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Facebook işletmeler için Facebook for Business hizmetini başlatıyor

7 yıl
2,3b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni sosyal ağı Google+ yaygın olarak kullanıma geçmemesine rağmen Facebook ile büyük bir rekabete girdi bile. Google sahte kişi ve sayfaları engellemek için sadece gerçek kişilerin profil oluşturmasına izin vermiş, firma, kurum veya organizasyonlara yönelik olarak işletmeler için Google+ servisini sınırlı sayıda katılımcıyla denemeye başlamıştı.

Bu hizmete Facebook'tan cevap gecikmedi. Facebook'ta işletmelere yönelik olarak Facebook for Business bölümünü devreye soktu. Google+'ın hizmetine pek benzemeyen bu bölüm özellikle Facebook'ta başarıya ulaşmış markaların hikayelerine yer veriyor.

Bu bölüm Facebook Stories adındaki, kişilerin kollektif başarılarını isteyen kişilerle paylaştıkları servisten tamamen ayrı çalışıyor. Oldukça güzel tasarlanmış bu alt sitede Facebook başarılı markaların sayfalarını nasıl oluşturduklarını, nasıl reklam yaptıklarını detaylı olarak tecrübelerine dayanarak aktarıyor. İlginç olan ise Facebook'un tüm bunları "Sponsor Hikayeler - Sponsored Stories" olarak adlandırması.

Google+'a nazaran bu sayfalar pek bir anlam ifade etmiyor. Facebook'un amacı sosyal ağlarda başarıya ulaşmak isteyen küçük işletmelere yol göstermek. Bu bakımdan daha çok işletmelere yönelik içeriklere odaklanıyor. Bu bölüm ilerleyen aylarda hizmete girecek.

Google+ işletmelere yönelik profillerin denemelerini sürdürse de başkan yardımcısı Vic Gundotra bu sistemi çok beğenmediğini itiraf etmişti. Facebook ise küçük işletmelere yol göstermeye çalışarak olası bir işletmeler için Google+ başarısızlığını kendi adına avantaja çevirebilir. 


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ajansad 1 yıl
Facebook Reklam Kampanyalarında son zamanlarda artan rekabetten dolayı maliyetler yükselmiştir. Mevcut bütçe kapsamında birçok küçük ve orta ölçekli firma satışlarını düzenli bir şekilde arttırmak için sürekli optimizasyon ve çok çeşitli hedefleme çalışmaları yapmaktadır. Bizim farklı müşterilerde denediğimiz birçok hedeflemeden bazıları çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak bu sonuçlar müşteriden müşteriye değişmektedir. İlk başta, farklı reklam kampanyları ile farklı ilgi alanları, meslek grupları hedefleyip iyi sonuç veren reklam çalışmalarına yoğunlaşıyoruz. Bu konuda hedeflemelerde kullanabileceğiniz yöntemler şu şekilde olabilir:
Facebook Reklam Hedeflemeleri
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alito 7 yıl
facebook daha düne kadar konferanslarda google'ı sallamıyoruz diyen açıklamalarda bulunuyordu.
bugün ne oldu? google ne yapsa aynısını yapmaya çalışıyor. sosyal platformda her yeniliğin öncüsü olacağına arkadan google'ın çöplerini topluyor.
zuckerberg korkudan altına edecek nerdeyse. kimse bana facebook'un kendinden emin olduğunu söylemesin.
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DH Misafiri 7 yıl
Adamlar koca bir Skype mimarisini bir haftadan kısa sürede mi kopyaladı. Yani ön araştırma yok, hiç bir planlama yok 4-5 günde sıfırdan video görüşme desteği hazırlıyorlar. Kaldıki bu yeni bölümün çalışma mantığı Google'dakinden farklıymış. Buna çalmak, kopyalamak denmez. Esinlenmek denir. Google'ın planladığı çalışmalara benzer çalışmalar yapması ise rekabette geri kalmamak için. Yani kopyalama dediğiniz şey aslında rekabetin kendisi. Adamlar google'ın olduğu bir dünyada google kadar yükselmiş. Bu başarılmış. Demekkş adamlar iyi bir adım atmışlar. Şimdi boş boş oturmaktansa kendi servislerini genişletiyor. Google=Internet demeyin. Google şuana kadardaki en başarılı Internet şirketi bu herkesin kabulü. Ama Internet Google'ın olacak diye bir kural yok. Tıpki bilgisayarların Microsoft olmadığı gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
Aslında çok iyi oluyor bu alanda da iyi bir rakabet çıkmaya başladı. Olay şu ki sanırım google facebook sitesinin tüm açıklarına ve eksiklerine uygun çözümler sunarak sıyrılmaya çalışıyor. Facebook ise izin vermemek çabasında bakalım nasıl bir site bulacağız yakında.
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byi 7 yıl
Bence Facebook ve yeni çıkan Google + ( sosyal ağlar) tamamen insanların tembelleşmesine yönelik zamanı boşa harcayıp asosyal kişilik geliştiren ve insan gücünü boşa harcayan bir uygulamadır. İnsan sevdiği insanı arar sorar misafirliğe gider netten dürtmez.



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HITM@N 7 yıl
Umarım o bilgiler, e-maillar dışarı sızmaz. Neredeyse, kendimiz hakkında kendimizin bildiğinden daha çok bilgi facebook un elinde.
Şahsen facebook ve türevlerini kullanmıyorum.

Ancak bazı siteler üyelik için zorunlu facebook hesabı falan istiyor. Çok sinir bozucu bir durum
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ßæ 7 yıl
Adamlar koca bir Skype mimarisini bir haftadan kısa sürede mi kopyaladı. Yani ön araştırma yok, hiç bir planlama yok 4-5 günde sıfırdan video görüşme desteği hazırlıyorlar. Kaldıki bu yeni bölümün çalışma mantığı Google'dakinden farklıymış. Buna çalmak, kopyalamak denmez. Esinlenmek denir. Google'ın planladığı çalışmalara benzer çalışmalar yapması ise rekabette geri kalmamak için. Yani kopyalama dediğiniz şey aslında rekabetin kendisi. Adamlar google'ın olduğu bir dünyada google kadar yükselmiş. Bu başarılmış. Demekkş adamlar iyi bir adım atmışlar. Şimdi boş boş oturmaktansa kendi servislerini genişletiyor. Google=Internet demeyin. Google şuana kadardaki en başarılı Internet şirketi bu herkesin kabulü. Ama Internet Google'ın olacak diye bir kural yok. Tıpki bilgisayarların Microsoft olmadığı gibi.
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alito 7 yıl
çakal facebook iş başında. adamı böyle maymun ederler işte, herşeyi kopyalatırlar adama.
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KalemKolik 7 yıl
Google + özellikleri açıklandıktan sonra bütün özellikleri kopyalamaya başladı facebook video görüşme sonrası bu hamlesi hiç şaşırtmadı
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