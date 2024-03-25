AB’den Apple, Google ve Meta’ya ilk DMA soruşturması açıldı

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet (Google) ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bu dev şirketlerin kurallara uymadığından şüphelenildiği ve uyumsuzluk hakkında kapsamlı bir soruşturmanın gerekli olduğuna karar verildiği belirtildi.

AB’den devlere soruşturma

Avrupa’nın Apple, Alphabet (Google) ve Meta soruşturması aynı zamanda DMA kapsamında açılan ilk soruşturma olma anlamını da taşıyor. Komisyon, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendi kendine referans verme, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari için seçim ekranında yöneltme ile Meta'nın öde ya da onay ver modelinin DMA kurallarına uyumu konusunda soruşturulacağını belirtti.

İlk iki soruşturma Alphabet ve Apple'a odaklanıyor. DMA, kullanıcıların daha ucuz seçenekler veya bir uygulama mağazası dışındaki abonelikler hakkında bilgi edinme haklarının engellenemeyeceğini belirtiyor. Komisyon ise Alphabet ve Apple'ın kuralları uygulama biçiminin yasa ile çeliştiğini söylüyor. Öte yandan Apple’ın AB ile başı zaten belada. Daha bu ay Komisyon, Apple’a kullanıcıların uygulama dışında mevcut olan alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirilmelerini engellediği için 1,8 milyar avro (1,95 milyar dolar) para cezası kesti.

Tam Boyutta Gör Komisyon ayrıca Apple'ın, kullanıcıların iOS üzerindeki uygulamaları kolayca kaldırabilmelerini ve varsayılan ayarları (arama motoru gibi) değiştirebilmelerini sağlamak için DMA yükümlülüklerine uyup uymadığını araştıracak.

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Geçtiğimiz yıl Meta, Avrupa’da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik modelini tanıtmıştı. Komisyon, abonelik modelinin reklamsız olarak sunulmasının veya kullanıcıların ücretsiz hizmetin şart ve koşullarına rıza göstermesinin DMA’yı ihlal edip etmediğini araştıracak. Komisyon ayrıca Meta'ya Messenger'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışabilir hale getirmesi için altı ay daha süre verildiğini açıkladı.

Soruşturma 12 ay içinde tamamlanacak

Komisyon düzenlediği basın toplantısında soruşturmaları önümüzdeki 12 ay içinde sonuçlandırmayı planladığını açıkladı. Soruşturmanın ardından Komisyon, her bir “eşik bekçisine” endişe ve ihlalleri gidermek için ne yapması gerektiğini söyleyecek. Uyumsuzluk tespit edilirse, Komisyon her bir şirkete DMA kapsamında yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar, hatta "tekrarlanan ihlal" durumlarında yüzde 20'sine kadar para cezası verebilir.

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AB’den Apple, Google ve Meta’ya ilk DMA soruşturması açıldı