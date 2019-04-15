Mercedes, yeni kompakt SUV konsepti GLB'yi görücüye çıkardı

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2019 Şanghay Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde markaların SUV atağı devam ediyor. Alman otomotiv devi Mercedes, yeni GLB konseptini görücüye çıkardı. İlgi çekici bir tasarıma sahip olan Mercedes GLB SUV konseptinin, markanın bu yaz tanıtacağı üretim modeline yakın bir ön gösterim olduğu belirtildi.

Mercedes GLB SUV konsepti; yerden yüksekliği, offroad lastikleri ve siyah plastik dodikleriyle araziye çıkmaya hazır görünüyor. İçerisinde 7 kişiye ev sahipliği yapacak kadar geniş bir kabine sahip olan aracın boyu 4634 mm, genişliği 1890 mm, yüksekliği ise 1900 mm olarak ölçülüyor. Siyah tavan raylarına ve portbagaja sahip olan Mercedes GLB SUV konseptinin tavanındaki LED ışıklar ve 17 inç çift renkli jantlar da dikkat çekiyor.

Mercedes'in üç sıra koltuklu ilk kompakt modeli

Mercedes GLB SUV konseptinin kabin tasarımı yeni A Serisi’ne büyük oranda benziyor. 10.25 inç büyüklüğünde bitişik ekran düzeni ve MBUX bilgi-eğlence sistemine sahip olan şov aracının iç mekanı kestane renginde nappa ve nubuk deri ile kaplı. Ayrıca koltuk dikişlerinde, kapı içlerinde ve kokpitte turuncu detaylar mevcut. Üç sıra koltuk düzenine sahip Mercedes GLB SUV konseptinin en arkadaki koltukları kullanılmadığı takdirde katlanabiliyor. Söz konusu koltukların 50 mm diz mesafesine sahip olduğu ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Mercedes GLB SUV konseptinin kaputunun altında M260 kodlu 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor. 8 ileri çift kavramalı şanzımanla eşlenen bu motor 221 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Üretilen gücün 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktarıldığı aracın Offroad modu aktif olduğunda akslar arasındaki tork dağılımı 50:50 oluyor. Eco modundaki tork dağılımının 80:20 (ön/arka), Sport modundaki dağılımın da 70:30 olduğu söyleniyor.

Mercedes GLB SUV konsepti, 2019 Şanghay Otomobil Fuarı’nda üretime yakın bir konsept olarak sergilenecek. Aracın üretim versiyonu ise bu yaz tanıtılacak. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=43048457&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=0