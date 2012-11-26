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Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme

6 yıl
15,2b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni neslin vazgeçilmez aksesuarlarından biri halini alan gösterişli kulaklıklara yeni bir seri daha ekleniyor. Ferrari'nin Logic3 işbirliği ile geliştirdiği Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200 kulaklıkları hem tasarım hem de malzemeleriyle kullanıcılarına yarış pistlerinin heyecanını yaşatmayı hedefliyor. Bu videomuzda Ferrari'nin özel kulaklık serisini sizler için inceledik.
 

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enrique 6 yıl
italyan beygiri bir şekilde reklamını yapıyor. kafalara marka empoze edilsin yeterki!!
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drhardware 5 yıl
kulaklıkları ilk defa görüyorum, üzerinden neredeyse 1 sene geçmesine rağmen, fiyatlar hala kendini koruyor. T250 modelin satış fiyatı hala 799 tl, p200 de 699 tl, ancak, turkcell'in mağaza sitesi olan http://magaza.turkcell.com.tr/'de ferrari kulaklıkları, p200 modeli 639,00 tl'den, t250 modeli 729,00 tl'den satışa bugün itibariyle sunuldu. diğer yerlere oranla 70 tl'lik bir indirim söz konusu. ama ben t350 olan modelini arıyorum bulsam alırım t250 kulağı tam kavramaz uzun süreli kullanımlarda kulağı acıtabilir, ayrıca o kulaklıklarla da kimsenin dışarı çıkacağını zannetmiyorum şahsen ben çıkmam, madem o kadar para veriyoruz t350 modelini alırım, kulağı da kaplar, daha iyi konfor da verir, daha iyi ses de verir. T350'nin hiç bir yerde satışı yok ya nasıl bulabiliriz ki :(
ferrari'nin alışveriş sitesi ferrari store den kulaklıkları görebilirsiniz. store.ferrari.com/...
bunlar da turkcell linkleri,
magaza.turkcell.com.tr/...
magaza.turkcell.com.tr/...
magaza.turkcell.com.tr/...

keşke turkcell cavallino T350'yi de getireydi, fiyatı ne acaba..
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar,
Ferrari By Logic3 kulaklıklardan T250 Modelinin satıs fiyatı : 799 TL P200 modelinin satıs fiyatı da 699 TL. Bu fiyatlar satıs noktalarının hepsinde sabitdir ve distributor garantilidir. Tesekkürler
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jemsbir 6 yıl
harbi süper ha
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acbold 6 yıl
store.ferrari.com/...
Ferrari sitesinde bu şekilde yer alıyor.Fakat yurt dışı fiyatını kur bazında TL ye çevirmiş olabilirler sadece, vergi vs eklenmemiş olabilir.Türkiye satış noktalarında inceleyen ve fiyatı gören olursa burada paylaşırsa daha sağlıklı bilgi almış oluruz.
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JoeyBane 6 yıl
Deri olan on numara olmuş ya.
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4Crumby 6 yıl
Merak eden arkadaslar icin arastirdim. Deri kaplama olan 800 tl digeri 750 tl civarinda pupa da.
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teknoforum-bs 6 yıl
avensis42
Gurk?n bunu alipta sahine binmek olmaz simdi kulakliga kufur etmis olursunuz
bende tam tersi dandik kulakllığı alıp s class a biniyorum :) şimdi bende mersedese küfür etmiş gibi mi oluyorum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

OZAMAN QUARDİSHİM YAKİON :D:D
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4Crumby 6 yıl
Yine de simdiki fiyatlarini paylasirsaniz fena olmazdi yani 25.11.2012 tarihi gecerli fiyati xxxTL diyebilirsiniz bence :) en azindan fikir edinirdik yazdiginiz yerlere sadece fiyat ogrenmek icin gitmek zahmetli olur :)
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Hsnyksr 6 yıl
Teşekkür ederim iyi çalısmalar.
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Amedra 6 yıl
Kahverengi olan muazzam derecede çok güzel.
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Hsnyksr 6 yıl
T250 modelini beğendim almak istiyorum ama ne fiyat bilgisi var ne de nerde satıldığı.incelemeye bu bilgileride ekleseydiniz iyi olurdu.en azından yorum olarak ekleyebilirsiniz.
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Speed-Step 6 yıl Hsnyksr
Hsnyksr

T250 modelini beğendim almak istiyorum ama ne fiyat bilgisi var ne de nerde satıldığı.incelemeye bu bilgileride ekleseydiniz iyi olurdu.en azından yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Merhaba,

Firmadan satış noktaları ile ilgili gelen bilgiyi iletiyorum. Fiyat bilgisi gün gün değişen bir şey olduğu için 1 yıl boyunca izlenecek olan bir videoda yer almasını istemiyoruz. Zira 3 ay sonra değişen fiyat nedeniyle videoda yanlış bilgi veriliyor gibi sanılma olasılığı çok yüksek.

Satış Noktaları:

Turkcell Flagship Stores
Kanyon AVM Büyükdere Cad. No:185 ,34384 Levent Türkiye
Bağdat Caddesi No:404 34740 Suadiye İstanbul Türkiye
Capitol AVM Altunizade Mh., 34662 Üsküdar İstanbul Türkiye

D&R Stores
Kanyon AVM Büyükdere Cad. No:185 ,34384 Levent Türkiye
İstinye Park AVM İstinye Bayır Cad. No: 217-218-219 İstinye Türkiye

Pupa Apple Premium Reseller
Akmerkez AVM No: 150 Nisbetiye Caddesi 34337 Etiler İSTANBUL
Aqua Florya AVM Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Caddesi No: 28 34153 Bakırköy İSTANBUL
Bağdat addesi No: 287 34728 Caddebostan – Kadıköy İSTANBUL
İstinyepark AVM No: 381-382 İstinye Bayırı Caddesi 34460 İstinye İSTANBUL

Han Teknoloji
Nispetiye Caddesi No:100 D:2/C Etiler Beşiktaş İSTANBUL
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