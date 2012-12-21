Evercool'dan tek kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Venti

Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolları için birbirinden farklı soğutma çözümlerine imza atan Evercool, şimdi de tek kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu Venti ile donanım tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, FM1 formundaki işlemcilere tam destek veren Venti, 160 mm x 125 mm x 68 mm ebatlarında ve 588 gram ağırlığında tasarlanmış.

Maksimum 200 watt'lık ısı enerjisinin üstesinden gelebildiği vurgulanan işlemci soğutucusunun alüminyum yapraklarına, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bakır ısı boruları, Venti'nin sizlerle paylaştığımız fotoğrafında görüleceği üzere işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde. Böylece işlemci yüzeyi ile bakır ısı boruları arasında daha başarılı ısı transferi gerçekleştirilmesi amaçlanmış. Bakır ısı borularına, nikel kaplama uygulanmadığı için bir süre sonra korozyon problemiyle karşılaşılabilir.



Venti'nin kutu içeriğinde, ısı kontrollü, 120 mm çapında bir adet fan yer alıyor. Isı durumuna göre çalışma hızını 800 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika arasında otomatik olarak değiştirebilen bu fan, 35.05 CFM ile 75.13 CFM arasında değişen hava üfleme performansına sahip. Fan, düşük devirde 22 dBA ses çıkarırken; yüksek devirde çıkan ses seviyesi 38.1 dBA. Eğer tek fanı yetersiz görürseniz, işlemci soğutucusuna bir fan takviyesi daha yapabiliyorsunuz.



Evercool, Venti'nin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmamış.



http://www.evercool.com.tw/categories/global/cooler/cpucooler/intel/2011/hpq-12025/venti.php#