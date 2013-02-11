Fansız ev sineması bilgisayarı Project Ayr, Mahogany adıyla final sürümüne kavuştu

Jeffrey Stephenson tarafından bir süre önce proje olarak başlayan fansız HTPC modeli Project Ayr, iki aylık bir çalışmanın ardından final sürümü ile karşımıza çıktı.





Mahogany adını alan final sürümü Silverstone HE02 adlı teknolojiyi kullanarak alüminyum tabakalar ile pasif soğutma yapıyor ve 150Watt'a kadar güç kaynağına sahip bilgisayarları soğutabiliyor.





Herhangi bir hareketli parçası olmayan Mahogany, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3-3225 işlemciye ve Intel HD4000 grafik birimine yer veriyor. Gigabyte Z77N-WiFi Mini-ITX anakart üzerinde ayrıca 8GB DDR3 RAM, Intel CherryVille SSD çözümü ve 150Watt gücünde pico güç kaynağı yer alıyor. İşletim sistemi Windows 8 iken, USB, DVI, HDMI, Ethernet gibi standart giriş birimleri de bulunuyor.





Modelin tasarımı bir feneri anımsatıyor ve farklı ışık efektleri de sergiliyor. Modelin satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.





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