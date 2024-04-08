Dune: Part Two, yakında dijital platformlara çıkıyor: Torrent sitelerine düştü!

Tam Boyutta Gör 2021 yılında gişe rekorları kıran bilim kurgu filmi Dune’un beklenen devamı Dune: Part Two, 1 Mart’ta vizyona girdi. Box Office Mojo’ya göre film, dünya çapında 660 milyon dolar hasılat elde etti. Destansı film, warez topluluğunda da büyük beğeni topladı ve sinemalarda gösterime girdikten sonra film sitelerinde ortaya çıkan popüler filmler listesine girdi.

İzlenmesi gereken en iyi bilim kurgu filmleri 1 yıl önce eklendi

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, kısa süre içerisinde dijital platformlarda yayınlanması bekleniyor. Ancak, Torrent Frenk, filmin zaten WEB-DL etiketli yüksek kaliteli kopyasının internetten izlenebilir olduğunu söyledi.

Dune: Part Two ne zaman çıkacak?

Film henüz herhangi bir dijital platformda yok, nereden sızdırıldığı da belli değil. Dosya adında ilk filmi internete sızdıran grubun (EVO) ismi geçse de bu grup yakalandı ve uzun süredir ortada yok. Neticede Dune Part Two, 15 Nisan'da dijital platformlara geleceğinden torrentte yayınlanması bir anlam ifade etmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.