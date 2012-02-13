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Firefox'un Windows 8 tabletler için yeni bir versiyonu hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yüksek bellek ve işlem gücü gereksinimleri yanı sıra sık sık çökerek bazen sinir sistemimizin de bozulmasına neden olabilen Firefox, geniş eklenti ve özelleştirme seçenekleriyle hala en çok tercih edilen tarayıcılardan biri olmayı sürdürüyor.
 Firma her ne kadar akıllı cep telefonları için başarılı bir sürüm ortaya koyamamışsa da 2012'nin 2. yarısında Windows 8'in Metro arayüzü için geliştirdikleri yeni sürümü gün yüzüne çıkartmayı planlıyor.

Bilindiği gibi Windows 8 ile hayatımıza girecek olan ve şu anda Windows Phone 7'de aktif olarak kullanılan Metro arayüzü, dokunmatik kontroller üzerine odaklı Tablet PC ve akıllı cihazlarda kullanılmak üzere çeşitli optimizasyonlar içeriyor.
Firefox'un Windows 8 Metro UI sürümü de çoklu dokunma ve sürükle kaydır gibi el hareketlerini destekleyecek. Tabi Windows 8 sadece Metro UI'a sahip değil Firefox'un yeni sürümü Windows 7 benzeri klasik görünümde de çalışmaya devam edebilecek. 
Windows 8'in ARM versiyonunda Flash desteği bulunmadığı da düşünüldüğünde yeni Firefox'un donanımsal HTML 5 desteği ile gelecek olmasına ise kesin gözüyle bakılabilir. 

https://wiki.mozilla.org/Firefox/Roadmap Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
"Yüksek bellek ve işlem gücü gereksinimleri yanı sıra sık sık çökerek bazen "
valla bahsettiğiniz tarayıcıyı yıllardır kullanıyorum pek bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem.
Bence adam gibi bir test yapın. Ve bunuda bizimle paylaşın. Görelim bakalım 15-20 sekmeda hangi tarayıcı ne kadar bellek kullanıyor.. Ne kadar işlem gücü harcıyor.
"Yüksek bellek ve işlem gücü gereksinimleri yanı sıra sık sık çökerek bazen "valla bahsettiğiniz tarayıcıyı yıllardır kullanıyorum pek bir sıkıntı yaşadığım...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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eulogy 7 yıl
Toplandık bir açıklama bekliyoruz Mesut Çevik :)
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2K 7 yıl
Bilmeyen biri bu yazıyı okusa Firefox'u bilgisayarı çökerten bir virüs sanacak.
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DH Misafiri 7 yıl
FireFox nedense Chrome'a oranla daha geç açılıyor.Tıkladığın anda karşına bir ekran gelmesi, belkide Chrome'un en büyük artısı.
Hızlı sistem yavaş sistem farketmiyor; Chrome her yerde daha hızlı ama IE karşısındaki ilk göz ağrım olan FireFox'un eklentilerine de çok alıştım.
Çökme konusunda Firefox, hakikaten nerede çökeceği belli değil.Olmadık yerde çöker sonra abi sayfalar gitti tekrar başlatimmi diye sorar.
Chrome'da Youtube videolarıyla anlaşmazlık yaşıyor arada ama ikisi de olmadan olmaz bence.
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Volkanbaba 7 yıl
Şu anasayfa haberleri birde tarafsız hazırlanabilse.
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Batuist 7 yıl
iyide birçok programın windows 8 için metro arayüzü desteği ile geleceği oldukça aşikar bir durum. şimdi kalkıpta herbir programı böyle haber yapmak çokta doğru olmayacaktır.. sırf yer kaplasın diye yazı yazılmasını doğru bulmuyorum. aynı şeyi opera chrome maxton gibi sadece tarayıcılar için haber yapmak ve onbinlerce programın windows 8 metro arabirimine destek vereceğini ayrı ayrı gündeme getirmek çokta haber değeri taşımaz diye düşünüyorum... bunu yazsanızda yazmasanızda herkes bilebilir dolayısı ile haber niteliği yok ortada.. firefox destek vermeyecek diye bir bilgi olsaydı esas o haber olurdu...!!!
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E_Aydin35 7 yıl
Ne diyelim firefoox iyi yapıyuor güzel olur .:)Ona göre hizmet vs şeyler.
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Edwin van der Sar 7 yıl
Firefox iyidir, iyi yapmışlar.
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Mobile Prof. 7 yıl
Coker fakat iyidir.
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Lordinarius 7 yıl
muradisdan
Yüksek bellek ve işlem gücü gereksinimleri yanı sıra sık sık çökerek bazen sinir sistemimizin de bozulmasına neden olabilen Firefox bi çok tarayıcı denedim Opera chrome midori .. eminim ismini bile duymadığınız çok fazla tarayıcı denedim hiç biri mozillafirefox kadar kaliteli deği işte kanıtı. Bu güne kadar hiç çöktüğünü görmedim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu görmüş olduğunuz ss de 43 tane sekme açık kullandığı ram miktarı ortada
kullandığım sürüm mozillanın linux kullanıcıları için olan son sürümü.

kardeş ubuntu bu ama :) zaten tümleşik olarak geliyor ubuntuya firefox . windows da en hantalı firefox bunu kabul etmek gerekiyor ancak benim en kullanışlı bulduğum da ayrıca firefox
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XavierPedro 7 yıl
Mesut ÇEVİK i İŞŞİZLER grubuna kapak mı yapsak?
Hayır her gelen toolbarı, eklentiyi gelene ağam gidene paşam mantığıyla kurarsanız çökmesi, bellekten yemesi tabi normal.
Herkes diyor ki Chrome çökmüyor, ya arkadaş ram yetersizliğinden ötürü kaç kez çöktü, aynı pc de firefox bana mısın demedi, e niye chrome daha az çöküyor? daha az eklentisi var! gelen geçen firefox a abuk subuk eklentiler koymuş, siz de program kurarken yes yes yes deyip geçerseniz firefox u içten yıkmış olursunuz.
Zaten google a normalde de sevmiyordum, ana sayfam bing. Yeni gizlilik sözleşmesiyle iyice gözümden düştü, adamlar zaten bizi izliyor bunu da şimdi aleni hale getiriyorlar.
Aklı olan google a dair şeyler kullanmaz. Firefox fanlığı falan değil bu, gidin Opera ya şans tanıyın, hakettiği yerde olmayan bir browser bana göre. Bana göre çok iyi işlere imza atıyor.
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cagataykoroglu 7 yıl
Bir teknoloji haber sitesinin bir tarayıcı için sinir bozuyor demesi hangi mantığa sığıyor? FF çöküyor ram kullanıyor diğerleri sütten çıkmış ak kaşık mı? DH tarafsızlığını iyice kaybetti.
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LORDTEK 7 yıl
"sık sık çökerek bazen sinir sistemimizin de bozulmasına neden olabilen Firefox"
Bunu Ekram Çukurca yazmış olsaydı direk döktürürdüm de Mesut Çevik yazınca noluyoruz moduna girdim. Şaşırmayıp şaşırtmamak lazım. Firefox gayet başarılı bir tarayıcıdır. Ayrıca kullanıcı bilgisi açısından en güvenli tarayıcıdır.
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Pardus Linux 7 yıl
Mesut abi o nasil bir baslangic oyle pek yakistiradim size, yoksa bu aralar Ekrem Cukurca ile mi takiliyorsun :) O da ayni bu sekil Android'e sovuyor, bence herkes yorumunu kendine saklamali neticede haber objektif olmali istenirse yorum kismindan yorum yapilmali...
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Unzerstörbar 7 yıl
Firefox bende hicbir zaman randimanli calismadi :)
Ama hala Firefox kullaniyorum . Alin bakin 1 Sekme ve MB a DIKKAT..... Simdi aldim Resmi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Neden boyle hicbir fikrim yok. Yardimci olabilecek varsa Süper olur.
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