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    Google, Chrome'un yeni üretken yapay zeka özelliklerini duyurdu

    Google Chrome web tarayıcısı, Windows ve Mac platformunda yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya başlıyor. Chrome'a gelecek üç üretken yapay zeka destekli özellik duyuruldu.
    google chrome yeni yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google, yakında Mac ve Windows için Chrome tarayıcıya gelecek yapay zeka özelliklerini duyurdu. Sekmelerinizi akıllıca organize etme, tema özelleştirme ve forum gönderisi, yorum ve fazlası gibi web üzerinde bir şeyler yazarken yardım almanın bir yolu dahil olmak üzere üç yeni AI destekli özellik ekleneceğini duyurdu.

    Yapay zeka sekme grupları

    Yapay zeka, kullanıcıların sekme gruplarını düzenlemelerine ve tarayıcıyı kişiselleştirmelerine yardımcı olacak. Yeni Sekme Düzenleyici özelliği ile Chrome, halihazırda açık olan sekmelere göre otomatik olarak gruplar önerecek ve grup oluşturacak. Bu özellik, bir sekmeye sağ tıklayıp “Benzer Sekmeleri Düzenle” seçeneği seçilecek kullanılabilecek. Chrome, ayrıca oluşturduğu sekme gruplarının bulunmasını kolaylaştırmak için ad ve emojiler de önerecek. Sekme Grupları özelliğinin geçen yıl kullanıma sunulmasından bu yana özellikte büyük bir değişiklik yapılmadı. Yeni üretken yapay zeka özellikleri, mevcut Sekme Grubu özelliğini yeni bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

    Yapay zeka ile özel temalar

    Yeni güncelleme, Android 14 ve Pixel telefonlara gelen yeni üretken yapay zeka duvar kağıdı deneyimini Chrome’a getiriyor. Google, kullanıcıların Chrome tarayıcı için özel temalar oluşturmalarına olanak sağlamak amacıyla metinden görsel üretme modelini kullanacak. Bu temalar, “Chrome’u Özelleştir” yan panelini açıp “Temayı değiştir”e tıklandıktan sonra yeni “Yapay Zeka ile Oluştur” seçeneğiyle farklı şekillerde oluşturulabilecek. Chrome, öncesinde sanatçıların temalarının yanı sıra aralarından seçim yapabilecek çeşitli renkli ama basit temalar sunuyordu; bu özellik, kullanıcıların kendi mevcut ruh hallerine uyan bir tema oluşturmak için yerleşik seçeneklerden fazlasını sunacak.

    Yazma yardımcısı

    Yapay zeka destekli yazma yardımcısı özelliği olan “Help Me Write”, kullanıcıların önerilen metinle webde içerik taslağı oluşturmasına yardımcı olacak. Kullanıcıları, herhangi bir sitede metin kutucuğuna veya alana sağ tıklayıp “Yazmama yardım et” seçeneğine seçerek metin önerisi alabilecek. Yerleşik araç kullanıcıların çeşitli sitelerde inceleme ve yorum yazarken yardımcısı olacak. Bu, deneyimsel bir özellik.

    Google, Chrome’un yeni sekme düzenleyici ve AI tema oluşturucu özelliğini önümüzdeki birkaç gün içinde Amerika’da kullanıma sunacak. M121 sürümüyle birlikte hem Windows PC hem de Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek. Bu özelliklere Chrome ayarlarında Deneysel Yapay Zeka menüsünden erişilebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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