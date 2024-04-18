Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, İsrail ile yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanlarını kovdu

    Google’ın İsrail hükümetiyle yaptığı "Project Nimbus" bulut sözleşmesine karşı çıkan ve oturma eylemi yapan Google çalışanları işten çıkarıldı. Google, bu tür davranışlar konusunda uyarıda bulundu.
    Google, İsrail anlaşmasını protesto eden çalışanlarını kovdu Tam Boyutta Gör
    Google kısa süre önce iki ofisinde gerçekleşen oturma eylemleriyle bağlantılı olarak 28 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanlar, Google'ın Amazon'un da dahil olduğu 1,2 milyar dolarlık İsrail hükümetiyle yapılan bulut sözleşmesi Project Nimbus'a katılımını protesto ediyorlardı. Google, çalışanlarına gönderdiği şirket içi bir notta, politikaları ihlal eden davranışları gerçekleştirmeden önce bir kez daha düşünün uyarısında bulundu.

    İsrail anlaşmasını protesto eden çalışanlar kovuldu

    İşten çıkarılan bazı çalışanların kolluk kuvvetleri tarafından zorla ofis dışarısına çıkarılana kadar Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisini işgal ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Google, İsrail'deki bir şirket sunumu sırasında sözleşmeyi protesto ettiği için başka bir çalışanını da işten çıkarmıştı. Google küresel güvenlik başkanı Chris Rackow, şirketin bu tür olaylara karşı tolerans göstermeyeceğini ve daha fazla önlem alınabileceği uyarısını yaptı. Rackow çalışanlara gönderdiği mesajda, "Politikalarımızı ihlal eden davranışları görmezden geleceğimizi düşünen az sayıdaki kişiden biriyseniz, bir kez daha düşünün" dedi.

    Öte yandan protestoları organize eden "No Tech for Apartheid" grubundaki çalışanlar işten çıkarmaları aleni bir misilleme eylemi olarak nitelendirdi. Grubun Medium’da yayınladığı bir yazıda çalışanların Project Nimbus özelindeki endişelerinin üç yıl boyunda tek bir yönetici tarafından kale alınmadığı ifade edildi. Buna ek olarak çalışanların çalışma şartları ve koşullarını barışçıl bir şekilde protesto etme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

    Project Nimbus nedir?

    Project Nimbus nedir? Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Project Nimbus, İsrail hükümeti ve ordusu tarafından yürütülen bir bulut bilişim projesidir. İsrail Maliye Bakanlığı, 2021'de yaptığı açıklamada sözleşmenin "hükümete, savunma kurumlarına ve diğer devlet organlarına her şeyi kapsayan bir bulut çözümü" sağlayacağını söylemişti. Sözleşme kapsamında şirketlerin İsrail sınırları içindeki verileri yerel bir bulut sisteminde barındırması amaçlanıyor. Nimbus Projesi'nin planlanan dört aşaması bulunuyor: Birincisi bulut altyapısının satın alınması ve inşa edilmesi, ikincisi operasyonların buluta taşınması için hükümet politikasının oluşturulması, üçüncüsü operasyonların buluta taşınması ve dördüncüsü de bulut operasyonlarının uygulanması ve optimize edilmesi.

    İsrail'in proje için belirlediği şartlar, Amazon ve Google'ın boykot baskısı nedeniyle hizmetleri durdurmasını sözleşmeyle yasaklıyor. Teknoloji şirketlerinin herhangi bir devlet kurumuna hizmet vermeyi reddetmesi de yasak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zara blue spirit neyin muadili küfürlü tekerlemeler plastik enjeksiyon işi zor mu roborock s8 açılmıyor volvo s60 1.6 t4 kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
    MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız