Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Yeni neslin vazgeçilmez aksesuarlarından biri halini alan gösterişli kulaklıklara yeni bir seri daha ekleniyor. Ferrari'nin Logic3 işbirliği ile geliştirdiği Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200 kulaklıkları hem tasarım hem de malzemeleriyle kullanıcılarına yarış pistlerinin heyecanını yaşatmayı hedefliyor. Bu videomuzda Ferrari'nin özel kulaklık serisini sizler için inceledik.
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ferrari'nin alışveriş sitesi ferrari store den kulaklıkları görebilirsiniz. store.ferrari.com/...
bunlar da turkcell linkleri,
magaza.turkcell.com.tr/...
magaza.turkcell.com.tr/...
magaza.turkcell.com.tr/...
keşke turkcell cavallino T350'yi de getireydi, fiyatı ne acaba..
Ferrari By Logic3 kulaklıklardan T250 Modelinin satıs fiyatı : 799 TL P200 modelinin satıs fiyatı da 699 TL. Bu fiyatlar satıs noktalarının hepsinde sabitdir ve distributor garantilidir. Tesekkürler
Ferrari sitesinde bu şekilde yer alıyor.Fakat yurt dışı fiyatını kur bazında TL ye çevirmiş olabilirler sadece, vergi vs eklenmemiş olabilir.Türkiye satış noktalarında inceleyen ve fiyatı gören olursa burada paylaşırsa daha sağlıklı bilgi almış oluruz.
OZAMAN QUARDİSHİM YAKİON :D:D
Merhaba,
Firmadan satış noktaları ile ilgili gelen bilgiyi iletiyorum. Fiyat bilgisi gün gün değişen bir şey olduğu için 1 yıl boyunca izlenecek olan bir videoda yer almasını istemiyoruz. Zira 3 ay sonra değişen fiyat nedeniyle videoda yanlış bilgi veriliyor gibi sanılma olasılığı çok yüksek.
Satış Noktaları:
Turkcell Flagship Stores
Kanyon AVM Büyükdere Cad. No:185 ,34384 Levent Türkiye
Bağdat Caddesi No:404 34740 Suadiye İstanbul Türkiye
Capitol AVM Altunizade Mh., 34662 Üsküdar İstanbul Türkiye
D&R Stores
Kanyon AVM Büyükdere Cad. No:185 ,34384 Levent Türkiye
İstinye Park AVM İstinye Bayır Cad. No: 217-218-219 İstinye Türkiye
Pupa Apple Premium Reseller
Akmerkez AVM No: 150 Nisbetiye Caddesi 34337 Etiler İSTANBUL
Aqua Florya AVM Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Caddesi No: 28 34153 Bakırköy İSTANBUL
Bağdat addesi No: 287 34728 Caddebostan – Kadıköy İSTANBUL
İstinyepark AVM No: 381-382 İstinye Bayırı Caddesi 34460 İstinye İSTANBUL
Han Teknoloji
Nispetiye Caddesi No:100 D:2/C Etiler Beşiktaş İSTANBUL