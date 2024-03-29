YouTube’a videoların sıkıcı bölümlerini atlayan yapay zeka özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör YouTube, kullanıcıların bir videonun en iyi bölümlerine atlamasına veya sıkıcı kısımlarını geçmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ediyor. "İleri atla - Jump Ahead" olarak adlandırılan özellik, bir YouTube videosunun en iyi bölümlerine atlamak için AI teknolojisini kullanırken şimdilik sadece ABD’deki belirli YouTube Premium kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

YouTube’da sıkıcı anları atlayan yapay zeka özelliği geliyor

İleriye atlama özelliği, bir kullanıcının izleme davranışı verilerini analiz edecek ve ardından izleyicilerin görmek isteyeceği bölümleri tahmin edip bunlara atlayacak yapay zeka destekli bir öneri sistemine dayanıyor. Kullanıcılar ileri atlamak için ekrana iki kez dokunduğunda uygun videolardaki yeni bir düğme, zaman çizelgesinde yapay zekanın öngördüğü noktaya atlanılmasını sağlayacak.

Çoğu YouTube kullanıcısı ekrana iki kez dokunarak videoları 10 saniye veya daha fazla ileri sarma özelliğine hakim. Yeni özellik buna benziyor olsa da birkaç saniye yerine en ilgi çekici bölüme doğrudan atlamaya yarayacak. Kafa karışıklığı olmaması için belirtelim; mevcut ileri sarma kullanımında bir değişiklik olmayacak. YouTube, bu özelliğin yalnızca belirli uygun videolar için çalışacağını belirtirken, bir videonun bu özelliğe uygun hale gelmesi için hangi kriterleri karşılaması gerektiğini şimdilik açıklamıyor.

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Bu özelliğin ABD'deki belirli Premium kullanıcılarla test edildikten sonra standart bir özellik haline gelip gelmeyeceği veya aracın Premium abonesi olmayan kullanıcılar için de kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği konusunda şu anda hiçbir ayrıntı yok. Aynı şekilde özelliğin ne zaman çıkacağı da belirsiz.

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YouTube’a videoların sıkıcı anlarını atlayan AI özelliği geliyor