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Exper, Ultrabook pazarına UltraNote ile giriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada trendi giderek yükselen Ultrabook pazarına yerli firmalar da iddialı ürünleriyle giriş yapıyor. Exper, UltraNote adını verdiği seriyle Ultrabook pazarında pay kapmaya çalışacak.

Exper, UltraNote serisinden ilk iki üyeyi satışa sunduğunu duyurdu. Modeller UltraNote L4B-C02 ve UltraNote L4B-C03 şeklinde.

Modellerde 1.6GHz hızında çalışan 2. nesil Intel Core i5-2467M işlemci, 14 inçlik 1366 x 768 piksellik ekran, Intel®HM65 çipset, 4GB DDR3 RAM, Intel HD 3000 grafik birimi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 3.0, 18mm kalınlık, USB 2.0 portu, HDMI, 1.6Kg ağırlık şeklinde ortak özellikler sunuyor.

UltraNote L4B-C02 modelinde 128GB SSD, UltraNote L4B-C03 modelinde 256GB SSD çözümüne yer veriliyor. 

Tam şarjla 6.5 saat çalışma süresi, Intel Rapid Start teknolojisi ile 5.5 saniyede uyku modundan çıkış, Smart Response teknolojisi ile sık kullanılan dosya ve uygulamalarda kullanıcısını tanıyıp birkaç tıklama ile erişim sağlama, Smart Connect teknolojisi sayesinde sistem kapalıyken bile, e-postaların, sık kullanılan uygulamalarla sosyal ağların sürekli ve otomatik olarak güncellenmesi, Identity Protection güvenlik sistemi, Anti-Theft teknolojisiyle çalındıklarında ya da kaybolduklarında merkezden gönderilen sinyalle kilitlenebilme modellerde sunulan önemli özellikler arasında.

UltraNote L4B-C02 modeli 969$+KDV, UltraNote L4B-C03 modeli 1125$+KDV fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Exper'in UltraNote'ları www.exper.com.tr/Ultranote.aspx adresinden, 800'ü aşkın Exper bayisi ya da teknoloji zincir marketlerinden incelenebiliyor. Türkiye genelinde 200'ü aşkın teknik servisin yanı sıra 7 gün 24 saat çağrı merkezi desteği sunuluyor.

http://www.exper.com.tr/products.aspx?hID=212&CtID=110&CatID=72 Yorum Yaz
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dasantro 7 yıl
şu anda bu yazıyı exper marka netbook'um dan yazıyorum öncelikle aldığımda sorunlu geldi zaten ve her 1 ayda 1 arızalanıyor ve teknik servis çok geç yolluyor uzun süre bilgisayarsız kalıyorsunuz aradığımdada zaten 1 ay sürelerinin olduğunu söylüyolar normalde dell almayı düşünüyordum sırf yerli marka olduğunu bildiğimden destek amaçlı paramı çöpe attığımı anladım bir firma bu kadar mı kötü olur ben ömrümde böyle şey görmedim bundan önce kullandığım asus 1 kere bile arızalanmadı masaüstü bilgisayarımda asus zaten marka olarak sonuna kadar güvenebilirsiniz asusa exper pişmanlıktır bundan sonrada asla almayı düşünmüyorum zaten öyle sorunlar yaşıyorsunuzki hayattan soğuyorsunuz o açıdan ne çıkarmış umrumda diil dönüp bakmam bile.
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İnsan Çakması 7 yıl
alınmaz. çöp ötesi.
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JoeyBane 7 yıl
Bu fiyata hiç değilse ivy koyun da hd4000'in nimetlerinden yararlanılsın. 6,5 saat batarya ömrüyle ortalama bir kullanım vaad ediyor ama fiyatlar el yakıyor..
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smart1978 7 yıl
USB 3.0 yok...
3. nessil ivy bridge işlemcilerden değil...
Dahili grafik kartı çok vasat HD3000 halbuki ivy bridge li olsa idi hem fiyatı daha uygun olacaktı hem de dahili grafik kartı performansı katlanacaktı...
Velhasıl Exper hangi akla hizmet ediyor anlamış değilim...
Anladığım tek şey Exper herşeyi ile yanlış giriyor...
Fiyatını düşürse bile rağbet göremez...
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bkadem 7 yıl
Aynı fiyata Asus'un ivy-bridge mimarili, daha performanslı, full hd destekli ultrabook'u varken bilinçli hiçbir tüketici bu ultrabook'u almaz.
Ayrıca Intel'in aşağıdaki link'teki öngörüsüne göre 2012'de üst düzey notebook'lar, 2013'te orta ve üst seviyedeki notebooklar full hd desteği verecekmiş. Bu öngörüye göre ihtiyaç yoksa yeni bir dizüstü almanın getirisi değil götürüsü olacaktır. Yüksek çözünürlük oyun performansını düşürür diyen çıkacaktır ama yüksek çözünürlüğün business ve multimedya anlamında verimliliği arttırdığını düşünmek gerek.
tomshardware.com/...
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psycho2 7 yıl
kim exper marka ultrabook a bu kadar para verir ki?
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.TRinTY. 7 yıl
Her şey iyi güzel de bu ultrabooklara ayrı bir ekran kartı takılmıyor(nadiren bazı modellerde var) ve işlemciden güç alıyor.Sen yeni bir seri çıkarıyorsun ve neredeyse yeni üretilen tüm sistemlerde 3. nesil işlemci var sen kalk hd3000 ile yola devam et.Yeni 4000 serisinde fena sayılmayacak bir grafik gücü var bundan niye yararlanmazsın ki?Fiyatlardan bahsetmeye bile gerek yok.Yerli malını desteklerim ama yerli üretici de müşteriyi memnun edecek.
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asalet03 7 yıl
isyankar_emre
HD 3000 grafik birimi ve SSD belleğin boyutunu yeterli bulmadım, tasarım konusunda pek ahım şahım bir şey yok ancak, fiyatda biraz pahalı sanki..

7 gün 24 saat destek sunsalar ne yazar servisler desen bi halttan anlamaz kısacası beş para etmez açık ve net söyliim yerli firma düşmanı değilim ancak paramıda boş yere çöpe atamam
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E_Aydin35 7 yıl
HD 3000 grafik birimi ve SSD belleğin boyutunu yeterli bulmadım, tasarım konusunda pek ahım şahım bir şey yok ancak, fiyatda biraz pahalı sanki..
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