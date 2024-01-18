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    Google Chrome ile web sayfaları dinlenebilecek

    Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik daha ekliyor: "Bu sayfayı dinle" özelliği. Bu özellik ile web sitesi üzerindeki metin sesli olarak dinlenebiliyor.
    Google Chrome ile web sayfaları dinlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik daha ekliyor: "Bu sayfayı dinle" özelliği. Bu özellik ile web sitesi üzerindeki metin sesli olarak dinlenebiliyor.
    Google Chrome ile web sayfaları dinlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Özellik etkinleştirildiğinde, Chrome'un üç noktalı taşma menüsünde "Bu sayfayı dinle" seçeneğini ortaya çıkıyor.  Seçeneğe tıklandığında oynatma çubuğu ve düğmesi, ileri geri sarma butonu, hızlı ve yavaş oynatmaya imkan tanıyan bir medya oynatıcı karşınıza çıkıyor. Oynatıcıda aynı zamanda metin işaretleme ve otomatik kaydırma gibi seçenekler de bulunuyor.

    Özellik açıkken diğer sekmelere geçildiğinde bile mini oynatıcı sabitlenmiş halde kalıyor. Chrome ön planda çalışırken telefon kitlenirse ses çalmaya devam ediyor. Ancak ana ekrana veya başka uygulamaya geçildiğinde oynatma duruyor.

    "Bu sayfayı dinle" seçeneği şu anda beta olan Chrome'un 121. sürümünde yer alıyor. Henüz genel kullanıma sunulmuş durumda değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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