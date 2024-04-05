Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcısının RAM miktarını sınırlamaya izin veren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. X'deki Leopeva64 kullanıcısı, tarayıcının test sürümünde RAM miktarını sınırlayabilmenize olanak tanıyan bir kaydırıcının olduğu Ayarlar bölümünü tespit etti.

Edge'in Canary sürümlerinde ortaya çıkan özellik, RAM sınırını her zaman ya da oyun oynarken sınırlama seçenekleri sunuyor. Dolayısıyla yeni özellik PC oyuncularını hedef alıyor gibi görünüyor.

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Kaydırıcı, 16 GB RAM'e sahip bir sistemde 1 GB ile 16 GB arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Microsoft, düşük bir sınır belirlemenin tarayıcı hızını etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Şuan için Canary sürümünde test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunacağı henüz belli değil.

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Microsoft, Edge'in RAM kullanımını sınırlamaya izin verecek