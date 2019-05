Eurocom çift işlemcili dizüstü bilgisayar hazırladı

Şimdiye kadar farklı üreticilerce hazırlanan yüksek performanslı çok sayıda dizüstü bilgisayarın haberini yaptık ama böylesine biz de ilk defa tanık oluyoruz çünkü haberimize konuk olan Eurocom Phantom 4.0, dizüstü bilgisayar kasası içerisine sığdırılmış bir dev. Farklı ihtiyaçlar için ileri seviyede özelleştirilmiş dizüstü bilgisayarlar (Desktop Replacement formunda) hazırlayan Eurocom, Panther 4.0 adlı yeni sistemini duyurdu.

Üzerinde Intel'in sunucu tipi iki adet Xeon işlemcisi bulunan sistem, 6 adet DIMM slotu üzerinden 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunarken, RAID 0/1/5/10/30 konfigürasyonlarında 6 adet depolama sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Server on the GO olarak tanımlanan yani hareketli sunucu kategorisi için hazırlanan Panther 4.0, çoklu işletim sistemi (Microsoft Server 2003R2 x32 or x64, Server 2008R2 x64; VMware; Red Hat; LINUX; Solaris; Windows 7) desteğine de sahip. Daha düşük konfigürasyonlu 3.0 versiyonu da bulunan sistemin, yurt dışında 7999 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulacağı belirtiliyor.

