Ruhi Çenet YouTube kanalı çalındı, kripto para canlı yayını yapıldı

Son dönemde YouTube kanalını çaldıran fenomenler rüzgârına Ruhi Çenet de kapıldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok izlenen kanallardan birisi olan Ruhi Çenet Youtube kanalı dün erken saatlerden bu yana saldırganların elinde.

Ruhi Çenet kanalından kripto para yayını

Ruhi Çenet sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda YouTube kanalının siber saldırganlar tarafından ele geçirildiğini ve linklere tıklanmaması gerektiğini belirtti. Kanalı çalanlar ise adını Ripple olarak değiştirdi ve canlı yayın yaptı.

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Saldırganlar Ruhi Çenet’in on milyonlarca izlenen videolarını da kaldırmış. İşin ilginç tarafı canlı yayını izleyenlerin sayısı 130 bini geçti. Ruhi Çenet bir oltalama maili yüzünden hesabı kaptırdığını belirtiyor. Şu anda kanal erişime kapanmış durumda.

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