Bir devir kapanıyor: Google Arama özelliğine Premium seçenek geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zekâ özelliklerine inanılmaz yatırımlar yapılıyor ve kullanıcıların günlük hayatına entegre ediliyor. Ne var ki ücretsiz bir kullanım planıyla şirketlerin bu yatırımları karşılayabilmesi mümkün değil. Bu yüzden devreye Premium abonelik konsepti giriyor.

Google Arama kısmen ücretli olacak

Arama motoru dünyasının hakimi konumunda olan Google, kurulduğu günden bu yana bu hizmetini ücretsiz olarak sunmaktaydı. Zaman zaman gündeme gelen ücretli Google Arama özelliği iddiaları gerçek oluyor.

Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor 1 hf. önce eklendi

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre yapay zekâ özellikleriyle desteklenmiş Premium bir arama hizmeti gündemde. Google Gemini platformundan destek alacak Premium abonelik böylece firmanın yeni bir gelir modeli oluşturmasına yardımcı olacak.

Premium aboneliğin ayrıca reklam gösteriminde bulunacağı da belirtiliyor. Reklamsız ve gelişmiş yapay zekâ olmadan Arama özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar ise herhangi bir ücret ödemeyecek. Yeni Premium hizmet ile ilgili Google I/O konferansında ilk bilgilerin verilmesi bekleniyor.

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Google Arama hizmetine Premium yaklaşım