Exper, Ultrabook pazarına UltraNote ile giriyor

Dünyada trendi giderek yükselen Ultrabook pazarına yerli firmalar da iddialı ürünleriyle giriş yapıyor. Exper, UltraNote adını verdiği seriyle Ultrabook pazarında pay kapmaya çalışacak.





Exper, UltraNote serisinden ilk iki üyeyi satışa sunduğunu duyurdu. Modeller UltraNote L4B-C02 ve UltraNote L4B-C03 şeklinde.





Modellerde 1.6GHz hızında çalışan 2. nesil Intel Core i5-2467M işlemci, 14 inçlik 1366 x 768 piksellik ekran, Intel®HM65 çipset, 4GB DDR3 RAM, Intel HD 3000 grafik birimi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 3.0, 18mm kalınlık, USB 2.0 portu, HDMI, 1.6Kg ağırlık şeklinde ortak özellikler sunuyor.





UltraNote L4B-C02 modelinde 128GB SSD, UltraNote L4B-C03 modelinde 256GB SSD çözümüne yer veriliyor.





Tam şarjla 6.5 saat çalışma süresi, Intel Rapid Start teknolojisi ile 5.5 saniyede uyku modundan çıkış, Smart Response teknolojisi ile sık kullanılan dosya ve uygulamalarda kullanıcısını tanıyıp birkaç tıklama ile erişim sağlama, Smart Connect teknolojisi sayesinde sistem kapalıyken bile, e-postaların, sık kullanılan uygulamalarla sosyal ağların sürekli ve otomatik olarak güncellenmesi, Identity Protection güvenlik sistemi, Anti-Theft teknolojisiyle çalındıklarında ya da kaybolduklarında merkezden gönderilen sinyalle kilitlenebilme modellerde sunulan önemli özellikler arasında.





UltraNote L4B-C02 modeli 969$+KDV, UltraNote L4B-C03 modeli 1125$+KDV fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.





Exper'in UltraNote'ları www.exper.com.tr/Ultranote.aspx adresinden, 800'ü aşkın Exper bayisi ya da teknoloji zincir marketlerinden incelenebiliyor. Türkiye genelinde 200'ü aşkın teknik servisin yanı sıra 7 gün 24 saat çağrı merkezi desteği sunuluyor.