Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar

Şehir savaşları için özel tasarlanan Altay Asimetrik Harp tankı ve termal-radar izi azaltılmış Altay Ana Muharebe tankı hakkındaki her şeyi ve seri üretim tarihini sizler için sorduk.

Otokar IDEF 2017 fuarında 2 adet Altay sergiledi. Altay AHT ve Altay AMT olarak ayrılan bu iki tanktan Altay AHT yani Asimetrik Harp Tankı özellikle Fırat Kalkanı Harekatının tecrübesiyle geliştirildi. Şehir savaşlarında tanklara karşı gelen asimetrik tehditleri savuşturabilecek bir tank geliştirmeyi amaçlayan Otokar, tanka yoldaki barikatları geçebilmek amacıyla dozer bıçağı yerleştirdi.

Reaktif ve çubuk zırhlarla donatılan tank üzerinde taşıdığı jammer ile uzaktan komuta edilen el yapımı patlayıcıların patlamasını engelliyor. 360 derece farkındalık ile düşman saldırılarına anında karşılık verebilen tank mast üzerindeki elektro optik sistemi ile sutre gerisinden de görüntü alabiliyor.

Radar ve termal iz azaltan kamuflaj ile Altay AMT

Seri üretime geçmesi planlanan Altay Ana Muharebe Tankı ise fuarda üzerinde kamuflaj ile sergilendi. Bu kamuflaj hem görsel olarak tankının görünülürlüğünü azaltırken hem de termal ve radar izini düşürerek düşman tarafından tespiti zorlaştırıyor.