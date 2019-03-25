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2019 BMW M3 test edilirken görüntülendi

2019 BMW M3, dünya prömiyerini Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Yeni CLAR platformuna geçişle birlikte hafifleyecek yeni BMW M3'ün detayları haberimizde:
1 ay
4,7b
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6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW M3 test edilirken görüntülendi
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Performans tutkunlarının en beğendiği otomobillerden biri olan BMW M3, yıl bitmeden yenilenmeye hazırlanıyor. Test edilirken görüntülenen 2019 BMW M3’ün üretime hazırlanan gövdesi henüz kamuflajdan sıyrılamamış. Fakat yine de bunların yeni BMW M3’e ait en net görüntüler olduğunu söyleyebiliriz.

Yakalanan fotoğraflara baktığımızda, rakip modellerde olduğu gibi 2019 BMW M3’ün tasarımında da temkinli adımlar attığını görebiliyoruz. Yani şirket, dış tasarımdaki kozmetik güncellemeleri “devrim değil evrim” mantığıyla hareket ederek sindire sindire yapıyor. Yeni BMW M3’te iz genişliğinin arttırıldığı, çamurlukların da büyüdüğü görülüyor.

2019 BMW M3’e ait test prototipinin ön yüzünde geniş hava girişlerine sahip sportif tamponun ve diğer modellerde olduğu gibi büyüyen böbrek ızgaranın kamuflajla saklandığını görüyoruz. Aydınlatma grubunda ise geçici farların yerini henüz yenisi almamış. Yeni BMW M3’ün diğer tasarım unsurları arasında geniş jantların ardındaki büyük fren diskleri, mavi kaliperler, yeni stop lambaları ve dört çıkışlı spor egzoz sistemi yer alıyor.

Yeni CLAR platformuyla daha hafif ve çevik 

2019 BMW M3’ün kabin tarafında da radikal değişimler yaşanması bekleniyor. Yenilenmiş konsolunda daha az fiziksel tuş barındıracak otomobilin pek çok fonksiyonu iDrive 7.0 adı verilen yeni bilgi-eğlence sistemiyle kontrol edilecek. Tasarımın genelinde yeni 3 Serisi’nden esintiler bulunacak. Yeni M3, Bevyeralı üreticinin yeni CLAR platformu üzerine inşa edilecek. Bu sayede selefinden daha hafif ve çevik olacak. Ayrıca büyük kardeşi M5’ten alınan xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine de yer verilmesi bekleniyor.

2019 BMW M3’ün, yeni X3 M SUV’daki 3.0 litre çift turbolu altı silindirli ünitenin gelişmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. Standart halinde 479 beygir güç ve 600 Nm tork sunan motorun yeni M3’le birlikte 500 beygir barajını geride bırakacağı söyleniyor. Üretilen gücün tekerleklere aktarılmasında sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılacak. Ayrıca araçta aktif süspansiyon sistemi de görev alacak.

2019 BMW M3’ün dünya prömiyeri Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılacak.


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expressimo 1 ay en beğenilen
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talharo123 1 ay
500 bg’i gecirmezler. 485 bg falan olur en fazla.
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Acil Stop 1 ay
Öndeki ızgaralar eskiden hitler bıyığı gibi gözüküyordu her modelde büyüte büyüte arabanın ön yüzü dişlek eşek gibi gözükmeye başladı.
Tamam her arabanın belki çizgileri olurda arkadaş bütün model gamını matruşka gibi birbirinin aynısı yapmayın iyice baydı artık.
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BekirHan 1 ay Acil Stop
Pala Remzi' ye döndü diyorsun
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The.Mafia 1 ay
Bu BMW hepsi birbirine benziyor hangisi hangi model anlamak güç oluyor
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expressimo 1 ay en beğenilen
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BekirHan 1 ay
Markaların şu her yıla yeni bir model düsturundan gına gelmeye başladı yav...
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