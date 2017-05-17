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Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar

2 yıl
57,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Şehir savaşları için özel tasarlanan Altay Asimetrik Harp tankı ve termal-radar izi azaltılmış Altay Ana Muharebe tankı hakkındaki her şeyi ve seri üretim tarihini sizler için sorduk.
Otokar IDEF 2017 fuarında 2 adet Altay sergiledi. Altay AHT ve Altay AMT olarak ayrılan bu iki tanktan Altay AHT yani Asimetrik Harp Tankı özellikle Fırat Kalkanı Harekatının tecrübesiyle geliştirildi. Şehir savaşlarında tanklara karşı gelen asimetrik tehditleri savuşturabilecek bir tank geliştirmeyi amaçlayan Otokar, tanka yoldaki barikatları geçebilmek amacıyla dozer bıçağı yerleştirdi.
Reaktif ve çubuk zırhlarla donatılan tank üzerinde taşıdığı jammer ile uzaktan komuta edilen el yapımı patlayıcıların patlamasını engelliyor. 360 derece farkındalık ile düşman saldırılarına anında karşılık verebilen tank mast üzerindeki elektro optik sistemi ile sutre gerisinden de görüntü alabiliyor.

Radar ve termal iz azaltan kamuflaj ile Altay AMT

Seri üretime geçmesi planlanan Altay Ana Muharebe Tankı ise fuarda üzerinde kamuflaj ile sergilendi. Bu kamuflaj hem görsel olarak tankının görünülürlüğünü azaltırken hem de termal ve radar izini düşürerek düşman tarafından tespiti zorlaştırıyor.

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karanlikmadde 2 yıl en beğenilen
Gören de forum değil arge merkezi zannedecek. Ne hikmetse koskoca sanayi kuruluşu, ssm, tsk akıl edemiyor ama forumdaki arkadaşlar hiç kimsenin düşünmediğini düşünüyor ve üst düzey sistemler hakkında ellerine kağıt kalem bike almadan "muhteşem" çıkarımlar yapıyor. Evet arkadaşlar haklısınız kimse motor üretmeyi ya da tedarik etmeyi halledemeyecek motorsuz tank yapıp sıcak bölgelere gidilecek. Alkış bildiniz.
Gören de forum değil arge merkezi zannedecek. Ne hikmetse koskoca sanayi kuruluşu, ssm, tsk akıl edemiyor ama forumdaki arkadaşlar hiç kimsenin düşünmediğini dü...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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fantomasds 2 yıl
Savunma sanayi müsteşarlığı veya TSK ilk ihalede garantör şirket istedi. Yani Tümosanın yanında daha önce büyük dizel motor üretmiş bir şirketin bilgisinden de faydalanılsın dedi. Hal böyle olunca gavurlar türlü bahanelerle işe çomak soktu. Tümosan diyor ki tek başımıza da yaparız, garantöre gerek yok. Tek başına yapsın, hiçbir mahsuru yok. 1400 beygir değilde 1300 beygir olsun ama yedek parçası motor tedariğinde sıkıntı olmasın. Askere gidenler özellikle ulaştırma sınıfında yedek subaylık yapanlar bilir intikallerde herkes Allah ne verdiyse basıp gitmez. Tümosanın yapacağı motor eminim ki intikal hızının en az iki katı hıza ulaştırır tankı. Biraz sabır. Eskiden g3 tüfekleri almanyadan alırdık. Almanyadan gelen uzaktan kumandalı arabanın pili bitince oynayamazdık, pil bulamazdık bulsak paramız yetmezdi almaya. Herşey daha iyi olacak.
Savunma sanayi müsteşarlığı veya TSK ilk ihalede garantör şirket istedi. Yani Tümosanın yanında daha önce büyük dizel motor üretmiş bir şirketin bilgisinden de ...
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Yanıtla +37
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MustafaC53 2 yıl V1CT0RY
V1CT0RY

Yazdığı yazılım ile dünyanın anasını ağlatıyor millet biz daha tankın tüfeğin peşindeyiz. Onu da tam anlamıyla yaptık diyemiyoruz. Dünyayı 50 sene geriden takip etme hastalığından ne zaman kurtulacağız acaba?

"ehü ehüh ehü iztemezük."
V1CT0RYYazdığı yazılım ile dünyanın anasını ağlatıyor millet biz daha tankın tüfeğin peşindeyiz. Onu da tam anlamıyla yaptık diyemiyoruz...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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DH Misafiri 1 ay
sizi kandırmışlar yıl oldu 2019 bunlar maket üretecekler
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Bluflame 2 yıl
haberde seri üretimle ilgili hiç bişey yok ? yinemi kandırıldık
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Akstrev 2 yıl
Yine konuya vatan sever görünen vatan hainleri doluşmuş. Hükümeti bombala. Şirin görün. ABD ve İsrail ve ingiltereli dostlarımız üzülmesin. Siz onların tasmalısısınız.
Gerçek vatan sever yapılana taş koyma değil. Yapılana ne katarıma bakar.
Bir boş kafalı demiş ki, "üretme al." büyük devletler böyle yaparmış. Vhat? Büyük devletler böyle yaparmış. Söylemek istediklerimi sansürleyeyim. ............. mısın sen*
Hangi büyük devlet. Tanzanya cumhuriyeti mi?
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firat_kilic 2 yıl
otokar/altay ile chrysler defense system arasındaki bağı bulabilecek araştırmayı seven insan var mı? (sipritüel / ülkesel trace route / bağlantılı yurtiçi & dışı firmalar...)
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DH Misafiri 2 yıl
dünyanın en gelişmiş motorsuz tankı
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DH Misafiri 2 yıl
Avusturya firması AMT işten vazgeçmedi biz vazgeçtik çünkü adamlar tank motorunu vermek için bizim iç işlerimize karışma isteğinde bulundular. tabi ki böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir elli yıl gerideyiz muhabbetidir gidiyor, ya bırakın bu aşağılık komplekslerini. Biz en düşkün durumumuzda hem de özel sektör olarak uçak üretmiş milletiz. En zor günlerimizde 15 teknik elemanla sayılı günde her şeyiyle yerli ve özgün otomobil üretmişiz. Nerdeyse silah üretiminde dünyanın ilk onuna girmişiz hala gerideyiz edebiyatı. Biraz kendinize güvenin.
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DH Misafiri 2 yıl
Dozer bicagi mantikli olmus. Yukseklik ayari yapilabiliyordur herhalde. Acaba neden duz bicak koydular? Ters V bicak koysalar engeli yana itmede daha basarili olmaz miydi acaba?
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Dr. Donanım 2 yıl
Çok güzel olmuş, tf-x ile daha iyi yerlere gelecek ülke inşallah
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KaleyDeskop 2 yıl
bak bu tankın görünümü çok güzel, iha'mız da güzel ancak görünümü hiç cool değil :D umarım diğer ihalarımız daha iyi olur amerikanlar arı biçimi yapmış bizde şu baş kısmını boğa şekline benzetsek iyi olur, sonuçta göze güzel gelince alan da çok olacaktır.
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