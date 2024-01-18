Google Chrome ile web sayfaları dinlenebilecek

Tam Boyutta Gör Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik daha ekliyor: "Bu sayfayı dinle" özelliği. Bu özellik ile web sitesi üzerindeki metin sesli olarak dinlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Özellik etkinleştirildiğinde, Chrome'un üç noktalı taşma menüsünde "Bu sayfayı dinle" seçeneğini ortaya çıkıyor. Seçeneğe tıklandığında oynatma çubuğu ve düğmesi, ileri geri sarma butonu, hızlı ve yavaş oynatmaya imkan tanıyan bir medya oynatıcı karşınıza çıkıyor. Oynatıcıda aynı zamanda metin işaretleme ve otomatik kaydırma gibi seçenekler de bulunuyor.

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Özellik açıkken diğer sekmelere geçildiğinde bile mini oynatıcı sabitlenmiş halde kalıyor. Chrome ön planda çalışırken telefon kitlenirse ses çalmaya devam ediyor. Ancak ana ekrana veya başka uygulamaya geçildiğinde oynatma duruyor.

"Bu sayfayı dinle" seçeneği şu anda beta olan Chrome'un 121. sürümünde yer alıyor. Henüz genel kullanıma sunulmuş durumda değil.

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