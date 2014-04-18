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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger güncellendi: Grup kurabilme ve mesajları yönlendirebilme

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Facebook Messenger güncellendi: Grup kurabilme ve mesajları yönlendirebilme
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Bugün Facebook’un App Store’daki uygulamalarını güncelleme günü desek yanlış olmayacak. Gün içerisinde iOS uygulamasını ve arkasından dergi tadında haber okuma uygulaması Paper’ı güncelleyen firma, şimdi de Messenger uygulamasınıı güncelledi.


Kullanıcılara, Facebook’daki arkadaşlarıyla yazılı ya da sesli görüşme imkanı sunan Messenger uygulaması, son güncelleme ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmez özelliklerinden biri olan “Grup kurma”  ve bir mesajı veya fotoğrafı konuşmada olmayan birine “yönlendirme” desteğine kavuşuyor.  Ayrıca uygulamanın performansı ve güvenilirliği de son güncellemenin iyileştimeleri arasında yer alıyor.


Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Messenger - Facebook, Inc.


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YoungScientist 5 yıl
Whatsappla birleştirseler iyi olur cidden
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Götterfunken 5 yıl
Çırpınma Messenger öleceksin,kasma Facebook unutulacaksın.
Whatsapp olmaya çalışıyorlar ama olamazlar
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bkaakco 5 yıl
Ben bir türlü alisamiyorum bu uygulamalara. Siteden girince daha rahat ediyorum nedense. O yüzden gereksiz geliyor.

Düzenleme: Forumda Türkce karakterlere bir haller olmus
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Glorfindel1907 5 yıl
Orijinalden alinti: Verre

Çirpinma Messenger öleceksin,kasma Facebook unutulacaksin.
Whatsapp olmaya çalisiyorlar ama olamazlar


oda onlaryn artyk farketmez
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01001101 5 yıl
Verre

Çırpınma Messenger öleceksin,kasma Facebook unutulacaksın.
Whatsapp olmaya çalışıyorlar ama olamazlar


olamazsak satın alırız qnq



imza, mark.
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Steteskop 5 yıl
Mantykly olmu? ama insanlaryn aly?kanly?y kolay kolay de?i?miyor maalesef.
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altanbozdag 5 yıl
Whatsapp ı aldın daha niye güncelleyip duruyorsun ikisini birleştiricek bir uygulama yapsana!!!!
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gorkem2626 5 yıl

altanbozdag
Whatsapp ı aldın daha niye güncelleyip duruyorsun ikisini birleştiricek bir uygulama yapsana!!!!

Neden ikisi birlessin ki ? Herkes facebook kullanmıyor sonucta senin dedigin gibi birsey olursa facebookla baglan gibi sacma seyler ortaya cikacak
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