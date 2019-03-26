Ferrari, pistlere özel yeni otomobili P80/C'yi tanıttı

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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, şimdiye kadarki en özel projelerinden biri olan Ferrari P80/C’yi tanıttı. Şirketin yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı Ferrari P80/C, yalnızca bir adet üretilecek pist odaklı bir prototip olarak karşımıza çıktı.

Ferrari P80/C’nin gelişim sürecinde diğer özel projelerden daha farklı bir yol izleyen İtalyan marka, özellikle tasarım konusunda yoğun mesai harcadı. Aracın mühendislik aşaması ve aerodinami testleri de bir o kadar uzun sürdü. Dış tasarımı müşterinin isteklerine göre şekillenen Ferrari P80/C, markanın zengin tarihindeki 330 P3/P4 ve 1966 Dino 206 S modellerinden esinlenen modern bir prototip olmuş.

İtalyan üretici, pist odaklı Ferrari P80/C prototipini 488 GT3’ün altyapısı üzerine inşa etmeyi tercih etmiş. Bu kararın sebebini de uzun aks mesafesi ve performans olarak açıklamış. Bu sayede daha özgür hareket etme şansı bulan tasarımcılar, aracın kokpitini biraz daha öne çekmiş. Sonuç olarak arka kısmı uzayan Ferrari P80/C, böylelikle daha agresif bir karaktere bürünmüş.

Ferrari P80/C'nin iki farklı konfigürasyonu var

Ferrari P80/C’nin müşterisi aracı iki konfigürasyonda istemiş. Bunlardan ilki, 18 inç jantlardan ve büyük, karbon fiber arka spoiler gibi aerodinamik ögelerden oluşan yarış paketi. İkincisi ise 21 inçlik büyük jantlara sahip olmakla birlikte hiçbir aerodinamik unsur barındırmayan gösteri paketi. Bunun dışında tamamı karbon fiberden yapılmış gövde, Rosso Vero gövde rengi ve kabindeki takla kafesi gibi detaylar her iki versiyonda da mevcut.

Ferrari P80/C’nin tasarımını gözler önüne seren İtalyan marka, aracın teknik detaylarını paylaşmadı. Fakat pist odaklı araçta 488 GT3’ün 3.9 litre çift turbolu V8 motoru ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanın kullanıldığı düşünülüyor. Bu özel projenin fiyatı da açıklanmadı.