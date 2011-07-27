Facebook işletmeler için Facebook for Business hizmetini başlatıyor

Google'ın yeni sosyal ağı Google+ yaygın olarak kullanıma geçmemesine rağmen Facebook ile büyük bir rekabete girdi bile. Google sahte kişi ve sayfaları engellemek için sadece gerçek kişilerin profil oluşturmasına izin vermiş, firma, kurum veya organizasyonlara yönelik olarak işletmeler için Google+ servisini sınırlı sayıda katılımcıyla denemeye başlamıştı.





Bu hizmete Facebook'tan cevap gecikmedi. Facebook'ta işletmelere yönelik olarak Facebook for Business bölümünü devreye soktu. Google+'ın hizmetine pek benzemeyen bu bölüm özellikle Facebook'ta başarıya ulaşmış markaların hikayelerine yer veriyor.





Bu bölüm Facebook Stories adındaki, kişilerin kollektif başarılarını isteyen kişilerle paylaştıkları servisten tamamen ayrı çalışıyor. Oldukça güzel tasarlanmış bu alt sitede Facebook başarılı markaların sayfalarını nasıl oluşturduklarını, nasıl reklam yaptıklarını detaylı olarak tecrübelerine dayanarak aktarıyor. İlginç olan ise Facebook'un tüm bunları "Sponsor Hikayeler - Sponsored Stories" olarak adlandırması.





Google+'a nazaran bu sayfalar pek bir anlam ifade etmiyor. Facebook'un amacı sosyal ağlarda başarıya ulaşmak isteyen küçük işletmelere yol göstermek. Bu bakımdan daha çok işletmelere yönelik içeriklere odaklanıyor. Bu bölüm ilerleyen aylarda hizmete girecek.





Google+ işletmelere yönelik profillerin denemelerini sürdürse de başkan yardımcısı Vic Gundotra bu sistemi çok beğenmediğini itiraf etmişti. Facebook ise küçük işletmelere yol göstermeye çalışarak olası bir işletmeler için Google+ başarısızlığını kendi adına avantaja çevirebilir.