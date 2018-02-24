Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde özel başlığı ile BTK'nın Fiber internet için yaptığı yeni düzenleme haberi gündeme oturuyor. Oyun ve Teknoloji dünyasını ekranlarınıza taşıyan 2si1 bu hafta da dopdolu.

Yayın akışı;



uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu

Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu için ipucu verildi

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break yapımcısından yeni oyun

Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros

Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor

Sniper Ghost Warrior 3, 1 milyon kopya sattı

Mafia 3'ün yapımcısı pek çok çalışanını işten çıkardı

Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır

Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor

Kingdom Come: Deliverence'a ırkçılık suçlaması

System Shock'ı reboot yapan ekip geliştirme sürecini durdurma kararı kaldı

7 milyar insanın bulunduğu dünyada bir yılda 1.9 milyar telefon üretildi

Uçan jet ski Zapata Flyride

Ubisoft, Rainbow Six: Siege'ı 10 yıl daha desteklemeye devam edecek

Metal Gear Survive'da diğer oyuncularla flörtleşmek yasak

Burnout Paradise Remastered 16 Mart'ta geliyor

00:11 BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme 03:04 uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu 05:48 Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu için ipucu verildi 08:27 Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break yapımcısından yeni oyun 11:52 Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 12:43 Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor 14:53 Sniper Ghost Warrior 3, 1 milyon kopya sattı 16:17 Mafia 3'ün yapımcısı pek çok çalışanını işten çıkardı 22:06 Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 24:21 Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor 25:56 Kingdom Come: Deliverence'a ırkçılık suçlaması 30:07 System Shock'ı reboot yapan ekip geliştirme sürecini durdurma kararı kaldı 32:02 7 milyar insanın bulunduğu dünyada bir yılda 1.9 milyar telefon üretildi 34:11 Uçan jet ski Zapata Flyride 35:52 Ubisoft, Rainbow Six: Siege'ı 10 yıl daha desteklemeye devam edecek 37:16 Metal Gear Survive'da diğer oyuncularla flörtleşmek yasak 38:49 Burnout Paradise Remastered 16 Mart'ta geliyor