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    Anlık Bildirim

    YouTube’a videoların sıkıcı bölümlerini atlayan yapay zeka özelliği geliyor

    YouTube, yapay zekayı bünyesine entegre etmeye devam ediyor. Popüler video platformu içeriğin en sıkıcı kısımlarını atlayan yeni bir yapay zeka aracını test ediyor.
    YouTube’a videoların sıkıcı anlarını atlayan AI özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, kullanıcıların bir videonun en iyi bölümlerine atlamasına veya sıkıcı kısımlarını geçmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ediyor. "İleri atla - Jump Ahead" olarak adlandırılan özellik, bir YouTube videosunun en iyi bölümlerine atlamak için AI teknolojisini kullanırken şimdilik sadece ABD’deki belirli YouTube Premium kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

    YouTube’da sıkıcı anları atlayan yapay zeka özelliği geliyor

    İleriye atlama özelliği, bir kullanıcının izleme davranışı verilerini analiz edecek ve ardından izleyicilerin görmek isteyeceği bölümleri tahmin edip bunlara atlayacak yapay zeka destekli bir öneri sistemine dayanıyor. Kullanıcılar ileri atlamak için ekrana iki kez dokunduğunda uygun videolardaki yeni bir düğme, zaman çizelgesinde yapay zekanın öngördüğü noktaya atlanılmasını sağlayacak.

    Çoğu YouTube kullanıcısı ekrana iki kez dokunarak videoları 10 saniye veya daha fazla ileri sarma özelliğine hakim. Yeni özellik buna benziyor olsa da birkaç saniye yerine en ilgi çekici bölüme doğrudan atlamaya yarayacak. Kafa karışıklığı olmaması için belirtelim; mevcut ileri sarma kullanımında bir değişiklik olmayacak. YouTube, bu özelliğin yalnızca belirli uygun videolar için çalışacağını belirtirken, bir videonun bu özelliğe uygun hale gelmesi için hangi kriterleri karşılaması gerektiğini şimdilik açıklamıyor.

    Bu özelliğin ABD'deki belirli Premium kullanıcılarla test edildikten sonra standart bir özellik haline gelip gelmeyeceği veya aracın Premium abonesi olmayan kullanıcılar için de kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği konusunda şu anda hiçbir ayrıntı yok. Aynı şekilde özelliğin ne zaman çıkacağı da belirsiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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