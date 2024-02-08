Apple'ın tarayıcı kararı Google ve Mozilla'yı rahatsız etti

"İki farklı sürüm rekabeti zorlaştırıyor"
Ancak bu değişiklik sadece Avrupa'da geçerli olacak. Bu durum Google ve Mozilla'yı rahatsız etmiş durumda. Şirketler değişikliğin sadece Avrupa'da geçerli olmasının işleri zorlaştırdığını söylüyorlar. Çünkü biri Avrupa diğeri dünyanın geri kalanı için olmak üzere iki farklı sürüm üzerinde çalışmaları gerekecek. Bu durumun adil olmadığını söyleyen Mozilla, Safari dışındaki tarayıcıların rekabet etmesini zorlaştırdığını düşünüyor. Google'ın Chrome ekibi de aynı fikirde.
Şu anda Chrome veya Firefox'u bir iOS cihazına indirdiğinizde temelde Safari'yi farklı bir görünümde kullanıyor oluyorsunuz. Bunun nedeni Apple'ın şimdiye kadar diğer tarayıcıların kendi teknolojilerini kullanmasına izin vermemesi. İnsanlar bir süredir diğer tarayıcıların sahip olduğu yeni özelliklerin Safari'ye eklenmesinin yavaş gerçekleştiği konusunda şikayetçi durumda. Yeni değişiklikle beraber rekabetin de artacağı şüphesiz. Ancak bu değişikliğin sadece Avrupa'da gerçekleşmesi işleri zorlaştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.