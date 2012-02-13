Firefox'un Windows 8 tabletler için yeni bir versiyonu hazırlanıyor

Yüksek bellek ve işlem gücü gereksinimleri yanı sıra sık sık çökerek bazen sinir sistemimizin de bozulmasına neden olabilen Firefox, geniş eklenti ve özelleştirme seçenekleriyle hala en çok tercih edilen tarayıcılardan biri olmayı sürdürüyor.

Firma her ne kadar akıllı cep telefonları için başarılı bir sürüm ortaya koyamamışsa da 2012'nin 2. yarısında Windows 8'in Metro arayüzü için geliştirdikleri yeni sürümü gün yüzüne çıkartmayı planlıyor.

Bilindiği gibi Windows 8 ile hayatımıza girecek olan ve şu anda Windows Phone 7'de aktif olarak kullanılan Metro arayüzü, dokunmatik kontroller üzerine odaklı Tablet PC ve akıllı cihazlarda kullanılmak üzere çeşitli optimizasyonlar içeriyor.

Firefox'un Windows 8 Metro UI sürümü de çoklu dokunma ve sürükle kaydır gibi el hareketlerini destekleyecek. Tabi Windows 8 sadece Metro UI'a sahip değil Firefox'un yeni sürümü Windows 7 benzeri klasik görünümde de çalışmaya devam edebilecek.

Windows 8'in ARM versiyonunda Flash desteği bulunmadığı da düşünüldüğünde yeni Firefox'un donanımsal HTML 5 desteği ile gelecek olmasına ise kesin gözüyle bakılabilir.

https://wiki.mozilla.org/Firefox/Roadmap