Facebook Messenger güncellendi: Grup kurabilme ve mesajları yönlendirebilme

Haber Editörü
Bugün Facebook’un App Store’daki uygulamalarını güncelleme günü desek yanlış olmayacak. Gün içerisinde iOS uygulamasını ve arkasından dergi tadında haber okuma uygulaması Paper’ı güncelleyen firma, şimdi de Messenger uygulamasınıı güncelledi.
Kullanıcılara, Facebook’daki arkadaşlarıyla yazılı ya da sesli görüşme imkanı sunan Messenger uygulaması, son güncelleme ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmez özelliklerinden biri olan “Grup kurma” ve bir mesajı veya fotoğrafı konuşmada olmayan birine “yönlendirme” desteğine kavuşuyor. Ayrıca uygulamanın performansı ve güvenilirliği de son güncellemenin iyileştimeleri arasında yer alıyor.
Facebook Messenger’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
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Whatsapp olmaya çalışıyorlar ama olamazlar
Düzenleme: Forumda Türkce karakterlere bir haller olmus
oda onlaryn artyk farketmez
olamazsak satın alırız qnq
imza, mark.
Neden ikisi birlessin ki ? Herkes facebook kullanmıyor sonucta senin dedigin gibi birsey olursa facebookla baglan gibi sacma seyler ortaya cikacak