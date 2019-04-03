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Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir

Yeni gerçekleştirilen bir araştırma, bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdiği direncin yavaşlatılabileceğini ve böylece antibiyotiklerden daha uzun süreler faydalanabileceğimizi ortaya koydu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir
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Bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdikleri direnç yüzünden, en basit hastalıkların bile tekrar ölümcül hale gelebileceği ifade ediliyor. Bakterileri yok etmek için verilen savaşta her geçen gün yeni silahlar geliştirilse de bu canlıların direnç geliştirme süreci de aynı hızda devam ediyor. Bilim insanları, uzun soluklu bir strateji ile bakterilerin evrim geçirmelerinin engellenebileceğini ve böylece ilaçların daha uzun süreler işe yarar kalabileceğini vurguluyor. Bakterilerin uyum sağlamak için “kumar oynadıklarını” söyleyen yeni bir araştırma,  bizlerin ise bu oyunu bozmak için neler yapabileceğimizi gösteriyor.

Kötü şartlar doğal seçilimin anahtarı

Çevresel baskı doğal seçilimin temeli oluşturuyor. Şartlar kötüleştiğinde ölen çoğu canlının yanında genlerde meydana gelen rastlantısal mutasyon sayesinde hayatta kalanlar da oluyor. Sonraki nesillere aktarılan bu değişimler, ilgili türlerin evrimleşip daha önce karşılaştıkları zor şartları kolayca alt etmelerine yarıyor.

Kötü şartları bakteriler için oluşturan etken ise antibiyotikler. İlk saldırıda etkili olan bu silahların gazabından kurtulanlar, aynı silahla yapılan bir sonraki saldırı için bağışıklık kazanabiliyorlar. Bu sebeple, insanlık için sürekli yeni silah arayışları içinde bulunulması gerektiğine işaret eden bu durumun bizleri; kaybetmeye mahkûm olduğumuz bir silahlanma yarışına ittiği ifade edilmiş.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Susan Rosenberg’e göre bahse konu kısır döngüyü engellemek mümkün olabilir. Rosenberg’in, “ Hastalığa yol açan bakterilerin, bağışıklık sistemimiz ile antibiyotiklere karşı yürüttüğü savaşın temelini oluşturan moleküler mekanizmayı anlamak istiyoruz. Buradaki amacımız, bakteri evrimini yavaşlatan yeni bir tür ilaç geliştirmek. İlaç derken hücreleri öldüren ve hücrelerin üremelerini engelleyen antibiyotiklerden bahsetmiyorum. Kastetmek istediğim; bağışıklık sistemimiz ile ilaçların hastalıkları ortadan kaldırmasını kolaylaştıracak, bir tür evrim engelleyici ilaç.” sözleri yeni alınacak tedbirlerin bir özeti olmuş.

Nüfusun bir bölümü kurban ediliyor 

Araştırmalara başlayan bilim insanları, koli basili olarak da bilinen E.coli bakterisine düşük dozlarda Siprofloksasin (DNA’nın kırılmasına neden olan ilaç) adlı antibiyotikten vermişler. Sonuçlar araştırmacılar için çok şaşırtıcı olmuş. İlaç verilen grubun %10 ila 25’lik dilimi, reaktif oksijen türleri adı verilen (reactive oxygen species- ROS) toksik moleküller salgılamaya başlamış.

Maruz kaldıkları kötü şartları daha da kötüleştirmek suretiyle kendilerini daha hızlı evrim geçirmeye iten bu yöntem sayesinde bakteri, DNA onarımlarını daha yavaş ve hataya açık biçimde yapmaya başlamış. Bakterinin geliştirdiği bu yöntem sayesinde rastlantısal mutasyon şansı artmış ve bakteri için avantaj sağlar bir ortam oluşmuş. Bilim insanları; çoğunluğun iyiliği için bakterinin akılcı bir yöntem izlediğini ve nüfusun %25’lik dilimini riske attığını belirtiyor.

Bilim insanlarının ortaya attığı “evrim engelleyici” ilaç fikrinin işe yarayıp yaramadığını görmek isteyen araştırma ekibi, antibiyotiği ROS değerlerini düşüren edaravon  isimli bir ilaçla karıştırmış. Söz konusu yöntem sayesinde bakterinin mutasyona uğrama hızında azalma gözlemlenmiş. Dahası, antibiyotik de üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam etmiş.

Rosenberg’e göre antibiyotiklerle birlikte verilen küçük moleküllü engelleyiciler, bakteri evrimini yavaşlatmış. Bilim insanı yaptığı açıklamada, “Bu tür ilaçlar standart antibiyotiklerle birlikte bakteri evrim sürecini yavaşlatmak için kullanılabilir. Bu sayede hâlihazırda kullandığımız antibiyotiklerin kullanım süresi artabilir ve bu ilaçlar monoretapi (bir hastalığın tedavisinde tek ilaç kullanılması durumu) olarak işe yarayabileceğinden, evrim savaşında ibre bağışıklık sistemi yönüne dönebilir.” sözleriyle gelinen süreci açıklamış.


https://newatlas.com/anti-evolution-drugs-bacteria-antibiotic-resistance/59117/ Yorum Yaz
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Quard 1 ay
Dünyada antibiyotiği leblebi yer gibi kullanan toplumlar"ki bizler oluyoruz"
bizim için çok güzel haber:))Özellikle de son paragrafı okuyunca:))(Antibiyotik sevdalıları hatta belki de çoğunluk bile böyle anlayabilir)
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kankam1030 1 ay
Bakterilerin antibiyotik direncinin, evrimleşme olmadığının delilleri şöyledir:
• Bakterilerin kendi türleri içinde sayısız çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı, bazı ilaçlara karşı direnç sağlayacak genetik bilgiye sahiptir. Bakteriler belli bir ilacın etkisine maruz kaldıklarında, ilaca dayanıksız olanlar yok olur; dirençliler ise hayatta kalır ve daha fazla çoğalma imkanına kavuşurlar.
• Belli bir zaman sonra tamamen yok olan dirençsiz bakterilerin yerini, hızla çoğalan bu dirençli bakteriler doldurur. Bir süre sonra, aynı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyotiğe dirençli olan bireylerden oluşmuş bir koloni haline gelir ve artık aynı antibiyotik o bakteri türüne karşı etkisiz olur.
• Ancak bakteri yine aynı bakteri, tür yine aynı türdür. Herhangi bir evrim yaşanmamıştır. Bakteriler 3.5 milyar yıldır yeryüzünde vardırlar ve hala aynı bakteri olarak varlıklarını sürdürürler. Söz konusu iddia, Darwinistlerin en büyük aldatma yöntemlerinden biridir.
2 Yanıt Yanıtla +1
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mokinto 1 ay kankam1030
kankam1030
Bakterilerin antibiyotik direncinin, evrimleşme olmadığının delilleri şöyledir:
• Bakterilerin kendi türleri içinde sayısız çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı, bazı ilaçlara karşı direnç sağlayacak genetik bilgiye sahiptir. Bakteriler belli bir ilacın etkisine maruz kaldıklarında, ilaca dayanıksız olanlar yok olur; dirençliler ise hayatta kalır ve daha fazla çoğalma imkanına kavuşurlar.
• Belli bir zaman sonra tamamen yok olan dirençsiz bakterilerin yerini, hızla çoğalan bu dirençli bakteriler doldurur. Bir süre sonra, aynı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyotiğe dirençli olan bireylerden oluşmuş bir koloni haline gelir ve artık aynı antibiyotik o bakteri türüne karşı etkisiz olur.
• Ancak bakteri yine aynı bakteri, tür yine aynı türdür. Herhangi bir evrim yaşanmamıştır. Bakteriler 3.5 milyar yıldır yeryüzünde vardırlar ve hala aynı bakteri olarak varlıklarını sürdürürler. Söz konusu iddia, Darwinistlerin en büyük aldatma yöntemlerinden biridir.

Iyi de şu ne demek; "direnci olanlar yaşıyor, diğerleri ölüyor". Direnci olanlar direnci nasıl edindi. Direnç edinmek bir mekanizma işidir. Yapısal bir değişimdir.
İşin evrim kısmına takılmayın. Adına ne derseniz deyin.
Antibiyotik direnci için şu bilinen örneği eklemek istiyorum: Winston Churchill pnömoni olduğunda 100.000 ünite penisilin tedaviye yetiyor. Bugün sıradan bir boğaz beta enfeksiyonunda 800.000 ünite olan flakonlardan 10 ila 14 adet arası kullanılması gerekiyor.
Dünya Sağlık örgütü antibiyotik direncini önümüzdeki yılların en ciddi sorunlarından biri olarak görüyor.

Önem vereceğimiz konu bu olmalı.
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DarkHellKnightX 1 ay kankam1030
Bakış açınıza göre biz yeni bir bakteri türünü her hedef aldığımızda bakteri topluluğunun tür bakımından daha homojen duruma gelmesi ve bu sebepten antibiyotiklerin her geçen gün daha etkili hâle gelmesi gerekir.
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goldena 1 ay
Bakteriler evrimleşmiyor. Kasları geliştiği için daha çevik ve kuvvetli oluyor
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