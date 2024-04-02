Chrome gizli sekmede toplanan kullanıcı verileri imha ediliyor

Hemen tüm tarayıcılarda kullanıcıların verilerini kayıt altına almadığını iddia eden bir gizli sekme özelliği bulunuyor. Kullanıcılar takip edilmek istenmediğinde gizli sekmeyi kullanarak gezinti yapabiliyor.

Chrome tarayıcısına dev ceza

2020 yılında Google Chrome tarayıcısının gizli sekmede kullanıcılarını takip ettiği ve bununla ilgili yanlış bilgi verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllarca devam eden dava geçtiğimiz yıl uzlaşma ile sona ermişti.

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Davada mağdurlara 5000$ ödenmesi talep edilirken bugüne kadar izinsiz olarak elde edilmiş milyarlarca veri noktasının da imha edilmesi istendi. Google uzun süre gizli sekmenin kullanıcılara tam bir gizlilik sağlamadığını savunsa da mahkeme firmanın kullanıcıları gerektiği şekilde bilgilendirmediğine hükmetti.

Google devasa kullanıcı verilerini imha etmenin yanı sıra önümüzdeki beş yıl içerisinde üçüncü taraf çerezlerin de varsayılan olarak devre dışı bırakmak zorunda. Bunun yerine tarayıcı davranışları kategorize ederek konu başlıkları oluşturan gizlilik odaklı bir ara yüz kullanılacak.

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Chrome gizli sekmeye mahkeme darbesi