Chrome gizli sekmede toplanan kullanıcı verileri imha ediliyor

Chrome tarayıcısına dev ceza
2020 yılında Google Chrome tarayıcısının gizli sekmede kullanıcılarını takip ettiği ve bununla ilgili yanlış bilgi verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllarca devam eden dava geçtiğimiz yıl uzlaşma ile sona ermişti.
Davada mağdurlara 5000$ ödenmesi talep edilirken bugüne kadar izinsiz olarak elde edilmiş milyarlarca veri noktasının da imha edilmesi istendi. Google uzun süre gizli sekmenin kullanıcılara tam bir gizlilik sağlamadığını savunsa da mahkeme firmanın kullanıcıları gerektiği şekilde bilgilendirmediğine hükmetti.
Google devasa kullanıcı verilerini imha etmenin yanı sıra önümüzdeki beş yıl içerisinde üçüncü taraf çerezlerin de varsayılan olarak devre dışı bırakmak zorunda. Bunun yerine tarayıcı davranışları kategorize ederek konu başlıkları oluşturan gizlilik odaklı bir ara yüz kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...