Google Chrome, yapay zeka ile yazı yazmaya yardımcı olacak

"Yazmama yardım et" özelliği, dijital anketleri ve incelemeleri doldurmak, ürün bilgileri hakkında bilgi almak veya çevrimiçi olarak satılan ürünler için açıklama taslağı hazırlamak gibi kısa içerikler için yazma önerileri sunuyor. Google, aracın bulunduğunuz web sayfasının içeriğini anlayabildiğini ve önerilere ilgili bilgileri çekebildiğini (örneğin, yorum yazdığınız öğeler için ürün sayfasında belirtilen temel özellikleri vurgulayabildiğini) söylüyor.
"Yazmama yardım et" özelliği, Google'ın geçen Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde ilk kez Gmail için duyurulduğundan bu yana bazı görsel değişikliklere uğradı. Artık uzunluğu ve tonu ayarlamak için ayrı seçeneklerle doldurulan web sayfası, metin alanlarının yanında yüzen bir uygulama penceresi olarak görünüyor. Chrome sürümü, Microsoft'un geçen yıl Edge ve Bing search için yayımladığı işlevlere benzer işlevler sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.