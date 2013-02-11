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Fansız ev sineması bilgisayarı Project Ayr, Mahogany adıyla final sürümüne kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Fansız ev sineması bilgisayarı Project Ayr, Mahogany adıyla final sürümüne kavuştu
Jeffrey Stephenson tarafından bir süre önce proje olarak başlayan fansız HTPC modeli Project Ayr, iki aylık bir çalışmanın ardından final sürümü ile karşımıza çıktı.

Mahogany adını alan final sürümü Silverstone HE02 adlı teknolojiyi kullanarak alüminyum tabakalar ile pasif soğutma yapıyor ve 150Watt'a kadar güç kaynağına sahip bilgisayarları soğutabiliyor. 

Herhangi bir hareketli parçası olmayan Mahogany, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3-3225 işlemciye ve Intel HD4000 grafik birimine yer veriyor. Gigabyte Z77N-WiFi Mini-ITX anakart üzerinde ayrıca 8GB DDR3 RAM, Intel CherryVille SSD çözümü ve 150Watt gücünde pico güç kaynağı yer alıyor. İşletim sistemi Windows 8 iken, USB, DVI, HDMI, Ethernet gibi standart giriş birimleri de bulunuyor.

Modelin tasarımı bir feneri anımsatıyor ve farklı ışık efektleri de sergiliyor. Modelin satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.
Fansız ev sineması bilgisayarı Project Ayr, Mahogany adıyla final sürümüne kavuştu


http://slipperyskip.com/page36.html Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
tasarım güzel ince düşünmüşler. hd4000 çok yetersiz haswel çıkınca ekran kartı sorunu olmayacak
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Prequel 6 yıl
İşlemci soğutma böyle soğutucularla dert değil de ekran kartı sıkıntı. Onları fanla zor soğutuyoruz ki bu kasada zaten yer yok. HTPC için iyi, oyun için fanlı ITX kasalar tercih edilmeli. Oyun oynamayacağım PC'ye de PC demem.
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BERAGORN 6 yıl
ColDasHeLL
peki şu fikri pazarlasak milyoner olup aventadorlara binermiyiz.böyle kutu gibi ev sinaması yapıcaz ama üstü kapalı ve ses geçirmeyecek içerde işte büyüklügüne göre degişecek bu kutu .diyelim 60 inc televizyon koydun harman kordon gibi kaliteli ses sistemleriyle donattın en üstte bile tek 1 cızırtı ses bozulması olmayacak. içine ait işte içecek makinası hazir tostlar çikolatalar falan kısacası sinamanın küçüüüüütutmazmı ?

TUTMAZ !
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DH Misafiri 6 yıl
Silverstone HE02, max. 150W TDP (Isıl tasarım gücü) değerine sahip işlemcileri serinletiyor. Olayın güç kaynağıyla bağlantısı yok.
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alito 6 yıl
çok başarılı bir tasarım.
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Hobar 6 yıl
soğutma sistemi harikaymış
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mesincır 6 yıl
Soğutma sistemi bu: silverstonetek.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ColDasHeLL 6 yıl
peki şu fikri pazarlasak milyoner olup aventadorlara binermiyiz.
böyle kutu gibi ev sinaması yapıcaz ama üstü kapalı ve ses geçirmeyecek içerde işte büyüklügüne göre degişecek bu kutu .diyelim 60 inc televizyon koydun harman kordon gibi kaliteli ses sistemleriyle donattın en üstte bile tek 1 cızırtı ses bozulması olmayacak. içine ait işte içecek makinası hazir tostlar çikolatalar falan kısacası sinamanın küçüüüüü
tutmazmı ?
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