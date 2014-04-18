Facebook Messenger güncellendi: Grup kurabilme ve mesajları yönlendirebilme

Bugün Facebook’un App Store’daki uygulamalarını güncelleme günü desek yanlış olmayacak. Gün içerisinde iOS uygulamasını ve arkasından dergi tadında haber okuma uygulaması Paper’ı güncelleyen firma, şimdi de Messenger uygulamasınıı güncelledi.





Kullanıcılara, Facebook’daki arkadaşlarıyla yazılı ya da sesli görüşme imkanı sunan Messenger uygulaması, son güncelleme ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmez özelliklerinden biri olan “Grup kurma” ve bir mesajı veya fotoğrafı konuşmada olmayan birine “yönlendirme” desteğine kavuşuyor. Ayrıca uygulamanın performansı ve güvenilirliği de son güncellemenin iyileştimeleri arasında yer alıyor.





Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Messenger - Facebook, Inc.