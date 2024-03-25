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    AB’den Apple, Google ve Meta’ya ilk DMA soruşturması açıldı

    Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet (Google) ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki kurallara uymadığından şüphelendiğini ve soruşturma açtığını duyurdu.
    AB’den Apple, Google ve Meta’ya ilk DMA soruşturması açıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet (Google) ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bu dev şirketlerin kurallara uymadığından şüphelenildiği ve uyumsuzluk hakkında kapsamlı bir soruşturmanın gerekli olduğuna karar verildiği belirtildi.

    AB’den devlere soruşturma

    Avrupa’nın Apple, Alphabet (Google) ve Meta soruşturması aynı zamanda DMA kapsamında açılan ilk soruşturma olma anlamını da taşıyor. Komisyon, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendi kendine referans verme, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari için seçim ekranında yöneltme ile Meta'nın öde ya da onay ver modelinin DMA kurallarına uyumu konusunda soruşturulacağını belirtti.

    İlk iki soruşturma Alphabet ve Apple'a odaklanıyor. DMA, kullanıcıların daha ucuz seçenekler veya bir uygulama mağazası dışındaki abonelikler hakkında bilgi edinme haklarının engellenemeyeceğini belirtiyor. Komisyon ise Alphabet ve Apple'ın kuralları uygulama biçiminin yasa ile çeliştiğini söylüyor. Öte yandan Apple’ın AB ile başı zaten belada. Daha bu ay Komisyon, Apple’a kullanıcıların uygulama dışında mevcut olan alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirilmelerini engellediği için 1,8 milyar avro (1,95 milyar dolar) para cezası kesti.

    AB’den Apple, Google ve Meta’ya ilk DMA soruşturması açıldı Tam Boyutta Gör
    Komisyon ayrıca Apple'ın, kullanıcıların iOS üzerindeki uygulamaları kolayca kaldırabilmelerini ve varsayılan ayarları (arama motoru gibi) değiştirebilmelerini sağlamak için DMA yükümlülüklerine uyup uymadığını araştıracak.

    Geçtiğimiz yıl Meta, Avrupa’da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik modelini tanıtmıştı. Komisyon, abonelik modelinin reklamsız olarak sunulmasının veya kullanıcıların ücretsiz hizmetin şart ve koşullarına rıza göstermesinin DMA’yı ihlal edip etmediğini araştıracak. Komisyon ayrıca Meta'ya Messenger'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışabilir hale getirmesi için altı ay daha süre verildiğini açıkladı.

    Soruşturma 12 ay içinde tamamlanacak

    Komisyon düzenlediği basın toplantısında soruşturmaları önümüzdeki 12 ay içinde sonuçlandırmayı planladığını açıkladı. Soruşturmanın ardından Komisyon, her bir “eşik bekçisine” endişe ve ihlalleri gidermek için ne yapması gerektiğini söyleyecek. Uyumsuzluk tespit edilirse, Komisyon her bir şirkete DMA kapsamında yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar, hatta "tekrarlanan ihlal" durumlarında yüzde 20'sine kadar para cezası verebilir.

    Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1689 https://www.theverge.com/2024/3/25/24111232/european-commission-digital-markets-act-investigation
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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