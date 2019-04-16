Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir

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Alman üretici Volkswagen’in milyarlarca euro ceza ödemesine neden olan Dieselgate skandalının etkileri sürüyor. Gelen haberlere göre eski Volkswagen CEO’su Martin Winterkorn’u sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Reuters tarafından yapılan haberde, Martin Winterkorn’un 2014 yılındaki emisyon skandalına bağlı olarak dolandırıcılık ve rekabeti ihlal suçlarından yargılanacağı belirtildi. Winterkorn ile birlikte dört yöneticinin daha aynı suçtan mahkemeye verildiği ifade edilirken, eski Volkswagen CEO’sunun 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği söyleniyor.

"Hile yapıldığını öğrenmesine rağmen hamle yapmadı"

Savcılığın açıklamasına göre Volkswagen’in emisyon skandalında Winterkorn’un payı büyük. O dönem yönetici koltuğunda oturan Winterkorn, yıllar süren hile olaylarını çok daha önce durdurabilirdi. Fakat o, emisyon hilesi yapıldığını 2014’ün Mayıs ayında öğrenmesine rağmen herhangi bir hamlede bulunmadı. Böylece Volkswagen, müşterilerine emisyon standartlarına uymayan araçlar satmaya devam etti.

Yapılan açıklamada, eski Volkswagen CEO’su Martin Winterkorn ve diğer dört kişinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Savcılık, emisyon skandalıyla bağlantısı bulunan diğer 36 şüpheliyle ilgili soruşturmaların da devam ettiğini söyledi. Konuyla ilgili Volkswagen’den herhangi bir açıklama gelmedi.

https://europe.autonews.com/automakers/former-volkswagen-ceo-winterkorn-charged-fraud-germany