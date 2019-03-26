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Ferrari, pistlere özel yeni otomobili P80/C'yi tanıttı

Pistlere özel geliştirilen Ferrari P80/C, İtalyan markanın şimdiye kadarki en özel projelerinden biri. 488 GT3'ün altyapısını kullanan araçta, geçmişteki ikonik modellerin tasarımından ilham alındı.
1 ay
3,5b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ferrari, pistlere özel yeni otomobili P80/C'yi tanıttı
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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, şimdiye kadarki en özel projelerinden biri olan Ferrari P80/C’yi tanıttı. Şirketin yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı Ferrari P80/C, yalnızca bir adet üretilecek pist odaklı bir prototip olarak karşımıza çıktı.

Ferrari P80/C’nin gelişim sürecinde diğer özel projelerden daha farklı bir yol izleyen İtalyan marka, özellikle tasarım konusunda yoğun mesai harcadı. Aracın mühendislik aşaması ve aerodinami testleri de bir o kadar uzun sürdü. Dış tasarımı müşterinin isteklerine göre şekillenen Ferrari P80/C, markanın zengin tarihindeki 330 P3/P4 ve 1966 Dino 206 S modellerinden esinlenen modern bir prototip olmuş.

İtalyan üretici, pist odaklı Ferrari P80/C prototipini 488 GT3’ün altyapısı üzerine inşa etmeyi tercih etmiş. Bu kararın sebebini de uzun aks mesafesi ve performans olarak açıklamış. Bu sayede daha özgür hareket etme şansı bulan tasarımcılar, aracın kokpitini biraz daha öne çekmiş. Sonuç olarak arka kısmı uzayan Ferrari P80/C, böylelikle daha agresif bir karaktere bürünmüş.

Ferrari P80/C'nin iki farklı konfigürasyonu var 

Ferrari P80/C’nin müşterisi aracı iki konfigürasyonda istemiş. Bunlardan ilki, 18 inç jantlardan ve büyük, karbon fiber arka spoiler gibi aerodinamik ögelerden oluşan yarış paketi. İkincisi ise 21 inçlik büyük jantlara sahip olmakla birlikte hiçbir aerodinamik unsur barındırmayan gösteri paketi. Bunun dışında tamamı karbon fiberden yapılmış gövde, Rosso Vero gövde rengi ve kabindeki takla kafesi gibi detaylar her iki versiyonda da mevcut.

Ferrari P80/C’nin tasarımını gözler önüne seren İtalyan marka, aracın teknik detaylarını paylaşmadı. Fakat pist odaklı araçta 488 GT3’ün 3.9 litre çift turbolu V8 motoru ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanın kullanıldığı düşünülüyor. Bu özel projenin fiyatı da açıklanmadı.


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Mendieta58 1 ay en beğenilen
Ne zaman böyle sayılı üretilecek model görsem kendimi tutamıyorum

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medyxnet 1 ay
sonra gel de bunu elektrikli yap [\&o]
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megaprince 1 ay
Aston martin Vulcan Modeline benziyor
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bende345 1 ay
Ön camdan sonrası tam, Magnum P.İ.'ın Ferrari'si .
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Mendieta58 1 ay en beğenilen
Ne zaman böyle sayılı üretilecek model görsem kendimi tutamıyorum

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heyysanadiyom 1 ay Mendieta58
Üle efsane güldüm , teşekkürler ...
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doctor I 1 ay
Porsche daha iyi deyip yol ve pist versiyonu olarak degil de beygir gucune gore kiyaslayanlar gelmeden yerimizi alalim


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redferrari 1 ay
Sadece gündüz sürülebilecek, önde far koymamışlar,
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McLaren64 1 ay
McLaren Senna gibi bir model olmuş. Anlamadığım neden tek adet üretilecek? Yapsana sınırlı sayıda bir üretim. Hepsi kapış kapış gider. McLaren Senna tanıtıldığında tüm örnekleri satılmıştı.
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oly1786 1 ay McLaren64
bir müşteriye özel sipariş bu, o nedenle 1 adet.
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The.Mafia 1 ay
Hayaller hayatlar
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Galatas4ray 1 ay
Rakipleri çok agresif tasarımlar yapıyordu ferraride yavaş yavaş böyle arabalar yapması lazımdı bi llamborghini terzo millennio değil ama yinede olmuş bu
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balcis 1 ay
muazzam 288gto hissiyatı var tasarımda. normalde iki döngüde bir yenilenen 458 tasarımı f8'le 3. döneme uzadı. bir sonrakinde bunu biraz sadeleştirip mi verseler, hep burunla oynuyorlar eğer bu gelirse burun tasarımında alanları daralacak dümdüz kaputla.
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ferrari p80/c, piste özel otomobil ve
5 etiket daha ferrari özel araçlar 488 gt3 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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