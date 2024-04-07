Gmail, Outlook e-postalarını engellemeye başladı: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Gmail’in bazı Outlook e-postalarını engellediğine ve spam olarak işaretlediğine dair raporlar var. Microsoft ta bazı Outlook.com kullanıcılarının Gmail hesaplarına e-posta göndermeye çalışırken e-postalarının engellenmesi ve spam olarak işaretlenmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını doğruladı. Şirket, ayrıca konuyla ilgili bir destek dokümanı yayınladı.

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Bu sorundan etkilenenlerin yalnızca Outlook.com ülke alan adlarına sahip kullanıcılar olduğu belirtildi. Bu kullanıcılar e-postaya göndermeye çalışırken “Uzak sunucu spam olarak algılanan iletiyi geri çevirdi. Gmail, gönderen alan adının itibarının çok düşük olması nedeniyle bu iletinin muhtemel şüpheli olduğunu tespit etti. Kullanıcılarımızı spamdan en iyi şekilde korumak için mesaj engellendi.” hata iletisiyle karşılaşıyor.

Microsoft, belirli Outlook.com alan adlarından gelen e-postaların spam olarak işaretlenmesinin altında yatan nedeni açıklamadı. Ancak, Google’ın yalnızca "şüpheli görünen" e-postaların spam olarak işaretlenebileceği yönündeki iddiasının aksine spam olmayan normal e-postaların da engellendiği görülüyor.

Microsoft, kullanıcıların ana hesaplarına Outlook.com takma adı ekleyerek bu sorunu çözebileceklerini söylüyor.

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