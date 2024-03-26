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    Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor

    Google’ın yapay zeka destekli arama özelliği Search Generative Experience (SGE), görünüşe göre dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere kötü amaçlı siteler öneriyor.
    Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli arama sonuçları için yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyor. Yazılım devi, Search Generative Experience (SGE) olarak adlandırılan yeni Google aramayı Labs bünyesinde test ediyor ve kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Google’a göre yapay zeka destekli arama, kullanıcıların karmaşık ve daha açıklayıcı sorular sormasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda aranan konu hakkında ilgili sitelerin özetlerini gösterecek. Ancak görünüşe göre Google, SGE’de dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere kötü amaçlı siteler öneriyor

    Google SGE’nin mevcut durumdan pek de bir farkı yok

    Google’ın SGE ile yapmak istedikleri bir süredir Bing’in Copilot ile yapmaya çalıştığına benziyor. Ve olaya yüzeysel bakıldığında yapay zekalı arama gerçekten de faydalı olabilir. Ancak internet, hiçbir zaman yüzeysel bir şey olmadı. Google arama sonuçları bir süredir spam ve zararlı sitelerle dolmuş durumda ve SEO danışmanı Lily Ray, Google SGE’nin de çok farklı olmadığını gösterdi.

    X’te SGE deneyimlerini paylaşan Lily Ray, arama sonuçlarında SGE’in potansiyel olarak kötü niyetli siteler önerdiğini gözler önüne serdi. SGE tarafından listelenen tüm şüpheli sonuçların aynı .online alan adını, HTML şablonlarını ve yönlendirmeleri gerçekleştiren siteleri kullanma eğiliminde olduğu görülüyor. Bu bağlantılara tıklanıldığı takdirde ise ziyaretçiler, dolandırıcılık sitesine ulaşana kadar bir dizi yönlendirmeden geçiriliyor. Yönlendirilen siteler bazen yetişkin içerikli platformlar da olabiliyor.

    Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Çoğu zaman insanlar sahte captcha'lara ya da ziyaretçilerin tarayıcı bildirimlerine abone olmalarını sağlamaya çalışan YouTube sitelerine yönlendiriliyor. Google, spam'e karşı koruma sağlamak için sistemlerini ve sıralama algoritmalarını sürekli güncellediğini söylüyor. Şimdilik bu güncellemeler ne normal Google aramada ne de Google SGE’de pek işe yaramamış gibi görünüyor. Öte yandan Google SGE, henüz kullanıma açılmış değil ve test süreçleri devam ediyor.
    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102394-google-ai-powered-search-feature-recommends-malicious-sites.html https://www.bleepingcomputer.com/news/google/googles-new-ai-search-results-promotes-sites-pushing-malware-scams/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    havelsan çalışma saatleri tavuk ödü yenirse ne olur geriye dönük rapor nereden alınır nurofen mi katarin mi konya egzoz yasak mı

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