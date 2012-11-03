Evercool'dan çift kule tasarımlı ve bakır tabanlı işlemci soğutucusu: Silent Shark

Gerek masaüstü bilgisayarlara gerek dizüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Evercool, çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu Silent Shark'ı gün yüzüne çıkardı.

140 mm x 166 mm x 165 mm ölçülerinde ve 1.180 gram ağırlığında tasarıma sahip olan Silent Shark, alüminyum yaprakları, her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusunu ve bakır tabanı beraberinde getiriyor. Isı borularında ve tabanda bakır tercih edilerek işlemci yüzeyi ile daha randımanlı ısı transferi gerçekleştirilebiliyor. Firmanın açıklamalarına göre işlemci soğutucusu, maksimum 250 watt'lık ısı enerjisini dağıtabiliyor.



Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle; AMD'nin ise AM2, AM2+, AM3, FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Silent Shark, iki tane 120 mm'lik fana (SSF-12 / Silent Fan) sahip. Fotoğraflarda da görüleceği üzere fanlardan bir tanesi blokların tam ortasına yerleştirilmiş, diğer fan ise dış kısımda. Dış kısımda kalan fanın açısını 30 derece değiştirebiliyoruz ki Silent Shark'ın farklılığı burada ortaya çıkıyor. Fanın üfleme açısı değiştirilerek anakarta ait bileşenlerin ve alüminyum / bakır bloklarınn serinletilmesi amaçlanmış.

PWM fonksiyonlu SSF-12 fan, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Bu fan düşük devirde 16 dB, yüksek devirde 38 dB ses üretiyor. Silent Fan ise sabit 1400 devir / dakika hızında çalışıp 26 dB ses çıkarmakta. Silent Shark'ın daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.evercool.com.tw/categories/global/cooler/cpucooler/intel/2011/hpo-12025/silentshark.php#