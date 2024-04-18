Google, İsrail ile yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

İsrail anlaşmasını protesto eden çalışanlar kovuldu
İşten çıkarılan bazı çalışanların kolluk kuvvetleri tarafından zorla ofis dışarısına çıkarılana kadar Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisini işgal ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Google, İsrail'deki bir şirket sunumu sırasında sözleşmeyi protesto ettiği için başka bir çalışanını da işten çıkarmıştı. Google küresel güvenlik başkanı Chris Rackow, şirketin bu tür olaylara karşı tolerans göstermeyeceğini ve daha fazla önlem alınabileceği uyarısını yaptı. Rackow çalışanlara gönderdiği mesajda, "Politikalarımızı ihlal eden davranışları görmezden geleceğimizi düşünen az sayıdaki kişiden biriyseniz, bir kez daha düşünün" dedi.
Öte yandan protestoları organize eden "No Tech for Apartheid" grubundaki çalışanlar işten çıkarmaları aleni bir misilleme eylemi olarak nitelendirdi. Grubun Medium’da yayınladığı bir yazıda çalışanların Project Nimbus özelindeki endişelerinin üç yıl boyunda tek bir yönetici tarafından kale alınmadığı ifade edildi. Buna ek olarak çalışanların çalışma şartları ve koşullarını barışçıl bir şekilde protesto etme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.
Project Nimbus nedir?
İsrail'in proje için belirlediği şartlar, Amazon ve Google'ın boykot baskısı nedeniyle hizmetleri durdurmasını sözleşmeyle yasaklıyor. Teknoloji şirketlerinin herhangi bir devlet kurumuna hizmet vermeyi reddetmesi de yasak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)