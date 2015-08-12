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Fatura odaklı Mac uyugulaması "Chronicle" indirime girdi

3 yıl
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fatura odaklı Mac uyugulaması
 
LittleFin adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit sistemler için hazırlan uygulamalardan Chronicle, kısa bir süre için indirime girdi.
Aynı zamanda iOS sürümü de bulunan ve bu sürüm ile iCloud üzerinden senkronize olabilen Chronicle, temel olarak ödenmesi gereken faturaların tek bir noktada düzenli şekilde tutulmasına dayanıyor. Bu sayede organize olunmasına imkan tanıyan uygulama, sade bir arayüz üzerine kurularak son ödeme tarihleri için takvim temelli işaretleme de yapabiliyor. Sistemleri üst meni barında çalışabilen uygulama, genel finans durumunu da gözler önüne seriyor.
Daha önce 35 TL'ye satılan Chronicle, an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye elde edilebiliyor. 

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