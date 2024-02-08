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    Anlık Bildirim

    Apple'ın tarayıcı kararı Google ve Mozilla'yı rahatsız etti

    Apple, iOS'te çalışan tarayıcıların kendi tarayıcı motorlarını kullanmasına izin verecek. Ancak değişikliğin sadece Avrupa'da geçerli olması Google ve Mozilla'yı rahatsız ediyor.
    Apple'ın tarayıcı kararı Google ve Mozilla'yı rahatsız etti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin yeni kuralları neticesinde Apple, iPhone ve iPad'lerin çalışma şekillerinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de web tarayıcılarla ilgili değişiklikler oldu. Bundan böyle iOS'te çalışan tarayıcılar kendi tarayıcı motorlarını kullanabilecek. Şuanda bütün tarayıcıların sadece Safari'nin Webkit motorunu kullanmasına izin veriliyor.

    "İki farklı sürüm rekabeti zorlaştırıyor"

    Ancak bu değişiklik sadece Avrupa'da geçerli olacak. Bu durum Google ve Mozilla'yı rahatsız etmiş durumda. Şirketler değişikliğin sadece Avrupa'da geçerli olmasının işleri zorlaştırdığını söylüyorlar. Çünkü biri Avrupa diğeri dünyanın geri kalanı için olmak üzere iki farklı sürüm üzerinde çalışmaları gerekecek. Bu durumun adil olmadığını söyleyen Mozilla, Safari dışındaki tarayıcıların rekabet etmesini zorlaştırdığını düşünüyor. Google'ın Chrome ekibi de aynı fikirde.

    Şu anda Chrome veya Firefox'u bir iOS cihazına indirdiğinizde temelde Safari'yi farklı bir görünümde kullanıyor oluyorsunuz. Bunun nedeni Apple'ın şimdiye kadar diğer tarayıcıların kendi teknolojilerini kullanmasına izin vermemesi. İnsanlar bir süredir diğer tarayıcıların sahip olduğu yeni özelliklerin Safari'ye eklenmesinin yavaş gerçekleştiği konusunda şikayetçi durumda. Yeni değişiklikle beraber rekabetin de artacağı şüphesiz. Ancak bu değişikliğin sadece Avrupa'da gerçekleşmesi işleri zorlaştıracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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