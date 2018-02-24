Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde özel başlığı ile BTK'nın Fiber internet için yaptığı yeni düzenleme haberi gündeme oturuyor. Oyun ve Teknoloji dünyasını ekranlarınıza taşıyan 2si1 bu hafta da dopdolu.
Yayın akışı;
00:11 BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme
03:04 uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu
05:48 Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu için ipucu verildi
08:27 Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break yapımcısından yeni oyun
11:52 Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros
12:43 Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor
14:53 Sniper Ghost Warrior 3, 1 milyon kopya sattı
16:17 Mafia 3'ün yapımcısı pek çok çalışanını işten çıkardı
22:06 Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır
24:21 Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor
25:56 Kingdom Come: Deliverence'a ırkçılık suçlaması
30:07 System Shock'ı reboot yapan ekip geliştirme sürecini durdurma kararı kaldı
32:02 7 milyar insanın bulunduğu dünyada bir yılda 1.9 milyar telefon üretildi
34:11 Uçan jet ski Zapata Flyride
35:52 Ubisoft, Rainbow Six: Siege'ı 10 yıl daha desteklemeye devam edecek
37:16 Metal Gear Survive'da diğer oyuncularla flörtleşmek yasak
38:49 Burnout Paradise Remastered 16 Mart'ta geliyor
03:04 uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu
05:48 Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu için ipucu verildi
08:27 Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break yapımcısından yeni oyun
11:52 Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros
12:43 Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor
14:53 Sniper Ghost Warrior 3, 1 milyon kopya sattı
16:17 Mafia 3'ün yapımcısı pek çok çalışanını işten çıkardı
22:06 Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır
24:21 Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor
25:56 Kingdom Come: Deliverence'a ırkçılık suçlaması
30:07 System Shock'ı reboot yapan ekip geliştirme sürecini durdurma kararı kaldı
32:02 7 milyar insanın bulunduğu dünyada bir yılda 1.9 milyar telefon üretildi
34:11 Uçan jet ski Zapata Flyride
35:52 Ubisoft, Rainbow Six: Siege'ı 10 yıl daha desteklemeye devam edecek
37:16 Metal Gear Survive'da diğer oyuncularla flörtleşmek yasak
38:49 Burnout Paradise Remastered 16 Mart'ta geliyor
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@run...rabbt Katılmamak elde değil. Bir programda espri olur gülersiniz edersiniz ama her lafta her konuda bir espri bir komiklik katmaya çalışıyor. Gerçekten baydı artık. Yaptığı işi de ciddiyetsiz gösteriyor ister istemez.
Ben 5 senedir HTC M7 telefonumu çatır çatır kullanıyorum.
2012 yılında topladığım i5 2500K bilgisayaramı sadece ram ve ekran kartı takviyesi ile 6 yıldır kullanıyorum.
Yani bu durum kullanıcıya göre de değişebiliyor kesinlikle..
Tuplu (eski tip, kumandasiz) televizyondaki hoparlor + Kara Murat filmindeki ses kalitesi... Nayir, nolamaz!