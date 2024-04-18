Google, İsrail ile yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

Tam Boyutta Gör Google kısa süre önce iki ofisinde gerçekleşen oturma eylemleriyle bağlantılı olarak 28 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanlar, Google'ın Amazon'un da dahil olduğu 1,2 milyar dolarlık İsrail hükümetiyle yapılan bulut sözleşmesi Project Nimbus'a katılımını protesto ediyorlardı. Google, çalışanlarına gönderdiği şirket içi bir notta, politikaları ihlal eden davranışları gerçekleştirmeden önce bir kez daha düşünün uyarısında bulundu.

İsrail anlaşmasını protesto eden çalışanlar kovuldu

İşten çıkarılan bazı çalışanların kolluk kuvvetleri tarafından zorla ofis dışarısına çıkarılana kadar Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisini işgal ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Google, İsrail'deki bir şirket sunumu sırasında sözleşmeyi protesto ettiği için başka bir çalışanını da işten çıkarmıştı. Google küresel güvenlik başkanı Chris Rackow, şirketin bu tür olaylara karşı tolerans göstermeyeceğini ve daha fazla önlem alınabileceği uyarısını yaptı. Rackow çalışanlara gönderdiği mesajda, "Politikalarımızı ihlal eden davranışları görmezden geleceğimizi düşünen az sayıdaki kişiden biriyseniz, bir kez daha düşünün" dedi.

Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı 5 sa. önce eklendi

Öte yandan protestoları organize eden "No Tech for Apartheid" grubundaki çalışanlar işten çıkarmaları aleni bir misilleme eylemi olarak nitelendirdi. Grubun Medium’da yayınladığı bir yazıda çalışanların Project Nimbus özelindeki endişelerinin üç yıl boyunda tek bir yönetici tarafından kale alınmadığı ifade edildi. Buna ek olarak çalışanların çalışma şartları ve koşullarını barışçıl bir şekilde protesto etme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Project Nimbus nedir?

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Project Nimbus, İsrail hükümeti ve ordusu tarafından yürütülen bir bulut bilişim projesidir. İsrail Maliye Bakanlığı, 2021'de yaptığı açıklamada sözleşmenin "hükümete, savunma kurumlarına ve diğer devlet organlarına her şeyi kapsayan bir bulut çözümü" sağlayacağını söylemişti. Sözleşme kapsamında şirketlerin İsrail sınırları içindeki verileri yerel bir bulut sisteminde barındırması amaçlanıyor. Nimbus Projesi'nin planlanan dört aşaması bulunuyor: Birincisi bulut altyapısının satın alınması ve inşa edilmesi, ikincisi operasyonların buluta taşınması için hükümet politikasının oluşturulması, üçüncüsü operasyonların buluta taşınması ve dördüncüsü de bulut operasyonlarının uygulanması ve optimize edilmesi.

İsrail'in proje için belirlediği şartlar, Amazon ve Google'ın boykot baskısı nedeniyle hizmetleri durdurmasını sözleşmeyle yasaklıyor. Teknoloji şirketlerinin herhangi bir devlet kurumuna hizmet vermeyi reddetmesi de yasak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google, İsrail anlaşmasını protesto eden çalışanlarını kovdu