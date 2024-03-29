YouTube’a videoların sıkıcı bölümlerini atlayan yapay zeka özelliği geliyor

YouTube’da sıkıcı anları atlayan yapay zeka özelliği geliyor
İleriye atlama özelliği, bir kullanıcının izleme davranışı verilerini analiz edecek ve ardından izleyicilerin görmek isteyeceği bölümleri tahmin edip bunlara atlayacak yapay zeka destekli bir öneri sistemine dayanıyor. Kullanıcılar ileri atlamak için ekrana iki kez dokunduğunda uygun videolardaki yeni bir düğme, zaman çizelgesinde yapay zekanın öngördüğü noktaya atlanılmasını sağlayacak.
Çoğu YouTube kullanıcısı ekrana iki kez dokunarak videoları 10 saniye veya daha fazla ileri sarma özelliğine hakim. Yeni özellik buna benziyor olsa da birkaç saniye yerine en ilgi çekici bölüme doğrudan atlamaya yarayacak. Kafa karışıklığı olmaması için belirtelim; mevcut ileri sarma kullanımında bir değişiklik olmayacak. YouTube, bu özelliğin yalnızca belirli uygun videolar için çalışacağını belirtirken, bir videonun bu özelliğe uygun hale gelmesi için hangi kriterleri karşılaması gerektiğini şimdilik açıklamıyor.
Bu özelliğin ABD'deki belirli Premium kullanıcılarla test edildikten sonra standart bir özellik haline gelip gelmeyeceği veya aracın Premium abonesi olmayan kullanıcılar için de kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği konusunda şu anda hiçbir ayrıntı yok. Aynı şekilde özelliğin ne zaman çıkacağı da belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...