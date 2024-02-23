Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome, yapay zeka ile yazı yazmaya yardımcı olacak

    Google, Chrome için yeni deneysel bir üretken yapay zekâ özelliğini test ediyor. “Yazmama yardım et” adını taşıyan bu özellik, kullanıcıların metin yazmasına veya düzeltmesine yardımcı olacak.
    Google Chrome, yapay zeka ile yazı yazmaya yardımcı olacak Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome için Gemini destekli yeni deneysel bir üretken yapay zekâ özelliğini test ediyor. “Yazmama yardım et” adını taşıyan bu özellik, kullanıcıların web sayfası içeriğine göre metin yazmasına veya düzeltmesine yardımcı olacak. Chrome M122'nin kararlı sürümünün ardından, yeni yazma asistanı ABD'de İngilizce konuşan Chrome kullanıcıları için Mac ve Windows PC'lerde denemeye açıldı.

    "Yazmama yardım et" özelliği, dijital anketleri ve incelemeleri doldurmak, ürün bilgileri hakkında bilgi almak veya çevrimiçi olarak satılan ürünler için açıklama taslağı hazırlamak gibi kısa içerikler için yazma önerileri sunuyor. Google, aracın bulunduğunuz web sayfasının içeriğini anlayabildiğini ve önerilere ilgili bilgileri çekebildiğini (örneğin, yorum yazdığınız öğeler için ürün sayfasında belirtilen temel özellikleri vurgulayabildiğini) söylüyor.

    Google Chrome, yapay zeka ile yazı yazmaya yardımcı olacak Tam Boyutta Gör
    Google'ın verdiği örneklerden birinde araca, "küçük bir yere taşınıyorum, 50 dolara air fryer'ı satıyorum." yazıldığında aracın, kullanıcının mesajını daha iyi açıklayan bir paragraf önerdiği görülüyor. Öneri şu şekilde: "Daha küçük bir yere taşınıyorum ve air fryer'ım için yer olmayacak. İyi durumda ve harika çalışıyor. 50 dolara satıyorum. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçin".

    "Yazmama yardım et" özelliği, Google'ın geçen Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde ilk kez Gmail için duyurulduğundan bu yana bazı görsel değişikliklere uğradı. Artık uzunluğu ve tonu ayarlamak için ayrı seçeneklerle doldurulan web sayfası, metin alanlarının yanında yüzen bir uygulama penceresi olarak görünüyor. Chrome sürümü, Microsoft'un geçen yıl Edge ve Bing search için yayımladığı işlevlere benzer işlevler sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kartepe"ye kar lastiği olmadan gidilir mi vestel buzdolabı sa arızası ehliyet 1 yıl dolmadan araç kiralama organik kimya adlandırma öncelik sırası hotmail hesabımı kurtaramıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15”
    Dell Inspiron 15”
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız