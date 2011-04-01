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Eurocom çift işlemcili dizüstü bilgisayar hazırladı

8 yıl
14,5b
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20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Şimdiye kadar farklı üreticilerce hazırlanan yüksek performanslı çok sayıda dizüstü bilgisayarın haberini yaptık ama böylesine biz de ilk defa tanık oluyoruz çünkü haberimize konuk olan Eurocom Phantom 4.0, dizüstü bilgisayar kasası içerisine sığdırılmış bir dev. Farklı ihtiyaçlar için ileri seviyede özelleştirilmiş dizüstü bilgisayarlar (Desktop Replacement formunda) hazırlayan Eurocom, Panther 4.0 adlı yeni sistemini duyurdu.

Üzerinde Intel'in sunucu tipi iki adet Xeon işlemcisi bulunan sistem, 6 adet DIMM slotu üzerinden 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunarken, RAID 0/1/5/10/30 konfigürasyonlarında 6 adet depolama sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Server on the GO olarak tanımlanan yani hareketli sunucu kategorisi için hazırlanan Panther 4.0, çoklu işletim sistemi (Microsoft Server 2003R2 x32 or x64, Server 2008R2 x64; VMware; Red Hat; LINUX; Solaris; Windows 7) desteğine de sahip. Daha düşük konfigürasyonlu 3.0 versiyonu da bulunan sistemin, yurt dışında 7999 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulacağı belirtiliyor.

Kaynak; http://web.eurocom.com/ec/ec_GetReleaseB(82)


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venom88 8 yıl
Kurşun geçirmez laptop yapmışlar :DD
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Yilsev 8 yıl
Matematik ve mühendislik simulasyonu işleriyle uğraşanlar için de biçilmiş kaftan.
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Acerium 8 yıl
oyun oynatıyor mu :)
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DH Misafiri 8 yıl
uzun zamandır beklediğim bir model Almanya'dan aldıracağım ve yaklaşık 12.300tl ödemem olacak. Sanırım türkiye fiyatı 20 milyarı bulur :)
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Divinity 8 yıl
Tam donanım ile rahat 10KG vardır.
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fuckulteli 8 yıl
Çift işlemci dediği ayrı ayrı iki farklı işlemci değil mi? Vallahi aklıma gelmişti, diyordum 2 tane ram takılıyor, hdd takılıyor niye işlemci olmasın. :D
Peki bir anakartın üzerine iki işlemci takılabilmesine imkan veren anakart ne zamandır vardı?
Ram'e destek olsun diye usb bellek bağlanabiliyor (gerçi okuma yazma hızlarından verimli değil şuan sanırım ama yakında daha verimli olabilir usb3'ler ile) aynı şey harici işlemci olarakta olur mu acaba? Teknik olarak imkan var mıdır bilemem benimki sadece uçuk bir fikir :D
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sarikanarya567 8 yıl

fuckulteli

Çift işlemci dediği ayrı ayrı iki farklı işlemci değil mi? Vallahi aklıma gelmişti, diyordum 2 tane ram takılıyor, hdd takılıyor niye işlemci olmasın. :D
Peki bir anakartın üzerine iki işlemci takılabilmesine imkan veren anakart ne zamandır vardı?

Ram'e destek olsun diye usb bellek bağlanabiliyor (gerçi okuma yazma hızlarından verimli değil şuan sanırım ama yakında daha verimli olabilir usb3'ler ile) aynı şey harici işlemci olarakta olur mu acaba? Teknik olarak imkan var mıdır bilemem benimki sadece uçuk bir fikir :D

Çok uzun zamandır var bu olay.
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DH Misafiri 8 yıl
Sanirim pili nükleerdir....
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TiRaNTx 8 yıl

DH Misafiri

Sanirim pili nükleerdir....


heheheh olabilir valla soğutucuya gelirsek arka tarafı full ızgara görünüyor buda soğutmanın iyi olduğunu gösteriyor sanırım birazda kalın olmasından yola çıkarak içinde bakır veya en kötü ihtimalle alminyum bloklar vardır
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mcsamir 8 yıl
Ekran kartindan bahsedilmenis, bu sebepten workstation degil gibi yani render falan yapmaz server olarak calisir. Bir de sogutma sistemini merak ettim..
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Rock_Rage 8 yıl

mcsamir

Ekran kartindan bahsedilmenis, bu sebepten workstation degil gibi yani render falan yapmaz server olarak calisir. Bir de sogutma sistemini merak ettim..


Render için işlemci tasarım için ekran kartı gereklidir.Render farmlarda sadece işlemci barındıran sunuculardan olusur (Teslayı falan ekran kartından saymıyorum)

SAYGILARLA
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Reddemon35 8 yıl
admlar bizim kabinetteki kvm ye sunucuyu yapıştırmışlar . hehheheheheh
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Necessa®i 8 yıl
ilk bakışta tipini yadırgadım lakin içeriği okuduktan sonra bu pc yi alacak kişi zaten görselliğe bakmaz. Ağzım açık kaldı heleki fiyatı görünce dudaklarım uçukladı.
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Tokay 8 yıl
obil server ya da iş yerlerinde kullanılan gerekirse evine götürülmesi için tercih edilen ya da mimarlık dalalrının kullandığı tarzda laptoplar bunlar. Bu ağırlı ve boyut normal bence.
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