pamuklu kumaş karışımından üretilmiş polo yaka tişörtler de bulunmaktadır.
•Örneğin İzmir'de kutlanan milli bayramlarda  Atatürk baskılı tişört izmir  sembolleri ile birlikte özel tişörtlar olmalıdır.
•Daha cool bir görünüm elde etmek için hem de tişörtünüzün daha uzun ömürlü olması için polyester ve pamuk karışımından üretilmiş polo yaka tişörtlerin tercih edilmesi önerilir.
•İpekli polo yaka tişörtlerin ise olası terleme riskine önlem olarak bahar aylarında giyilmesi tavsiye edilir. Çünkü kumaş içeriğindeki ipek ve ipek karışımlı kumaştan yapılan polo yaka tişörtler ter izini daha çabuk bir şekilde belli etmektedir.
•Polo yaka tişörtlerin kesimi de çok önemli bir detaydır. Erkeklerin polo yaka tişörtlerini almadan önce mutlaka üzerine tam oluyor mu diye denemeleri gerekmektedir. Polo yaka tişörtlerin boyunun çok uzun olmaması (pantolon ceplerinin hizasından aşağıda olmamalı) ve kol boyunun da üst kol bölümünün yarısından aşağıya inmemesi daha güzel bir görünüm için şarttır. Aksi halde beden yapısına uygun alınmayan polo yaka tişörtler görünüm açısından oldukça kötü sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olmatadırlar.

Polo Yaka Tişört Giyerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

•Her tip tişört gibi polo yaka tişörtünüzün de bedeninize göre çok dar ya da çok geniş olmaması gerekmektedir.
•Polo yaka tişörtün içinden başka bir tişört ya da atlet giymek görüntü bozukluğuna yol açacağı için pek tavsiye edilen bir durum değildir.
•İzmir Tübitak Bilim Fuarı Şenliklerine özel  İzmir Tübitak baskılı tişört  tercih edilmelidir.
•Spor ve fit bir görünüm elde etmek isteyen erkekler cepli olan polo tişörtleri tercih etmemelidir.
•Polo yaka tişört tarihine bakıldığında ezelden beri kısa kollu yapıda olduğu görülecektir. Bu nedenle polo yaka tişörtlerin uzun kollu olan modellerinden mümkün olduğunca uzak durun.
•Polo yaka tişörtünüzü giyerken özensiz ve salaş bir görünüm vereceği için düğmelerin hepsinin açık olmamasına özellikle dikkat edin. Düğmelerden bir ya da iki tanesinin açık olması daha hoş bir stil yaratmanıza yardımcı olacaktır. Ancak ciddi bir kombin yaratmak niyetindeyseniz tişörtünüzün tüm düğmelerini ilikleyebilirsiniz.
•Klasik bir görünüm elde etmek istiyorsanız polo yaka tişörtünüzü uygun parçalar ile kombin yapın. Polo yaka tişörtünüzü pantolonunuzun içine sokun ve mutlaka bir kemer takın. Spor bir görünüm elde etmek istiyorsanız eğer uygun parçalar ile kombin yapın ve tişörtünüzü pantolonun dışına bırakın.
•Rahat ve cool bir tarz yaratmak istiyorsanız polo yaka tişörtlerinizi mevsim şartlarına uygun olarak pastel renklerde şort ya da pantolon ve kanvas spor ayakkabı ile tamamlayın.
•Polo yaka tişörtlerinizi kot şort ya da kot pantolon ile de tamamlayabilirsiniz. Böyle bir kombin için ayakkabı olarak spor modelleri tercih etmeniz önerilir.

Polo Yaka Tişörtlerde Hangi Renkler Tercih Edilmelidir?

Renk seçimi tabi ki kişinin zevkine göre farklılık gösterebilen bir konudur. Ancak her erkeğin giysi dolabında olması gereken renklerde tişörtler ve polo yaka tişörtler yer almalıdır. İster spor olsun ister kalsik her stile hitap edebilebilen polo yaka tişörtlerden özellikle beyaz, siyah ve açık ya da koyu mavi renklerde olanları diğer parçalar ile kolayca tamamlanabileceği için de her erkeğin giysi dolabında mutlaka bulunmalıdır.
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tufanumur12 2 hf.
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