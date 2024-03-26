Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama sonuçları için yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyor. Yazılım devi, Search Generative Experience (SGE) olarak adlandırılan yeni Google aramayı Labs bünyesinde test ediyor ve kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Google’a göre yapay zeka destekli arama, kullanıcıların karmaşık ve daha açıklayıcı sorular sormasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda aranan konu hakkında ilgili sitelerin özetlerini gösterecek. Ancak görünüşe göre Google, SGE’de dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere kötü amaçlı siteler öneriyor

Google SGE’nin mevcut durumdan pek de bir farkı yok

Google’ın SGE ile yapmak istedikleri bir süredir Bing’in Copilot ile yapmaya çalıştığına benziyor. Ve olaya yüzeysel bakıldığında yapay zekalı arama gerçekten de faydalı olabilir. Ancak internet, hiçbir zaman yüzeysel bir şey olmadı. Google arama sonuçları bir süredir spam ve zararlı sitelerle dolmuş durumda ve SEO danışmanı Lily Ray, Google SGE’nin de çok farklı olmadığını gösterdi.

X’te SGE deneyimlerini paylaşan Lily Ray, arama sonuçlarında SGE’in potansiyel olarak kötü niyetli siteler önerdiğini gözler önüne serdi. SGE tarafından listelenen tüm şüpheli sonuçların aynı .online alan adını, HTML şablonlarını ve yönlendirmeleri gerçekleştiren siteleri kullanma eğiliminde olduğu görülüyor. Bu bağlantılara tıklanıldığı takdirde ise ziyaretçiler, dolandırıcılık sitesine ulaşana kadar bir dizi yönlendirmeden geçiriliyor. Yönlendirilen siteler bazen yetişkin içerikli platformlar da olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çoğu zaman insanlar sahte captcha'lara ya da ziyaretçilerin tarayıcı bildirimlerine abone olmalarını sağlamaya çalışan YouTube sitelerine yönlendiriliyor. Google, spam'e karşı koruma sağlamak için sistemlerini ve sıralama algoritmalarını sürekli güncellediğini söylüyor. Şimdilik bu güncellemeler ne normal Google aramada ne de Google SGE’de pek işe yaramamış gibi görünüyor. Öte yandan Google SGE, henüz kullanıma açılmış değil ve test süreçleri devam ediyor.

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