Tam Boyutta Gör Google, Chrome için Gemini destekli yeni deneysel bir üretken yapay zekâ özelliğini test ediyor. “Yazmama yardım et” adını taşıyan bu özellik, kullanıcıların web sayfası içeriğine göre metin yazmasına veya düzeltmesine yardımcı olacak. Chrome M122'nin kararlı sürümünün ardından, yeni yazma asistanı ABD'de İngilizce konuşan Chrome kullanıcıları için Mac ve Windows PC'lerde denemeye açıldı.

"Yazmama yardım et" özelliği, dijital anketleri ve incelemeleri doldurmak, ürün bilgileri hakkında bilgi almak veya çevrimiçi olarak satılan ürünler için açıklama taslağı hazırlamak gibi kısa içerikler için yazma önerileri sunuyor. Google, aracın bulunduğunuz web sayfasının içeriğini anlayabildiğini ve önerilere ilgili bilgileri çekebildiğini (örneğin, yorum yazdığınız öğeler için ürün sayfasında belirtilen temel özellikleri vurgulayabildiğini) söylüyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın verdiği örneklerden birinde araca, "küçük bir yere taşınıyorum, 50 dolara air fryer'ı satıyorum." yazıldığında aracın, kullanıcının mesajını daha iyi açıklayan bir paragraf önerdiği görülüyor. Öneri şu şekilde: "Daha küçük bir yere taşınıyorum ve air fryer'ım için yer olmayacak. İyi durumda ve harika çalışıyor. 50 dolara satıyorum. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçin".

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"Yazmama yardım et" özelliği, Google'ın geçen Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde ilk kez Gmail için duyurulduğundan bu yana bazı görsel değişikliklere uğradı. Artık uzunluğu ve tonu ayarlamak için ayrı seçeneklerle doldurulan web sayfası, metin alanlarının yanında yüzen bir uygulama penceresi olarak görünüyor. Chrome sürümü, Microsoft'un geçen yıl Edge ve Bing search için yayımladığı işlevlere benzer işlevler sunuyor.

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Google Chrome, yapay zeka ile yazı yazmaya yardımcı olacak