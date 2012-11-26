Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme

Yeni neslin vazgeçilmez aksesuarlarından biri halini alan gösterişli kulaklıklara yeni bir seri daha ekleniyor. Ferrari'nin Logic3 işbirliği ile geliştirdiği Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200 kulaklıkları hem tasarım hem de malzemeleriyle kullanıcılarına yarış pistlerinin heyecanını yaşatmayı hedefliyor. Bu videomuzda Ferrari'nin özel kulaklık serisini sizler için inceledik.

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